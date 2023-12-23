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Міносвіти розробило посібник "Як говорити про російсько-українську війну у школі?"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

школа,урок,мова,вчитель,вчителі

Міністерство освіти і науки розробило посібник, який допоможе педагогам говорити з учнівством про війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Міністерство освіти і науки розробило посібник "Як говорити про російсько-українську війну у школі? Уроки стійкості, боротьби та перемог". Його мета — сприяти у формуванні громадянської позиції в учнів і учениць, навчити розрізняти факти і фейки, не піддаватися маніпуляціям і ворожій пропаганді.

Зазначається, що вчителям посібник допоможе розповісти про перебіг російсько-української війни, пояснити школярам, чому виникають війни, розвивати навички медіаграмотності.

Для зручності педагогів посібник розділений на блоки інформації, які призначені для учнів початкової, середньої та старшої школи.

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Ці матеріали можна використовувати, щоб провести виховну або класну годину, уроки громадянської та історичної, мовно-літературної освітніх галузей тощо.

Завантажуйте посібник тут.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Якщо вчитель ватний , то ніякий посібник йому не допоможе , а точнійше тим діточкам , яким він локшину буде вішати на вуха . А якщо це справжній вчитель , то йому тим більш не потрібні ніяки "інструкції" від міністерств недолугого й невігласького уряду .

Це все одно , що десь так в 1825 році вийшов би посібник для Тараса Григоровича : "як писати вірши" ...
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23.12.2023 15:40
+7
Скіко бабла списали?
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23.12.2023 15:41
+7
Головне, що потрібно у тому підручнику, це:
"На армію грошей немає".
"Підноси брешуть про напад".
"Не панікуйте, готуйтесь до шашликів та свят".
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23.12.2023 15:48
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Якщо вчитель ватний , то ніякий посібник йому не допоможе , а точнійше тим діточкам , яким він локшину буде вішати на вуха . А якщо це справжній вчитель , то йому тим більш не потрібні ніяки "інструкції" від міністерств недолугого й невігласького уряду .

Це все одно , що десь так в 1825 році вийшов би посібник для Тараса Григоровича : "як писати вірши" ...
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23.12.2023 15:40 Відповісти
Скіко бабла списали?
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23.12.2023 15:41 Відповісти
Я ще здивувалась, що у відкритому доступі - а не як нєтлєнка препіздента..
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23.12.2023 15:43 Відповісти
Мабуть поважаєш Державу і її президентів..
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23.12.2023 15:46 Відповісти
За що поважати теперішнього? І що я поганого про Україну написала? Те що Київська Русь, Київ з'явились задовго до мокшандії??
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23.12.2023 15:53 Відповісти
Тобто, лайном його поливають всі, а ви, маленьке - вирішили присікатись до мене. Я ще м'яко написала. Читайте на інших форумах й будьте послідовні - робіть зауваження всім. І так. Я не поважаю Зе - ні як людину, ні як Президента, ні як актора.
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23.12.2023 16:04 Відповісти
Державу більш ніж поважаю. *********** ніц, такоє, є питання.
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23.12.2023 15:53 Відповісти
А якого з президентів поважаєте?
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23.12.2023 15:59 Відповісти
зе-н*ркоман для більшості українців не Президент, а тупий ушльопок, запроданець, відрижка кацапо-совка !!!

Телемарафон - джерело "100% верифікованої інформації", його слід продовжити до кінця війни, - "слуга народу" Потураєв
Олександр Бригинець:
Нами правилять діти руzкого міра і діють відповідно до плану: і Слава Україні! кричать, і дорогу своїм танкам відкривають... До речі, Зеленський активний прихильник множинного громадянства --- про що щиро зізнався на прес-конференції 19.12
Володимир Ар'єв: Монобільшість слуг у ВР разом з підголосками з ОПЗЖ всупереч застереженням наших західних партнерів призначили нових членів Рахункової палати. Це орган, який має контролювати кошти на відновлення України. Серед нових членів - Світлана Піщанська, яка має очолити Рахункову Палату. В той самий час сестра Піщанської повʼязана з російською розвідкою! Я про це писав. Сестра колишньої очільниці Антимонопольного комітету Ольги Піщанської має фірму у Страсбурзі, зареєстровану в приміщенні російського культурного центра. Бізнес-партнерка Піщанської по фірмі - Ірина Ковалевська - має подяку від колишнього консула РФ Левицького, якого у 2018 викинули з Франції за шпигунство і участь в отруєнні Скрипаля. Це той Левицький, що організовував і координував повернення росіян в ПАРЄ і від якого я фізично постраждав безпосередньо.



