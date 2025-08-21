155 шкіл до кінця року мають перейти на очне навчання, - Свириденко

До кінця 2025 року 155 українських шкіл мають перейти з онлайн-навчання на очне.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила прем'єрка Юлія Свириденко.

"Кожен тиждень у нас відбувається контроль з ходу виконання робіт по забезпеченню шкіл укриттями. До кінця року 155 шкіл мають перейти з онлайн-навчання на очне. Ми розуміємо, наскільки є великою кореляція між тим, як діти навчаються, і між якістю освіти", - розповіла глава уряду.

За словами Свириденко, наразі працюють із міністром фінансів над виділенням коштів у бюджеті на наступний рік на створення укриттів у закладах дошкільної освіти.

