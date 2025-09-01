Стоимость строительства подземной школы составляет примерно 90 млн грн, - МОН

Стоимость строительства "подземной школы" в среднем составляет примерно 90 миллионов гривен.

Об этом сообщила заместитель министра МОН Надежда Кузьмичева в интервью hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

"Где-то немного дешевле, где-то дороже, но это не объекты по несколько миллионов. И это сознательный шаг: государство инвестирует туда, где громада самостоятельно не способна реализовать такой масштабный объект", - отметила она.

По словам чиновницы, сейчас на строительстве находится 221 объект, преимущественно в прифронтовых областях: Харьковской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской. Из них на сегодня уже построено 33, которые будут доступны для учеников с начала учебного года.

До конца года планируется завершить строительство 156 объектов, что обеспечит ориентировочно 70 тысяч мест. Кузьмичева отмечает: одно место - это не всегда один ребенок. Чаще всего одно место - это как минимум два ребенка, потому что ученики учатся в несколько смен.

