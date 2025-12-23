Мерц переоцінив можливості Європи у переговорах щодо України, - DW

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зіткнувся з політичними та юридичними перешкодами у спробах просунути переговори щодо війни в Україні. Оптимізм минулого тижня змінився розчаруванням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Deutsche Welle.

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"Конструктивні" переговори без прогресу

Попри те, що переговори у Маямі протягом вихідних учасники назвали "конструктивними", конкретних результатів досягнуто не було. Дипломатичні кола підкреслюють, що така формула часто означає відсутність реального прогресу. Обговорюється можливість зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона з Володимиром Путіним, однак практичних зрушень наразі немає.

Європа та США узгодили позиції без Росії

Попередні оцінки, зокрема у The New York Times, які називали канцлера Німеччини Мерца ключовою фігурою європейської політики щодо України, виявилися передчасними. Позиції Європи, США та України були узгоджені, але без залучення Росії, без якої мирне врегулювання неможливе.

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Три проблемні моменти переговорів:

Гарантії безпеки України

Пропозиції Мерца щодо гарантій безпеки за зразком п’ятої статті НАТО швидко втратили підтримку. США розглядали їх як інструмент тиску на Київ для територіальних поступок, а Берлін — для впливу на Москву. Європейські миротворчі сили

Ініціатива щодо створення багатонаціональних європейських миротворчих сил наразі не має чіткої перспективи. Росія визначила її як "червону лінію", а Мерц заявив, що участь бундесверу ще не визначена. США від початку не підтримували цю ідею. Використання заморожених російських активів

Спроба використати заморожені активи РФ для допомоги Україні не отримала підтримки на саміті ЄС. Проти виступили Бельгія, Італія та Франція через юридичні ризики та можливі наслідки для фінансових ринків.

Фінансова допомога Україні

В результаті Україна отримає близько 90 млрд євро допомоги з фондів ЄС, а не за рахунок російських активів. Як зазначає видання, це рішення могло бути ефективнішим за умови попереднього узгодження, а не після спроби діяти без альтернативного плану.

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