Стоимость строительства подземной школы составляет примерно 90 млн грн, - МОН

подземная школа в Харькове

Стоимость строительства "подземной школы" в среднем составляет примерно 90 миллионов гривен.

Об этом сообщила заместитель министра МОН Надежда Кузьмичева в интервью hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

"Где-то немного дешевле, где-то дороже, но это не объекты по несколько миллионов. И это сознательный шаг: государство инвестирует туда, где громада самостоятельно не способна реализовать такой масштабный объект", - отметила она.

По словам чиновницы, сейчас на строительстве находится 221 объект, преимущественно в прифронтовых областях: Харьковской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской. Из них на сегодня уже построено 33, которые будут доступны для учеников с начала учебного года.

До конца года планируется завершить строительство 156 объектов, что обеспечит ориентировочно 70 тысяч мест. Кузьмичева отмечает: одно место - это не всегда один ребенок. Чаще всего одно место - это как минимум два ребенка, потому что ученики учатся в несколько смен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 88% школьников будут учиться в очном или смешанном форматах с сентября, - МОН

І як завжди щось помиють і собі. Схеми відпрацьовані попередниками і вдосконалити не потрібно
01.09.2025 18:48 Ответить
це вже з обов'язковими відкатами чи ще без них? там мабуть щоб тільки кабелі електичні підвести роки 2-3 потрібно! ))
01.09.2025 18:57 Ответить
в Броварах побудували школу за півмільярда гривень. Якби її будували під землею то невклалися б і в 5 мілярдів
01.09.2025 19:06 Ответить
Дивлячись на дороги, які побудували зелені , не уявляю хто з батьків ,відпусте дитину в їх підземну школу . Мабуть безпечніше стрибнути з мосту (роупджампінг ) .
01.09.2025 19:27 Ответить
а ворог вдарить кабом і буде братерська могила. корегувалників треба нищити
01.09.2025 19:37 Ответить
Скільки коштує золотий унітаз Міндіча-Зеленського?
01.09.2025 19:41 Ответить
У Херсоні зелено-мусоровська банда Мрочко-Прокудіна вже дві "побудували"..Вигнали фундамент,бабло скіздили і...розбіглися..Все глиною запливає- кажуть "на консервацію"..Не те у Херсоні консервацією звецця...
01.09.2025 20:57 Ответить
ценность учеников, что получат в ней образование, вырастут и будут поднимать эту страну с колен, в разы важнее
01.09.2025 21:08 Ответить
 
 