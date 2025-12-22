РУС
Новости Ядерное топливо
951 21

Германия рассматривает участие "Росатома" в производстве ядерного топлива, - Politico

топливо, ядерное

Германия решает, разрешить ли российской государственной компании участие в производстве ядерного топлива на своей территории, несмотря на полномасштабную войну России против Украины.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о французско-российском совместном предприятии, которое планирует производить ядерные топливные стержни и сборки на заводе в городе Линген на северо-западе Германии. Оператором объекта должна стать компания Framatome - дочернее предприятие французской государственной энергетической компании EDF, тогда как российские компоненты будет поставлять ТВЭЛ, входящий в структуру "Росатома".

Проект ожидает окончательного одобрения немецких властей, решение может быть принято в течение ближайших недель. Сейчас топливо российской разработки используется в 19 советских реакторах в пяти странах ЕС, а также в 15 реакторах в Украине.

В Framatome заявляют, что проект позволит Европе "очень быстро" уменьшить зависимость от российского ядерного топлива, отмечая, что российские инженеры не работали на заводе в Линге, а контакты с российской стороной были ограничены с начала войны.

Риски со стороны РФ

В то же время в Германии проект вызывает серьезные опасения в связи с рисками безопасности и возможным российским шпионажем. Министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Майер, ведомство которого должно окончательно утвердить проект, сравнивает ситуацию с доступом "Газпрома" к газохранилищам в Редене и предостерегает от повторения подобной ошибки с "Росатомом".

В экспертном отчете 2023 года, подготовленном по заказу федерального правительства Германии, сотрудничество с "Росатомом" в Лингени назвали потенциальной угрозой национальной и внешней безопасности, в частности из-за рисков вмешательства в работу объекта, влияния на решения по безопасности и промышленного шпионажа.

Заявку на лицензию Framatome подала в марте 2022 года - через несколько недель после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Несмотря на это, по данным Politico, в Берлине проект имеет поддержку, а Франция также выступает на его стороне, хотя и пытается не афишировать свою позицию.

Автор: 

Германия (7459) производство (577) Росатом (54)
Топ комментарии
+10
Це замiсть "Таурусiв"....
22.12.2025 17:12 Ответить
+10
С газовой иглы на ядерную)
22.12.2025 17:14 Ответить
+5
Німеччина розглядає участь "Росатома" у виробництві ядерного палива, як джерело фінансової підтримки рашистської машини смерті для України...
22.12.2025 17:15 Ответить
Вони з газової злізли під тиском штатів, які витісняють орків з ринку, а так б дальше його купували.
22.12.2025 17:34 Ответить
Дєло Шрьодера-Меркєль живьот і пабєждаєт!
22.12.2025 17:36 Ответить
Господи, ну чого так багато тупих і ненажерливих тварюк в світі?
22.12.2025 17:17 Ответить
А что насчёт нефтепровода "Дружба" Катенька? Или то другое?!
22.12.2025 17:25 Ответить
Розхерачили "Дружбу", москвороте, ти що не в курсі? Пам'ятаєш обран і фіцо-дріцо пердаки рвали на своїх болотах? Отож бо.
22.12.2025 18:29 Ответить
Тупі скоріше ті, хто вважає, що існує хоч одна влада у світі, яка готова жертвувати своїми інтересами заради когось. А в данному випадку люди просто порівняють плюси та мінуси, та приймуть рішення, я б не називав це тупістю.
22.12.2025 17:29 Ответить
Отказываются от сжиженного, переходят на кацапскую ядерку.
показать весь комментарий
А може не обмежуватись тільки ядерним паливом? Нехай вже і ядерні заряди заоазом виробляють. Шоб не заморочуватись із доставкою, "в случає аткритава сталкнавєнія с НАТОй".
показать весь комментарий
Потрібно йти далі. Не тільки виробництво ядерного палива на території Німеччини дозволити, а й просто вибухових речовин, отруйних хімікатів,звичайних медикаментів. Хай росіяни також працюють на німецьких електростанція, водоочисних спорудах, залізних дорогах. Хай керують повітряним трафіком. Можна їх навіть допустити до поліцейських функцій. А що. Бізнес аз южуал. Але потім вже не плачте коли Німеччини не стане.
22.12.2025 17:20 Ответить
«Росія ніколи не буде розвиненою. Це не той народ.

Будь-який союз України з Росією недоцільний і особливо вбивчий в економічному плані. Технологічно ми залишимося позаду всього світу.

Нам треба включатися в світові ринки. Нам потрібні знання, щоб розвивати технології, які є на заході, але ніяк не в Росії.

Ось я, росіянин до мозку кісток, але я вам кажу: нічого хорошого Україну не очікує, якщо вона піде в Росію".

Микола Амосов,

видатний український хірург, біокібернетик, філософ, письменник
22.12.2025 17:25 Ответить
ну и???ну что ты тут скажешь???*******!
22.12.2025 17:26 Ответить
справа меркельши і коля - досі жива

і звісно це чиста правда:
російські інженери не працювали на заводі в Лінгені, а контакти з російською стороною були обмежені з початку війни.
22.12.2025 17:26 Ответить
можно ще з Іраном скооперуватись.

кількість довбойобів у ********* світі катастрофічно збільшилась під впливом потоку усіляких благ цивілізації.
22.12.2025 17:28 Ответить
А чьо? Спільне виробництво шахедів. Гроші та устаткування - німецькі, заводи - в Ірані. Продукція розлітається як гарячі пиріжки!
22.12.2025 17:40 Ответить
заспані бюргери, та спонсоруйте оркам-людожерам тоді вже й мило і мотузку, на якій кацапи вас і повісять.. а на милі можна ще й зекономити..
22.12.2025 17:31 Ответить
Хто там ще вірить в гарантії безпеки від сша і Європи? Да вони сплять і мріють щоб поскоріше України позбутись і відновити зв'язки з московським режимом
22.12.2025 17:38 Ответить
Диявол: "А що? Так можна було?"
22.12.2025 17:51 Ответить
 
 