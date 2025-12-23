Переговори по Україні йдуть нормально, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що переговори української та російської сторін тривають і "йдуть нормально".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

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"Між Путіним і Зеленським, величезна ненависть, і я сподіваюся, що ми зможемо це зробити. Ми розмовляємо, переговори йдуть добре, але ви знаєте, що я закінчив вісім воєн", - сказав Трамп

Американський президент додав, що "єдина війна, яку я ще не вирішив, це Росія-Україна".

За словами Трампа, він "робить усе необхідне" для можливого припинення вогню на різдвяні свята.

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Що передувало?

На вихідних у США відбулися переговори представників Штатів із українською та російською делегаціями.

Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.

Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.

Своєю чергою, Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві.

Дмитрієв також назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди.

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