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23.12.2023 18:38 Відповісти
дурні нті хто в 2019 голосував за це прокацапське криворагульне непорозуміння !!!
Роман Москаль: Немає такої шкоди, яку б Зеленський не готовий був спричинити державі Україна, щоб лише дрібно насолити Порошенкові…
КиївМіськБудда: У 2019-му Зеленський разом із руснею боровся з Порошенком, що призвело до повномасштабного вторгнення, сотень тисяч смертей і окупації територій. У 2023-му Зеленський разом із руснею бореться із Залужним. До цього це призведе - спробуйте здогадатися самі.
Прозапас: Минулого разу, коли вони все "про..балі" - Порошенка намагались не впустити в Україну. Тепер - не випускають. Хоча в обох випадках його б було варто послухати, бо він не обіцяє шашликів та кави в Криму, а пропонує реальні кроки збереження держави. Робур: Хто там ще казав про "Уряд національної єдності"? Земляді скоріше капітуляцію підпишуть.
Denys Tsaruk: Немає ніякої єдності її і не було, гра в
неначасі закінчилась так само погано, як і гра стадіон так стадіон, бо була з самого початку прописана сценаристами кремля. Украінська закономірність: якщо в тебе нема відповіді на ключові питання - починай мочити попередника…
Фаріоністична Нахрюкологія Буданят: При Порошенко захід кордони відкривав для безвізу і торгівлі, а при зелебобах кордони закривають навіть для допомоги. Што с хлєбалом, вкраїнчики? Значить не було в Зєлуському ніякої магії, вас просто пожаліли довбодятлів на початку... Якось один президент вкладав наріду в руку шоколадку, але людонькам не сподобалось і вони обрали того, хто вкладав їм в руку зелений х є р.
Валерій Прозапас: Реєстрові патріоти кинулись запевняти, що це "росія працює на розкол військово-політичного керівництва" - в чому ми і так навіть не сумнівались жодної хвилини. Тільки чому не називаються прізвища "росії" - Безугла, Шевченко, Арахамія тощо? Що заважає нейтралізувати "росію" прям в моно-владі? Загрались своїм зеленим гіпнозом, вже до кривавих сліз, і ніяк не зупиняться. Дістали



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23.12.2023 18:47 Відповісти
Мдє...більш менш нічого, але щось не побачила в історичних фейках про вялічіє мокшан. Про це можна б було й окремий розділ - про болота, про дати заснування міст Київської Русі та мокшанських. І хто заснував ту мацкву. І шкода, що одних Героїв висвітили, інших ні..несправедливо.
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23.12.2023 15:42 Відповісти
Шановна пані Марина, ви вже двічі тут вжили термін "Київська Русь". У часи стародавнього Києва не існувало ніякої "київської русі". Русь була одна єдина, без мокшан. Назва "Київська Русь" була чисто академічною назвою від таких прокремлівських "істориків" на кшталт пєті толочка.
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23.12.2023 23:14 Відповісти
Дякую, що Ви слідкуєте за моїми постами, пане Лукашёв. Та рахуєте слова. Історики одностайно не вирішили, яку точно назву наша держава мала в давні часи. Навіть історики сперечаються, познаходили назви і Оукраіна і Сарматія.
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24.12.2023 00:09 Відповісти
Назви були різні, але "Київської Русі" не було ніколи. Московитські історики ввели таку назву, гадаю, з метою вводу в оману, що існували ще якісь там "Русі". Але ж вона була одна.
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24.12.2023 09:10 Відповісти
Я не слідкує саме за вашими повідомленнями. Я слідкую за тим, як начебто патріотично налаштовані громадяни просувають (свідомо чи не свідомо) прокремлівські наративи.
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25.12.2023 10:12 Відповісти
Начебто - то Ви самокритичні. Не судіть по собі.
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25.12.2023 12:21 Відповісти
Як і раніше - москаляку на гілляку..
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23.12.2023 15:45 Відповісти
Чим це допоможе освіті, особливо маленьким школярам?
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23.12.2023 16:06 Відповісти
мабудь є за шо
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23.12.2023 16:13 Відповісти
Сергі́й Микола́йович Шкáрлет (нар. 19 жовтня 1972 року, Коканд, Узбецька РСР) - міністр освіти і науки України з грудня 2020 до березня 2023 року, український економіст, наукІвець, доХтІр економічних наук, у наукових роботах якого виявлено плагіат.

