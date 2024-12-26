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Південна Корея профінансувала друк 300 тис. українських підручників з географії для 10 класу

Південна Корея профінансувала видання підручників з географії

Уряд Південної Кореї профінансував друк майже 300 тисяч примірників українських підручників з географії для 10 класу.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник МОН разом із послом Південної Кореї Кімом Хьонг Те передали першу партію підручників учням Гатненського ліцею, що на Київщині.

Південна Корея профінансувала видання підручників з географії

Лісовий нагадав, що ще деякі міжнародні партнери, зокрема Японія, США та країни ЄС, які приєдналися до Коаліції підручників, узяли на себе цього року фінансування друку підручників для українських шкіл.

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Автор: 

підручники (94) Південна Корея (460) Лісовий Оксен (85)


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Топ коментарі
+2
Русскіє термін "московія" чогось не сприймають...наче щось таке образливе...
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26.12.2024 20:29
+1
То там Московія у своїх історичних кордонах? Десь так?
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26.12.2024 19:50
+1
до штикових лопат кулєби добавляються південно -корейські підручники з географії для тих учнів.котрих батьки вивезли з України
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26.12.2024 19:57
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То там Московія у своїх історичних кордонах? Десь так?
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26.12.2024 19:50 Відповісти
Русскіє термін "московія" чогось не сприймають...наче щось таке образливе...
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26.12.2024 20:29 Відповісти
Бо генетичні довбні, сер.
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26.12.2024 20:33 Відповісти
Це вже результат створення російськомовного інтернаціоналу, що потребує відмову від історичної пам'яті та етнічності...примітивна штучна російська мова + слово "русь" і готове агресивне дебільне стадо...
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26.12.2024 20:44 Відповісти
Homo sovetikus, пане.
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26.12.2024 20:50 Відповісти
А до того Homo velikorossikus...
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26.12.2024 22:02 Відповісти
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26.12.2024 19:54 Відповісти
до штикових лопат кулєби добавляються південно -корейські підручники з географії для тих учнів.котрих батьки вивезли з України
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26.12.2024 19:57 Відповісти
Сильно! Стильно! Потужно! Тепер ці підручники та й на передову. Надіюсь ,калібр підходящий (152мм)
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26.12.2024 20:33 Відповісти
росіяни і північнокорейці зі страху порозбігались по курщині
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26.12.2024 22:11 Відповісти
Який позор(
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26.12.2024 23:45 Відповісти
Потужно! Молодці дипломати!
ще б домовились про партію штопорів і вудочок для рибалки, дуже потрібно
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27.12.2024 08:23 Відповісти
Цікаво ,чи учні побачать ці підручники і по скільки гривень батькам потрібно скинутись на таке задоволення???
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27.12.2024 08:27 Відповісти
нічоссє

притримайте коней, а то ми так з вами війну виграємо

північна корея - ще 100 тис солдат, а ці придурки - 300 тис підручників

потужна допомога
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27.12.2024 15:30 Відповісти
 
 