Південна Корея профінансувала друк 300 тис. українських підручників з географії для 10 класу

Уряд Південної Кореї профінансував друк майже 300 тисяч примірників українських підручників з географії для 10 класу.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник МОН разом із послом Південної Кореї Кімом Хьонг Те передали першу партію підручників учням Гатненського ліцею, що на Київщині.

Лісовий нагадав, що ще деякі міжнародні партнери, зокрема Японія, США та країни ЄС, які приєдналися до Коаліції підручників, узяли на себе цього року фінансування друку підручників для українських шкіл.

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