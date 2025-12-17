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Новини Санкції США проти Росії
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США тимчасово зняли санкції з російських банків, пов’язаних із цивільною ядерною енергетикою

санкції США

Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово зупинила дію санкцій проти низки російських банків, які здійснюють операції у сфері цивільної ядерної енергетики.

Відповідну ліцензію оприлюднив Мінфін США, інформує Цензор.НЕТ.

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Операції дозволено до червня 2026 

Згідно з ліцензією Мінфіну США, цим банкам дозволили всі фінансові операції до 18 червня 2026 року. Йдеться про транзакції, пов’язані з проєктами, які розпочалися до 21 листопада 2024 року.

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Які банки увійшли до переліку?

США вивели з-під санкцій:

  • "Газпромбанк",
  • "Внешэкономбанк",
  • "Открытие",
  • "Совкомбанк",
  • "Сбербанк",
  • "ВТБ",
  • "Альфа-Банк",
  • "Россбанк",
  • "Банк Зенит",
  • "Банк Санкт-Петербург",
  • Національний кліринговий центр,
  • Центробанк РФ та інші. 

Крім цього, ліцензія поширюється на будь-які організації, в яких згадані банки володіють часткою понад 50%.

Уточнюється, що дозвіл стосується лише операцій для підтримки цивільної ядерної енергетики. Водночас інші фінансові операції залишаються під санкціями.

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Автор: 

санкції (13247) США (26866) ядерна безпека (634) Мінфін США (132)
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Топ коментарі
+23
Трамп аж з труселів вистрибує, рятуючи кацапів, миротворіць довбаний.
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17.12.2025 23:00 Відповісти
+17
Немає нічого більш тривалого, ніж тимчасове. Америка все більше і більше стає "величнішою".
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17.12.2025 22:59 Відповісти
+7
а могла Україна виробляти та продавати ядерне паливо, в тому числі США. А так, ми як африканці тупо продаємо руду.
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17.12.2025 23:14 Відповісти

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