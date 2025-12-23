Переговоры по Украине идут нормально, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры украинской и российской сторон продолжаются и "идут нормально".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Между Путиным и Зеленским огромная ненависть, и я надеюсь, что мы сможем это сделать. Мы разговариваем, переговоры идут хорошо, но вы знаете, что я закончил восемь войн", - сказал Трамп

Американский президент добавил, что "единственная война, которую я еще не решил, это Россия-Украина".

По словам Трампа, он "делает все необходимое" для возможного прекращения огня на рождественские праздники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нет никаких признаков того, что Путин заинтересован в прекращении войны, - Писториус

Что предшествовало?

На выходных в США состоялись переговоры представителей Штатов с украинской и российской делегациями.

Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.

В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.

В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.

Дмитриев также назвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представители ЕС не участвовали в переговорах в Майами, - Еврокомиссия