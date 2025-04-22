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Новости Подземные школы в Харькове
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Четвертую подземную школу открыли в Харькове

подземная школа в Харькове

В Шевченковском районе Харькова открыли подземную школу, которая рассчитана на 1000 учеников, сейчас в ней учатся 808 учеников.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете, информирует Цензор.НЕТ.

"Новая школа имеет самую высокую степень защиты. Обучение в ней будет проходить в две смены для учеников пяти школ. В заведении обустроены девять кабинетов для начальных классов и восемь - для средней и старшей школы. Также есть общие зоны: столовая, актовый зал, места для отдыха, медицинский кабинет. Все помещения полностью адаптированы для инклюзивного обучения", - говорится в сообщении.

В выходные дни в школе будут готовить к обучению будущих первоклассников, а также будут работать кружки и будут проводить профориентацию.

Строительство школы стоило городу 107 млн грн, отметили в горсовете.

Сейчас в Салтовском районе Харькова ведут строительство еще трех подземных школ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два года правительство инвестировало более 16 млрд грн на укрытие и транспорт для школы , - Шмыгаль

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Харьков (7490) школа (3015) Харьковская область (803) Харьковский район (244)


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Только вот что будет с этими 107 000 000 грн после войны? Очередной распил, или просто закрытие?
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22.04.2025 18:52 Ответить
Очень нужно, но очень грустно..
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22.04.2025 19:50 Ответить
 
 