2 164 34
Переговоры по Украине идут нормально, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры украинской и российской сторон продолжаются и "идут нормально".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.
"Между Путиным и Зеленским огромная ненависть, и я надеюсь, что мы сможем это сделать. Мы разговариваем, переговоры идут хорошо, но вы знаете, что я закончил восемь войн", - сказал Трамп
Американский президент добавил, что "единственная война, которую я еще не решил, это Россия-Украина".
По словам Трампа, он "делает все необходимое" для возможного прекращения огня на рождественские праздники.
Что предшествовало?
На выходных в США состоялись переговоры представителей Штатов с украинской и российской делегациями.
- Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.
- В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.
- В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.
- Дмитриев также назвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.
Топ комментарии
+15 Alex K #531926
показать весь комментарий23.12.2025 06:07 Ответить Ссылка
+8 Тиха Вода #607592
показать весь комментарий23.12.2025 06:09 Ответить Ссылка
+7 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий23.12.2025 06:09 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
8 воєн закінчив.🤦♂️
так як у путлєра є на нього компромат !!
Це нас або загартує до міцності сталі або в якийсь момент станеться надлом і станеться жахлива катастрофа на рівні 32-33 років.
Я думаю, що буде перший варіант. Надіюсь.