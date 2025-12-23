Китай заявив про взаємодію з Україною у переговорах щодо завершення війни

Речник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Пекін взаємодіє з Україною та Росією у межах переговорного процесу для якнайшвидшого завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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"Від самого початку "української кризи" (так у КНР офіційно називають російську війну проти України) Китай тісно взаємодіє і з Україною, і з Росією, і з усіма іншими сторонами", - сказав Лінь,

Так речник відповів на питання про участь і роль його країни в інтенсивних переговорах щодо мирного плану завершення російсько-української війни.

"Ми підтримуємо всі зусилля, що сприяють миру", - наголосив дипломат.

Та зазначив, що Китай виступав та продовжує виступати за діалог та переговори. Це, на думку Пекіну, є єдиним життєздатним шляхом для врегулювання конфлікту.

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"Китай сподівається, що всі сторони зможуть у ході діалогу та переговорів досягнути прийнятної для всіх сторін та обов’язкової до виконання довгострокової мирної угоди", - зазначив речник зовнішньополітичного відомства.

Декларований нейтралітет Пекіна

Китай офіційно заявляє про нейтральну позицію щодо російсько-української війни та уникає визначення сторін конфлікту як агресора і жертви. Пекін послідовно закликає до деескалації та переговорів, не даючи політичних оцінок діям Москви.

На другому році повномасштабного вторгнення РФ в Україну китайська влада намагалася відігравати роль посередника між Києвом і Москвою. Для цього Пекін направив спеціального представника з питань Євразії Лі Хуея, який здійснив кілька дипломатичних місій до України, Росії, європейських столиць та інших країн.

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