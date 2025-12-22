РУС
Нет никаких признаков того, что Путин заинтересован в прекращении войны, - Писториус

Борис, Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус не видит желания российского президента Путина завершить свою войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Значение переговоров в Берлине

"Несмотря на усилия американцев, европейцев и украинцев по достижению прекращения огня, из Москвы нет никаких признаков того, что Путин заинтересован в прекращении войны. Тем не менее, переговоры в Берлине были важными", - заявил министр.

Переговоры в Берлине неделю назад Писториус считает при этом важными, ведь они показывают, что европейцы имеют право голоса в переговорах о будущем Украины и потому что европейские партнеры согласовали свои позиции с позициями США и Украины.

Гарантии безопасности и роль США

На вопрос об участии Германии в гарантиях безопасности, о которых идет речь по результатам берлинских встреч, в частности о "многонациональных силах под руководством Европы", Писториус отметил, что пока вопрос о том, как можно обеспечить мир, является "гипотетическими соображениями". Он отметил, что европейцы заявили о своей "принципиальной готовности участвовать в силах под руководством Европы". Это также ясно дает понять: теперь очередь США, которые должны будут внести значительный вклад в гарантии безопасности, подчеркнул политик.

"Вместе мы обладаем огромной силой сдерживания", - убежден Писториус.

путин владимир (32584) Писториус Борис (282) война в Украине (7313)
Нахиляйтесь нижче і дивіться глибше, сери і серихи, сєньйори і сєньйоріти, мусьє і дами...
показать весь комментарий
22.12.2025 19:34 Ответить
Всі це бачать. Міністр оборони германії бачить, розвідка США бачить, що не тільки Україну той мудак хоче, але й страни Європи які в совок входили. І тільки руда *********** старезна мавпа "близька до миру між рашою Україною і Європою як ніколи".
показать весь комментарий
22.12.2025 19:40 Ответить
Мавпа просто грає свою мавпячу роль.
показать весь комментарий
22.12.2025 19:41 Ответить
Просто адекватний політик ********* світу сказав істину! Не більше,але й не менше.
показать весь комментарий
22.12.2025 19:43 Ответить
Шо це ви дядку мелети? Як нема ознак? Оно дружбан Додіка Тампона та його партнер по гольфу обожравшись на халяву чорной ікри на Параше, та 100% отримавши валізу не не гівна ***** а кешу, каже шо там стількт тіх ознак шо навіть не те шо самому Тампону но і зятю Додіка вистачить з онуками.
показать весь комментарий
22.12.2025 19:44 Ответить
А чого б це йому бути зацікавленим,коли і так:

Німеччина розглядає участь "Росатома" у виробництві ядерного палива
показать весь комментарий
22.12.2025 19:45 Ответить
Ознаки будуть,коли ви притиснете його не санціями ,а ударами.
показать весь комментарий
22.12.2025 19:52 Ответить
один із таких ударів .конфіскація рашистських 210 лярдів .Але в останній момент де-які гейропейські політики порахували,що це буде ударом куйлу нижче поясу і відмінили удар...
показать весь комментарий
22.12.2025 19:56 Ответить
Так,підкаблучник Макрон знову щось утнув(Невже він...скоріше його дружина ...є на плівках Епштейна?)))
показать весь комментарий
22.12.2025 19:58 Ответить
 
 