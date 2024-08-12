Спецшколи вперше за багато років отримають буквар для дітей з порушенням мовлення

До обласних книжкових баз цього тижня почалась доставка підручників для дітей з особливими освітніми потребами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, про це повідомила директорка "Видавництва Атлант" Лєля Мінакова.

За її словами, загалом для спеціальних шкіл цього року буде надруковано 72 найменувань підручників.

"Тривалий час підручники для дітей з порушенням мовлення та слуху, розумовою відсталістю друкувались за залишковим принципом, кількість була недостатня, потрапляли в школи невчасно. Але цього року зроблена все можливе, щоб вже у вересні школи були забезпечені підручниками. Україна нарешті від декларацій про розвиток та підтримку інклюзивної освіти перейшла до реальних кроків", - зазначає Мінакова.

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"Видавництво Атлант" також виготовило 11 підручників для 7-го класу, друкуються зараз ще 11 підручників, перекладених на мови національних меншин – румунську, угорську, польську.

"Загалом наклад підручників на іноземних мовах та для дітей з особливими потребами складає понад 300 тисяч примірників. Але кількість найменувань величезна, більша частка тиражів до 1 тисячі примірників, що значно збільшує собівартість та ускладнює процес організації друку. Тим більше виготовляти замовлення довелось у період, коли електроенергію вмикали по дві години на день", - пояснює Мінакова.

У видавництві запевняють, що замовлення на друк підручників для шкіл не можливо порівнювати з друком звичайних книжок

"У ЗМІ з’явились публікації, де порівнюється вартість нашого замовлення з друком художньої літератури. Зрозуміло, що це маніпуляція. До літератури для шкіл висуваються особливі санітарні вимоги. Для малих тиражі ми, наприклад, не маємо права використовувати цифровий друк, що могло б зменшити собівартість. На жаль, багато ЗМІ це підхопили, навіть не звернувшись до нас за поясненням", - зазначає Лєля Мінакова.

У видавництві повідомляють, що після публікацій у ЗМІ Міносвіти призначив перевірку закупівлі.

"Ми нічого не приховуємо. Нашу компанію створили провідні українські видавництва учбової літератури. Підручники для спецшкіл це складна справа. Тому виникла ідея об’єднати найкращих авторів та зробити дійсно сучасний та якісний продукт для дітей з особливими освітніми потребами. Зробити на європейському рівні підручники для національних меншин, за які Україні не буде соромно перед сусідами. Ми чесно виграли конкурс, на який могли подаватись будь-хто. Якщо поставку підручників заблокують – ніхто інший нашу роботу не зробить. Ми виставимо нашу країну такою, яка не дбає про права національних меншин. Це постріл собі у ногу. Я розумію, що у нас багато "корисних ідіотів", які з подачі російських спецслужб готові розганяти зраду. Але переконана, що представники влади об’єктивно розглянуть та оцінять цю ситуацію", - резюмує Мінакова.

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