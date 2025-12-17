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США тимчасово зняли санкції з російських банків, пов’язаних із цивільною ядерною енергетикою
Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово зупинила дію санкцій проти низки російських банків, які здійснюють операції у сфері цивільної ядерної енергетики.
Відповідну ліцензію оприлюднив Мінфін США, інформує Цензор.НЕТ.
Операції дозволено до червня 2026
Згідно з ліцензією Мінфіну США, цим банкам дозволили всі фінансові операції до 18 червня 2026 року. Йдеться про транзакції, пов’язані з проєктами, які розпочалися до 21 листопада 2024 року.
Які банки увійшли до переліку?
США вивели з-під санкцій:
- "Газпромбанк",
- "Внешэкономбанк",
- "Открытие",
- "Совкомбанк",
- "Сбербанк",
- "ВТБ",
- "Альфа-Банк",
- "Россбанк",
- "Банк Зенит",
- "Банк Санкт-Петербург",
- Національний кліринговий центр,
- Центробанк РФ та інші.
Крім цього, ліцензія поширюється на будь-які організації, в яких згадані банки володіють часткою понад 50%.
Уточнюється, що дозвіл стосується лише операцій для підтримки цивільної ядерної енергетики. Водночас інші фінансові операції залишаються під санкціями.
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миротворіцьдовбаний.