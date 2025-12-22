Германия рассматривает участие "Росатома" в производстве ядерного топлива, - Politico

Германия решает, разрешить ли российской государственной компании участие в производстве ядерного топлива на своей территории, несмотря на полномасштабную войну России против Украины.

Речь идет о французско-российском совместном предприятии, которое планирует производить ядерные топливные стержни и сборки на заводе в городе Линген на северо-западе Германии. Оператором объекта должна стать компания Framatome - дочернее предприятие французской государственной энергетической компании EDF, тогда как российские компоненты будет поставлять ТВЭЛ, входящий в структуру "Росатома".

Проект ожидает окончательного одобрения немецких властей, решение может быть принято в течение ближайших недель. Сейчас топливо российской разработки используется в 19 советских реакторах в пяти странах ЕС, а также в 15 реакторах в Украине.

В Framatome заявляют, что проект позволит Европе "очень быстро" уменьшить зависимость от российского ядерного топлива, отмечая, что российские инженеры не работали на заводе в Линге, а контакты с российской стороной были ограничены с начала войны.

Риски со стороны РФ

В то же время в Германии проект вызывает серьезные опасения в связи с рисками безопасности и возможным российским шпионажем. Министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Майер, ведомство которого должно окончательно утвердить проект, сравнивает ситуацию с доступом "Газпрома" к газохранилищам в Редене и предостерегает от повторения подобной ошибки с "Росатомом".

В экспертном отчете 2023 года, подготовленном по заказу федерального правительства Германии, сотрудничество с "Росатомом" в Лингени назвали потенциальной угрозой национальной и внешней безопасности, в частности из-за рисков вмешательства в работу объекта, влияния на решения по безопасности и промышленного шпионажа.

Заявку на лицензию Framatome подала в марте 2022 года - через несколько недель после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Несмотря на это, по данным Politico, в Берлине проект имеет поддержку, а Франция также выступает на его стороне, хотя и пытается не афишировать свою позицию.

