Спецшколы впервые за много лет получат букварь для детей с нарушением речи

В областные книжные базы на этой неделе началась доставка учебников для детей с особыми образовательными потребностями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини, об этом сообщила директор "Видавництво Атлант" Леля Минакова.

По ее словам, всего для специальных школ в этом году будет напечатано 72 наименований учебников.

"Долгое время учебники для детей с нарушением речи и слуха, умственной отсталостью печатались по остаточному принципу, количество было недостаточным, они попадали в школы не вовремя. Но в этом году сделано все возможное, чтобы уже в сентябре школы были обеспечены учебниками. Украина наконец от деклараций о развитии и поддержке инклюзивного образования перешла к реальным шагам", - отмечает Минакова.

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"Видавництво Атлант" также изготовило 11 учебников для 7-го класса, печатаются сейчас еще 11 учебников, переведенных на языки национальных меньшинств - румынский, венгерский, польский.

"В целом тираж учебников на иностранных языках и для детей с особыми потребностями составляет более 300 тысяч экземпляров. Но количество наименований огромное, большая часть тиражей до 1 тысячи экземпляров, что значительно увеличивает себестоимость и усложняет процесс организации печати. Тем более изготавливать заказ пришлось в период, когда электроэнергию включали по два часа в день", - объясняет Минакова.

В издательстве уверяют, что заказ на печать учебников для школ невозможно сравнивать с печатью обычных книг

"В СМИ появились публикации, где сравнивается стоимость нашего заказа с печатью художественной литературы. Понятно, что это манипуляция. К литературе для школ выдвигаются особые санитарные требования. Для малых тиражей мы, например, не имеем права использовать цифровую печать, что могло бы уменьшить себестоимость. К сожалению, многие СМИ это подхватили, даже не обратившись к нам за объяснением", - отмечает Леля Минакова.

В издательстве сообщают, что после публикаций в СМИ Минобразования назначил проверку закупки.

"Мы ничего не скрываем. Нашу компанию создали ведущие украинские издательства учебной литературы. Учебники для спецшкол - это сложное дело. Поэтому возникла идея объединить лучших авторов и сделать действительно современный и качественный продукт для детей с особыми образовательными потребностями. Сделать на европейском уровне учебники для национальных меньшинств, за которые Украине не будет стыдно перед соседями. Мы честно выиграли конкурс, на который могли подаваться кто угодно. Если поставку учебников заблокируют - никто другой нашу работу не сделает. Мы выставим нашу страну такой, которая не заботится о правах национальных меньшинств. Это выстрел себе в ногу. Я понимаю, что у нас много "полезных идиотов", которые с подачи российских спецслужб готовы разгонять измену. Но убеждена, что представители власти объективно рассмотрят и оценят эту ситуацию", - резюмирует Минакова.

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