Знаю, що цього кондома юзаного вже замінили, цікаво чому? Невже не проявив лояльність ОПою ОПі дЄрмака? А Вавобімбочка тут ні до чого, бо віслюк вОманський?
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23.12.2023 15:46 Відповісти
Головне, що потрібно у тому підручнику, це:
"На армію грошей немає".
"Підноси брешуть про напад".
"Не панікуйте, готуйтесь до шашликів та свят".
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23.12.2023 15:48 Відповісти
хто розробляв посібник?міністр плагіату Оксен Лісовий,чи ті 5-6 незамінних менеджерів під керівництвом ФСБшного кнура Єрмака,про яких говорив президент на своїй прес-конференції?
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23.12.2023 15:48 Відповісти
Це хоча б щось. Де доволі конкретно і однозначно викладено, з хронологією, що з 14 року це таки війна.
Але, не зрозуміло, чому для якоїсь формальної години спілкування, яка не є уроком і обов'язковою для вивчення історичних матеріалів., а не для обов'язкового урока історії.?
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23.12.2023 16:04 Відповісти
"Марафончик для діточок"-порівнюючи ту ,тупу й недолугу,совково-москальського штибу,пропаганду що її пропонується втуляти у дитячі вуха з правдою про цю війну,котру неможливо приховати,замилити чи викорінити,особливо про роль теперішньої влади,й її "старання" напередодні агресії та й впродовж неї,діти,розуміючи й відчуваючи брехню, приходитимуть до зневажання й відторгнення і тих хто їх тою брехнею годуватиме ,і держави,і влади ,і ,відповідно,пов'язаних перспектив! Ці "освітні темники" є диверсією проти майбутнього цієї держави!
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23.12.2023 16:25 Відповісти
Чому виникають війни? Тому що, в когось є те, чого нема в тебе. І це треба забрати. Все просто як борщ. А дітям знову будуть пудрити мізки окольними байками.
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23.12.2023 16:40 Відповісти
А як нахвалювати найвеличнішившивого янетряпкабоневтік там буде теж розписано?
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23.12.2023 16:43 Відповісти
Не треба ніяких додаткових методичок. Для нормального патріотичного виховання дітей достатньо вивчення справжньої, а не москальської фейкової історії. Для цього переатестувати всіх вчителів історії. Та і бажано з цієї позиції взагалі всіх вчителів.
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23.12.2023 17:16 Відповісти
Як же ж дістали дебіли та злодії у владі...
Яка ж вартість ції брошурки? Мабуть, як подарункового видання на ґлянцевому папері...
А в нашому підрозділі навіть Мавіка нема...
Сумно...
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23.12.2023 18:29 Відповісти
Коментарі,як і коментатори-дійсно жабо-українські і ажздулися від злоби...Як тут не згадати-Не читав-но засуджую.Що там написано,про кого,про що-ніхто не знає,але журнашлюхи,для хайпу,вже розвели срач.Цікаво-повелися 73%зеідіотів,чи 23,4% однотурових?
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23.12.2023 19:22 Відповісти
Там більше кацапо ботів ніж тих хто дійсно читав документ.
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23.12.2023 20:34 Відповісти
Доволі вичерпний документ, там звісно частенько рожу Зе можно побачити, більше ніж хотілось би, а в іншому, в історичному, документальному, патріотичному і загалом непоганий матеріал.
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23.12.2023 20:33 Відповісти
СПОДІВАЮСЬ ТАМ НАПИСАЛИ ЯК ВЕРЕЩУК ПО ТЕЛІКУ ВІДЗВІТУВАЛА ПУТІНУ, ЩО МІЖ КРИМОМ І ХЕРСОНОМ ВСЕ РОЗМІНУВАЛИ, ЩОБ ЛЮДИ МОГЛИ ВІЛЬНО ВІДВІДУВАТИ РОДИЧІВ НА СВЯТА.
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23.12.2023 20:38 Відповісти
 
 