УКР
Новини Навчання під час війни
155 шкіл до кінця року мають перейти на очне навчання, - Свириденко

Скільки шкіл перейдуть на очне навчання Свириденко назвала кількість

До кінця 2025 року 155 українських шкіл мають перейти з онлайн-навчання на очне.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила прем'єрка Юлія Свириденко.

"Кожен тиждень у нас відбувається контроль з ходу виконання робіт по забезпеченню шкіл укриттями. До кінця року 155 шкіл мають перейти з онлайн-навчання на очне. Ми розуміємо, наскільки є великою кореляція між тим, як діти навчаються, і між якістю освіти", - розповіла глава уряду.

За словами Свириденко, наразі працюють із міністром фінансів над виділенням коштів у бюджеті на наступний рік на створення укриттів у закладах дошкільної освіти.

Читайте: Школи отримали лише половину запланованих підручників, - Бабак

школа (2246) навчання (613) Свириденко Юлія (454) дистанційне навчання (135)
Вчителі тікають зі школи, якби не ухилянти, які прибігли за відстрочками, то була б взагалі катастрофа.
Витирають ноги об учителя всі кому не ліньки. Так вже опустили професію, що далі нема куди. Повна вседозволеність та дитиноцентризм, тому і маємо таку деградацію "здобувачів" - підпали автівок, вандалізм, знущання та побиття однолітків і не тільки. Школяри не знають такого слова як відповідальність, а потім суспільство дивується, чому молоді люди зовсім без гальм

на одного працюючого десять перевіряючих. Штат чМОНь такий роздутий, що вони змагаються одне з одним в реформуваннї недореформ та оцінюванні нових систем оцінювання. Нещасні вихователі, які отримують біля 10 тис, скоро стануть такими цифровими грамотними, що знайдуть собі нову роботу подалі від скажених яжематерей, тупої адміністрації, особливих дітей та цих горе реформаторів
21.08.2025 13:18 Відповісти
А ця дебілка не в курсах, скільки дітей виїхало? То статистик зе! їй інфу надав??

Примусово дітей з Європи повнртати буде?
21.08.2025 13:18 Відповісти
чим він недолугий ,аргументи будуть? Я 30 років в освіті та бачу на що її перетворили блатні чМОНі
21.08.2025 14:00 Відповісти
Це прапор Молдови, але в одному ти права -це ВПН, який мені треба по роботі.
21.08.2025 13:50 Відповісти
При есересері вчитель 12 років дітей гвалтував і вбивав, при есересері терористи літаки захоплювали, а потім ці кращі люди із есересера влаштували "дикі 90-ті". Мабуть в есересері треба було Телеграм та Тік-Ток заборонити. А так чудові люди. Норм, чо
21.08.2025 13:36 Відповісти
до чого тут совок ?
21.08.2025 13:44 Відповісти
чим він недолугий ,аргументи будуть? Я 30 років в освіті та бачу на що її перетворили блатні чМОНі
21.08.2025 14:00 Відповісти
А КМ в курсі, що кожного дня в Україні обстріли конкретно по школах, дітячих садочках та лікарнях в пошуках "НАТО"?!Яка мама буде спокійна, що її дитина в школі?!А в цей час студенти сидять вдома!
21.08.2025 15:47 Відповісти
 
 