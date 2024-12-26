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Південна Корея профінансувала друк 300 тис. українських підручників з географії для 10 класу
Уряд Південної Кореї профінансував друк майже 300 тисяч примірників українських підручників з географії для 10 класу.
Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ.
Очільник МОН разом із послом Південної Кореї Кімом Хьонг Те передали першу партію підручників учням Гатненського ліцею, що на Київщині.
Лісовий нагадав, що ще деякі міжнародні партнери, зокрема Японія, США та країни ЄС, які приєдналися до Коаліції підручників, узяли на себе цього року фінансування друку підручників для українських шкіл.
Топ коментарі
+2 віктор федорович #394174
показати весь коментар26.12.2024 20:29
+1 Старый зольдат
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+1 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар26.12.2024 19:57
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ще б домовились про партію штопорів і вудочок для рибалки, дуже потрібно
притримайте коней, а то ми так з вами війну виграємо
північна корея - ще 100 тис солдат, а ці придурки - 300 тис підручників
потужна допомога