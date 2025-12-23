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Переговори по Україні йдуть нормально, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що переговори української та російської сторін тривають і "йдуть нормально".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.
"Між Путіним і Зеленським, величезна ненависть, і я сподіваюся, що ми зможемо це зробити. Ми розмовляємо, переговори йдуть добре, але ви знаєте, що я закінчив вісім воєн", - сказав Трамп
Американський президент додав, що "єдина війна, яку я ще не вирішив, це Росія-Україна".
За словами Трампа, він "робить усе необхідне" для можливого припинення вогню на різдвяні свята.
Що передувало?
На вихідних у США відбулися переговори представників Штатів із українською та російською делегаціями.
- Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.
- Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.
- Своєю чергою, Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві.
- Дмитрієв також назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди.
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8 воєн закінчив.🤦♂️