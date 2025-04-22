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Новини Підземні школи у Харкові
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Четверту підземну школу відкрили у Харкові

підземна школа у Харкові

У Шевченківському районі Харкова відкрили підземну школу, яка розрахована на 1000 учнів, нині у ній вчаться 808 учнів.

Про це повідомили в Харківській міській раді, інформує Цензор.НЕТ.

"Нова школа має найвищий ступінь захисту. Навчання в ній відбуватиметься у дві зміни для учнів п'яти шкіл. У закладі облаштовані дев'ять кабінетів для початкових класів та вісім — для середньої і старшої школи. Також є загальні зони: їдальня, актова зала, місця для відпочинку, медичний кабінет. Усі приміщення повністю адаптовані для інклюзивного навчання", — ідеться в повідомленні.

У вихідні дні в школі готуватимуть до навчання майбутніх першокласників, а також працюватимуть гуртки і будуть проводити профорієнтацію.

Будівництво школи коштувало місту 107 млн грн, зазначили у міськраді.

Зараз у Салтівському районі Харкова ведуть будівництво ще трьох підземних шкіл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два роки уряд інвестував понад 16 млрд грн на укриття та транспорт для школи , - Шмигаль

Автор: 

Харків (5605) школа (2212) Харківська область (815) Харківський район (244)


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Только вот что будет с этими 107 000 000 грн после войны? Очередной распил, или просто закрытие?
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22.04.2025 18:52 Відповісти
Очень нужно, но очень грустно..
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22.04.2025 19:50 Відповісти
 
 