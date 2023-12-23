Міносвіти розробило посібник "Як говорити про російсько-українську війну у школі?"
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Міністерство освіти і науки розробило посібник, який допоможе педагогам говорити з учнівством про війну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Міністерство освіти і науки розробило посібник "Як говорити про російсько-українську війну у школі? Уроки стійкості, боротьби та перемог". Його мета — сприяти у формуванні громадянської позиції в учнів і учениць, навчити розрізняти факти і фейки, не піддаватися маніпуляціям і ворожій пропаганді.
Зазначається, що вчителям посібник допоможе розповісти про перебіг російсько-української війни, пояснити школярам, чому виникають війни, розвивати навички медіаграмотності.
Для зручності педагогів посібник розділений на блоки інформації, які призначені для учнів початкової, середньої та старшої школи.
Ці матеріали можна використовувати, щоб провести виховну або класну годину, уроки громадянської та історичної, мовно-літературної освітніх галузей тощо.
Завантажуйте посібник тут.
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неначасі закінчилась так само погано, як і гра стадіон так стадіон, бо була з самого початку прописана сценаристами кремля. Украінська закономірність: якщо в тебе нема відповіді на ключові питання - починай мочити попередника…
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Знаю, що цього кондома юзаного вже замінили, цікаво чому? Невже не проявив лояльність ОПою ОПі дЄрмака? А Вавобімбочка тут ні до чого, бо віслюк вОманський?
"На армію грошей немає".
"Підноси брешуть про напад".
"Не панікуйте, готуйтесь до шашликів та свят".
Але, не зрозуміло, чому для якоїсь формальної години спілкування, яка не є уроком і обов'язковою для вивчення історичних матеріалів., а не для обов'язкового урока історії.?
Яка ж вартість ції брошурки? Мабуть, як подарункового видання на ґлянцевому папері...
А в нашому підрозділі навіть Мавіка нема...
Сумно...