Четверту підземну школу відкрили у Харкові

У Шевченківському районі Харкова відкрили підземну школу, яка розрахована на 1000 учнів, нині у ній вчаться 808 учнів.

Про це повідомили в Харківській міській раді, інформує Цензор.НЕТ.

"Нова школа має найвищий ступінь захисту. Навчання в ній відбуватиметься у дві зміни для учнів п'яти шкіл. У закладі облаштовані дев'ять кабінетів для початкових класів та вісім — для середньої і старшої школи. Також є загальні зони: їдальня, актова зала, місця для відпочинку, медичний кабінет. Усі приміщення повністю адаптовані для інклюзивного навчання", — ідеться в повідомленні.

У вихідні дні в школі готуватимуть до навчання майбутніх першокласників, а також працюватимуть гуртки і будуть проводити профорієнтацію.

Будівництво школи коштувало місту 107 млн грн, зазначили у міськраді.

Зараз у Салтівському районі Харкова ведуть будівництво ще трьох підземних шкіл.

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