Німеччина розглядає участь "Росатома" у виробництві ядерного палива, - Politico

Німеччина вирішує, чи дозволити російській державній компанії участь у виробництві ядерного палива на своїй території, попри повномасштабну війну Росії проти України.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Йдеться про французько-російське спільне підприємство, яке планує виробляти ядерні паливні стержні та збірки на заводі в місті Лінген на північному заході Німеччини. Оператором об’єкта має стати компанія Framatome - дочірнє підприємство французької державної енергетичної компанії EDF, тоді як російські компоненти постачатиме ТВЕЛ, що входить до структури "Росатома".

Проєкт очікує на остаточне схвалення німецької влади, рішення може бути ухвалене протягом найближчих тижнів. Наразі паливо російської розробки використовується у 19 радянських реакторах у п’яти країнах ЄС, а також у 15 реакторах в Україні.

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У Framatome заявляють, що проєкт дозволить Європі "дуже швидко" зменшити залежність від російського ядерного палива, наголошуючи, що російські інженери не працювали на заводі в Лінгені, а контакти з російською стороною були обмежені з початку війни.

Ризики з боку РФ

Водночас у Німеччині проєкт викликає серйозні застереження з огляду на ризики безпеки та можливе російське шпигунство. Міністр навколишнього середовища Нижньої Саксонії Крістіан Майєр, відомство якого має остаточно затвердити проєкт, порівнює ситуацію з доступом "Газпрому" до газосховищ у Редені та застерігає від повторення подібної помилки з "Росатомом".

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В експертному звіті 2023 року, підготовленому на замовлення федерального уряду Німеччини, співпрацю з "Росатомом" у Лінгені назвали потенційною загрозою національній і зовнішній безпеці, зокрема через ризики втручання в роботу об’єкта, впливу на рішення щодо безпеки та промислового шпигунства.

Заявку на ліцензію Framatome подала у березні 2022 року - через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри це, за даними Politico, у Берліні проєкт має підтримку, а Франція також виступає на його боці, хоча намагається не афішувати свою позицію.

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