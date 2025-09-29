Мін’юст подав позов про конфіскацію українських активів власника великого підрядника "Росатома"

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про конфіскацію активів російського бізнесмена Сергія Кабаргіна.

Зокрема, Мін’юст просить застосувати санкції у виді стягнення в дохід держави 52,7595% акцій АТ "Кіровоградське рудоуправління", які досі належать громадянину РФ, повідомляє пресслужба міністерства.

"Кіровоградське рудоуправління" було створено в 1935 році для забезпечення вогнетривкою сировиною підприємства металургійної промисловості, має дозвіл на користування надрами та спеціалізується на видобутку вторинних каолінів Обознівського родовища.

У Мін’юсті нагадали, що Кабаргін – російський бізнесмен, співвласник російського холдингу "Титан-2", який здійснює будівництво об’єктів атомної та теплової енергетики, нафтогазової та хімічної промисловості та є стратегічним партнером російської державної корпорації "Росатом".

Зокрема, холдинг "Титан-2" є генпідрядником у будівництві нових енергоблоків Ленінградської атомної електростанції - 2 та Курської атомної електростанції -2, додали у міністерстві.

Як повідомлялося, у червні 2023 року СБУ повідомило про підозру російському мільярдеру Сергію Кабаргіну, який з початку повномасштабного вторгнення вивозив українську глину з підконтрольного підприємства в РФ.

За даними слідства, для цього росіянин використовував підконтрольне в Україні АТ "Кіровоградське рудоуправління", де видобувають рідкісні породи глини, зокрема вогнетривкої класифікації. Ця сировина необхідна для будівництва та ремонту технологічних приміщень на потенційно небезпечних об’єктах промисловості та енергетичної галузі.

СБУ встановило, що за вказівкою Кабаргіна гірські породи з українського підприємства постачали нібито до третіх компаній, хоча насправді вони потрапляли до бізнес-структур "Росатома" і "Лукойла".

Крім того, значну кількість будматеріалів, виготовлених на цьому підприємстві з української сировини, Кабаргін відправляв російським військам на фронт для будівництва укріпрайонів.