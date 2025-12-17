США временно сняли санкции с российских банков, связанных с гражданской ядерной энергетикой

Администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила действие санкций против ряда российских банков, осуществляющих операции в сфере гражданской ядерной энергетики.

Соответствующую лицензию обнародовал Минфин США, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Операции разрешены до июня 2026 года

Согласно лицензии Минфина США, этим банкам разрешены все финансовые операции до 18 июня 2026 года. Речь идет о транзакциях, связанных с проектами, которые начались до 21 ноября 2024 года.

Читайте также: Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" уже сокращают доходы России, - Минфин США

Какие банки вошли в перечень?

США вывели из-под санкций:

"Газпромбанк",

"Внешэкономбанк",

"Открытие",

"Совкомбанк",

"Сбербанк",

"ВТБ",

"Альфа-Банк",

"Россбанк",

"Банк Зенит",

"Банк Санкт-Петербург",

Национальный клиринговый центр,

Центробанк РФ и другие.

Кроме того, лицензия распространяется на любые организации, в которых упомянутые банки владеют долей более 50%.

Уточняется, что разрешение касается только операций для поддержки гражданской ядерной энергетики. В то же время другие финансовые операции остаются под санкциями.

Читайте также: Минфин США дал больше времени подсанкционному "Лукойлу" на продажу международных активов