Четвертую подземную школу открыли в Харькове

В Шевченковском районе Харькова открыли подземную школу, которая рассчитана на 1000 учеников, сейчас в ней учатся 808 учеников.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете, информирует Цензор.НЕТ.

"Новая школа имеет самую высокую степень защиты. Обучение в ней будет проходить в две смены для учеников пяти школ. В заведении обустроены девять кабинетов для начальных классов и восемь - для средней и старшей школы. Также есть общие зоны: столовая, актовый зал, места для отдыха, медицинский кабинет. Все помещения полностью адаптированы для инклюзивного обучения", - говорится в сообщении.

В выходные дни в школе будут готовить к обучению будущих первоклассников, а также будут работать кружки и будут проводить профориентацию.

Строительство школы стоило городу 107 млн грн, отметили в горсовете.

Сейчас в Салтовском районе Харькова ведут строительство еще трех подземных школ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два года правительство инвестировало более 16 млрд грн на укрытие и транспорт для школы , - Шмыгаль