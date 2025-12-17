США тимчасово зняли санкції з російських банків, пов’язаних із цивільною ядерною енергетикою

Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово зупинила дію санкцій проти низки російських банків, які здійснюють операції у сфері цивільної ядерної енергетики.

Відповідну ліцензію оприлюднив Мінфін США, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Операції дозволено до червня 2026

Згідно з ліцензією Мінфіну США, цим банкам дозволили всі фінансові операції до 18 червня 2026 року. Йдеться про транзакції, пов’язані з проєктами, які розпочалися до 21 листопада 2024 року.

Читайте також: Санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу" вже скорочують доходи Росії, - Мінфін США

Які банки увійшли до переліку?

США вивели з-під санкцій:

"Газпромбанк",

"Внешэкономбанк",

"Открытие",

"Совкомбанк",

"Сбербанк",

"ВТБ",

"Альфа-Банк",

"Россбанк",

"Банк Зенит",

"Банк Санкт-Петербург",

Національний кліринговий центр,

Центробанк РФ та інші.

Крім цього, ліцензія поширюється на будь-які організації, в яких згадані банки володіють часткою понад 50%.

Уточнюється, що дозвіл стосується лише операцій для підтримки цивільної ядерної енергетики. Водночас інші фінансові операції залишаються під санкціями.

Читайте також: Мінфін США дав більше часу підсанкційному "Лукойлу" на продаж міжнародних активів