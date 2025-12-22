Нет никаких признаков того, что Путин заинтересован в прекращении войны, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус не видит желания российского президента Путина завершить свою войну в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Значение переговоров в Берлине
"Несмотря на усилия американцев, европейцев и украинцев по достижению прекращения огня, из Москвы нет никаких признаков того, что Путин заинтересован в прекращении войны. Тем не менее, переговоры в Берлине были важными", - заявил министр.
Переговоры в Берлине неделю назад Писториус считает при этом важными, ведь они показывают, что европейцы имеют право голоса в переговорах о будущем Украины и потому что европейские партнеры согласовали свои позиции с позициями США и Украины.
Гарантии безопасности и роль США
На вопрос об участии Германии в гарантиях безопасности, о которых идет речь по результатам берлинских встреч, в частности о "многонациональных силах под руководством Европы", Писториус отметил, что пока вопрос о том, как можно обеспечить мир, является "гипотетическими соображениями". Он отметил, что европейцы заявили о своей "принципиальной готовности участвовать в силах под руководством Европы". Это также ясно дает понять: теперь очередь США, которые должны будут внести значительный вклад в гарантии безопасности, подчеркнул политик.
"Вместе мы обладаем огромной силой сдерживания", - убежден Писториус.
