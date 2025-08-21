155 шкіл до кінця року мають перейти на очне навчання, - Свириденко
До кінця 2025 року 155 українських шкіл мають перейти з онлайн-навчання на очне.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила прем'єрка Юлія Свириденко.
"Кожен тиждень у нас відбувається контроль з ходу виконання робіт по забезпеченню шкіл укриттями. До кінця року 155 шкіл мають перейти з онлайн-навчання на очне. Ми розуміємо, наскільки є великою кореляція між тим, як діти навчаються, і між якістю освіти", - розповіла глава уряду.
За словами Свириденко, наразі працюють із міністром фінансів над виділенням коштів у бюджеті на наступний рік на створення укриттів у закладах дошкільної освіти.
Топ коментарі
+3 Андрей Фещенко #474653
показати весь коментар21.08.2025 13:18 Відповісти Посилання
+1 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар21.08.2025 13:18 Відповісти Посилання
+1 Андрей Фещенко #474653
показати весь коментар21.08.2025 14:00 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Примусово дітей з Європи повнртати буде?
Витирають ноги об учителя всі кому не ліньки. Так вже опустили професію, що далі нема куди. Повна вседозволеність та дитиноцентризм, тому і маємо таку деградацію "здобувачів" - підпали автівок, вандалізм, знущання та побиття однолітків і не тільки. Школяри не знають такого слова як відповідальність, а потім суспільство дивується, чому молоді люди зовсім без гальм
на одного працюючого десять перевіряючих. Штат чМОНь такий роздутий, що вони змагаються одне з одним в реформуваннї недореформ та оцінюванні нових систем оцінювання. Нещасні вихователі, які отримують біля 10 тис, скоро стануть такими цифровими грамотними, що знайдуть собі нову роботу подалі від скажених яжематерей, тупої адміністрації, особливих дітей та цих горе реформаторів