"Пакунок школяра": Кабмін дозволить витрачати кошти для першачків на придбання книг
Кабінет Міністрів дозволить витрачати отримані за програмою "Пакунок школяра" кошти на придбання книг.
Про це в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна повідомила у Facebook.
"Ми працюємо над цим питанням – питання в технічній реалізації через додаток "Дія", – написала вона.
Раніше Українська видавнича асоціація звернулася до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко із закликом дозволити витрачати кошти, виділені державою за програмою "Пакунок школяра", на придбання книг.
Як повідомлялося, уряд з 18 серпня запустив програму "Пакунок школяра" – одноразову виплату 5 000 грн для підготовки дитини до 1 класу. Оформити її можна через застосунок "Дія", а отримані кошти дозволено витратити на канцелярію, дитячий одяг і взуття.
