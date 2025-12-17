РУС
435 6

США временно сняли санкции с российских банков, связанных с гражданской ядерной энергетикой

санкции США

Администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила действие санкций против ряда российских банков, осуществляющих операции в сфере гражданской ядерной энергетики.

Соответствующую лицензию обнародовал Минфин США, информирует Цензор.НЕТ.

Операции разрешены до июня 2026 года 

Согласно лицензии Минфина США, этим банкам разрешены все финансовые операции до 18 июня 2026 года. Речь идет о транзакциях, связанных с проектами, которые начались до 21 ноября 2024 года.

Какие банки вошли в перечень?

США вывели из-под санкций:

  • "Газпромбанк",
  • "Внешэкономбанк",
  • "Открытие",
  • "Совкомбанк",
  • "Сбербанк",
  • "ВТБ",
  • "Альфа-Банк",
  • "Россбанк",
  • "Банк Зенит",
  • "Банк Санкт-Петербург",
  • Национальный клиринговый центр,
  • Центробанк РФ и другие. 

Кроме того, лицензия распространяется на любые организации, в которых упомянутые банки владеют долей более 50%.

Уточняется, что разрешение касается только операций для поддержки гражданской ядерной энергетики. В то же время другие финансовые операции остаются под санкциями.

Автор: 

Немає нічого більш тривалого, ніж тимчасове. Америка все більше і більше стає "величнішою".
показать весь комментарий
17.12.2025 22:59 Ответить
Трамп аж з труселів вистрибує, рятуючи кацапів, миротворіць довбаний.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:00 Ответить
За даними Census США, станом на червень цього року США імпортували у Росії уран та плутоній на суму 755 мільйонів доларів. У 2024 році вони імпортували ці товари з Росії на суму 624 мільйони доларів.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:06 Ответить
а могла Україна виробляти та продавати ядерне паливо, в тому числі США. А так, ми як африканці тупо продаємо руду.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:14 Ответить
НЕМА СЛІВ.....
показать весь комментарий
17.12.2025 23:09 Ответить
Як же вони жили без цього сраного Тампона чотири роки?
показать весь комментарий
17.12.2025 23:11 Ответить
 
 