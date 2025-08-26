БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Пакунок школяра
200 1

"Пакунок школяра": Кабмін дозволить витрачати кошти для першачків на придбання книг

Кабмін дозволить витрачати кошти для школярів на придбання книг

Кабінет Міністрів дозволить витрачати отримані за програмою "Пакунок школяра" кошти на придбання книг.

Про це в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна повідомила у Facebook.

"Ми працюємо над цим питанням – питання в технічній реалізації через додаток "Дія", – написала вона.

Раніше Українська видавнича асоціація звернулася до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко із закликом дозволити витрачати кошти, виділені державою за програмою "Пакунок школяра", на придбання книг.

Читайте також: Доплати вчителям по 2000 гривень продовжать на наступний рік, кошти для суттєвішого підвищення ще шукають, – Лісовий

Як повідомлялося, уряд з 18 серпня запустив програму "Пакунок школяра" – одноразову виплату 5 000 грн для підготовки дитини до 1 класу. Оформити її можна через застосунок "Дія", а отримані кошти дозволено витратити на канцелярію, дитячий одяг і взуття.

Автор: 

Кабмін (7914) книги (82) школа (265) Бережна Тетяна (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уряяя! Новий схематоз zeлені
показати весь коментар
26.08.2025 13:56 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 