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Переговори по Україні йдуть нормально, - Трамп

Трамп: переговори України і РФ тривають

Президент США Дональд Трамп вважає, що переговори української та російської сторін тривають і "йдуть нормально".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

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"Між Путіним і Зеленським, величезна ненависть, і я сподіваюся, що ми зможемо це зробити. Ми розмовляємо, переговори йдуть добре, але ви знаєте, що я закінчив вісім воєн", - сказав Трамп

Американський президент додав, що "єдина війна, яку я ще не вирішив, це Росія-Україна".

За словами Трампа, він "робить усе необхідне" для можливого припинення вогню на різдвяні свята.

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Що передувало?

На вихідних у США відбулися переговори представників Штатів із українською та російською делегаціями.

  • Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.
  • Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.
  • Своєю чергою, Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві.
  • Дмитрієв також назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди.

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Автор: 

перемовини (3856) росія (70778) Україна (7619) Трамп Дональд (9065)
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Топ коментарі
+30
Рудий недоумок!
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23.12.2025 06:07 Відповісти
+21
Йо🤬нутий!!!
8 воєн закінчив.🤦‍♂️
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23.12.2025 06:09 Відповісти
+18
і ******** нас теж "нормально"
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23.12.2025 06:09 Відповісти

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