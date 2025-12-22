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Новини Мирні перемовини
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Немає жодних ознак того, що Путін зацікавлений у припиненні війни, - Пісторіус

борис,пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не бачить бажання російського президента Путіна завершити свою війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Значення переговорів у Берліні

"Незважаючи на зусилля американців, європейців та українців щодо досягнення припинення вогню, з Москви немає жодних ознак того, що Путін зацікавлений у припиненні війни. Тим не менш, переговори в Берліні були важливими", - заявив міністр.

Переговори в Берліні тиждень тому Пісторіус вважає при цьому важливими, адже вони показують, що європейці мають право голосу в переговорах щодо майбутнього України і тому що європейські партнери узгодили свої позиції з позиціями США та України.

Гарантії безпеки та роль США

На запитання щодо участі Німеччини в гарантіях безпеки, про які йдеться за результатами берлінських зустрічей, зокрема "багатонаціональних силах під керівництвом Європи", Пісторіус зауважив, що наразі питання про те, як можна забезпечити мир, є "гіпотетичними міркуваннями". Він зазначив, що європейці заявили про свою "принципову готовність брати участь у силах під керівництвом Європи". Це також ясно дає зрозуміти: тепер черга США, які повинні будуть зробити значний внесок у гарантії безпеки, підкреслив політик.

"Разом ми маємо величезну силу стримування", - переконаний Пісторіус.

Автор: 

путін володимир (25569) Пісторіус Борис (382) війна в Україні (8705)
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Топ коментарі
+5
Всі це бачать. Міністр оборони германії бачить, розвідка США бачить, що не тільки Україну той мудак хоче, але й страни Європи які в совок входили. І тільки руда *********** старезна мавпа "близька до миру між рашою Україною і Європою як ніколи".
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22.12.2025 19:40 Відповісти
+3
Нахиляйтесь нижче і дивіться глибше, сери і серихи, сєньйори і сєньйоріти, мусьє і дами...
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22.12.2025 19:34 Відповісти
+3
Просто адекватний політик ********* світу сказав істину! Не більше,але й не менше.
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22.12.2025 19:43 Відповісти

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