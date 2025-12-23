РУС
Переговоры по Украине идут нормально, - Трамп

Трамп: переговоры Украины и РФ продолжаются

Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры украинской и российской сторон продолжаются и "идут нормально".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Между Путиным и Зеленским огромная ненависть, и я надеюсь, что мы сможем это сделать. Мы разговариваем, переговоры идут хорошо, но вы знаете, что я закончил восемь войн", - сказал Трамп

Американский президент добавил, что "единственная война, которую я еще не решил, это Россия-Украина".

По словам Трампа, он "делает все необходимое" для возможного прекращения огня на рождественские праздники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нет никаких признаков того, что Путин заинтересован в прекращении войны, - Писториус

Что предшествовало?

На выходных в США состоялись переговоры представителей Штатов с украинской и российской делегациями.

  • Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.
  • В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.
  • В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.
  • Дмитриев также назвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представители ЕС не участвовали в переговорах в Майами, - Еврокомиссия

переговоры (5444) россия (98473) Украина (45287) Трамп Дональд (7292)
+15
Рудий недоумок!
23.12.2025 06:07 Ответить
+8
Йо🤬нутий!!!
8 воєн закінчив.🤦‍♂️
23.12.2025 06:09 Ответить
+7
і ******** нас теж "нормально"
23.12.2025 06:09 Ответить
Не зменшуйте проблему - там нація рудих недоумків.
показать весь комментарий
23.12.2025 06:49 Ответить
23.12.2025 06:09 Ответить
Запитання так навіщо ти їх починав мабуть щоб як з Венесуелой дуже нафта потрібна.
показать весь комментарий
23.12.2025 06:15 Ответить
З фото таке враження що ху...ло доставив йому задоволення. Невже у американців не залишилося гідності, а тільки виконувати накази ху...ла
показать весь комментарий
23.12.2025 06:11 Ответить
Трампа держить кремль дуже сильно за фаберже ,
так як у путлєра є на нього компромат !!
23.12.2025 06:12 Ответить
За феберже що давно вже протухло
показать весь комментарий
ВІН ІМБІЦИЛ
23.12.2025 06:14 Ответить
Ага, наразі масований обстріл України є тому "підтвердженням"....
показать весь комментарий
Трампу загрожує імпічмент у разі втрати більшості в Конгресі на виборах 2026 року, - спікер Джонсон
23.12.2025 06:19 Ответить
Джонсон сам ще той мудак, нічим не кращий за рудого.
показать весь комментарий
В перший клас,хай научать речення скласти.
23.12.2025 06:21 Ответить
"Між путіним і зеленським величезна ненависть " - а "владімір владіміровіч забєрітє мєня за долгі " куди поділось ,пройшла любов і ми стали ворогами ?
23.12.2025 06:25 Ответить
Що ж! Граємо цю гру на легендарній складності.
Це нас або загартує до міцності сталі або в якийсь момент станеться надлом і станеться жахлива катастрофа на рівні 32-33 років.
Я думаю, що буде перший варіант. Надіюсь.
23.12.2025 06:29 Ответить
Краще ставай на коліна та молись Богу
23.12.2025 09:05 Ответить
в перекладі з математичної "нормально" - то перпендикулярно... і це не зустрічний рух, а таранний...
23.12.2025 06:31 Ответить
То геометрія, в статфізика - то корінь з трьох пополам, виходить 72 чи 73 відсотки від множини
23.12.2025 09:04 Ответить
ЦІкаво , скільки ще років він буде це повторювати?
23.12.2025 06:40 Ответить
Ще один придурок в якого ВСЕ НОРМАЛЬНО!
23.12.2025 06:44 Ответить
**** у трампа ідеально підходить для політичних карикатур. Навіть перебільшувати нічого не треба.
23.12.2025 06:52 Ответить
Посланець ху...ла,дмітрієв повіз на зустріч з Віткоффом ящик червоної ікри.Був факт коли аргентинські спецслужби з будівлі посольства паРаші в Аргентині вилучили 400 кг кокаїну.Кінь лавров поставляє в кремль наркоту,а ікру "накачали"коксом.Ми гадаємо,що за "словоблудіє" набору слів не зв'язаних в речення у Трампа,у Венса,у Віткоффа - вони ікри об'їдаються.
23.12.2025 07:03 Ответить
Відносно нормальних переговорів то таке про них може варнякати тільки ненормальний.
23.12.2025 07:35 Ответить
Бачте, не по плану пу нормально, тягнути процес і не здавати рудого
23.12.2025 09:01 Ответить
Іди *****, ****!
23.12.2025 08:02 Ответить
Посидів би в нас в укритті і тоді говорив, що це нормальний процес переговорів
23.12.2025 08:24 Ответить
Навіщо американцям сидіти в укритті. За них ніхто не вирішив шо вони готові терпіти скільки треба.
23.12.2025 08:41 Ответить
У Трампа думки йдуть по колу. Наступним згадає про 350 млрд, які нам дав.
23.12.2025 08:26 Ответить
Конкретний ідіот....Жиріновський не даремно у прямому ефірі пив шампанське за трампа...
23.12.2025 08:41 Ответить
Педофіл криворотий! Інших слів немає. Блазень по тупості і підлості вже наздоганяє нашого курдупеля...
23.12.2025 08:53 Ответить
Кретінізм зашкалює
23.12.2025 08:54 Ответить
В методиці краснова було записано тягнути кота за хвіст
23.12.2025 08:59 Ответить
Ідіот криворотий! Краще лікував би свою деменцію! А воно рветься світом керувати...
23.12.2025 09:00 Ответить
Зеленський - це не Україна. Побачимо що буде далі.
23.12.2025 09:06 Ответить
 
 