Нет никаких признаков того, что Путин заинтересован в прекращении войны, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус не видит желания российского президента Путина завершить свою войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Значение переговоров в Берлине

"Несмотря на усилия американцев, европейцев и украинцев по достижению прекращения огня, из Москвы нет никаких признаков того, что Путин заинтересован в прекращении войны. Тем не менее, переговоры в Берлине были важными", - заявил министр.

Переговоры в Берлине неделю назад Писториус считает при этом важными, ведь они показывают, что европейцы имеют право голоса в переговорах о будущем Украины и потому что европейские партнеры согласовали свои позиции с позициями США и Украины.

Гарантии безопасности и роль США

На вопрос об участии Германии в гарантиях безопасности, о которых идет речь по результатам берлинских встреч, в частности о "многонациональных силах под руководством Европы", Писториус отметил, что пока вопрос о том, как можно обеспечить мир, является "гипотетическими соображениями". Он отметил, что европейцы заявили о своей "принципиальной готовности участвовать в силах под руководством Европы". Это также ясно дает понять: теперь очередь США, которые должны будут внести значительный вклад в гарантии безопасности, подчеркнул политик.

"Вместе мы обладаем огромной силой сдерживания", - убежден Писториус.