США временно сняли санкции с российских банков, связанных с гражданской ядерной энергетикой
Администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила действие санкций против ряда российских банков, осуществляющих операции в сфере гражданской ядерной энергетики.
Соответствующую лицензию обнародовал Минфин США, информирует Цензор.НЕТ.
Операции разрешены до июня 2026 года
Согласно лицензии Минфина США, этим банкам разрешены все финансовые операции до 18 июня 2026 года. Речь идет о транзакциях, связанных с проектами, которые начались до 21 ноября 2024 года.
Какие банки вошли в перечень?
США вывели из-под санкций:
- "Газпромбанк",
- "Внешэкономбанк",
- "Открытие",
- "Совкомбанк",
- "Сбербанк",
- "ВТБ",
- "Альфа-Банк",
- "Россбанк",
- "Банк Зенит",
- "Банк Санкт-Петербург",
- Национальный клиринговый центр,
- Центробанк РФ и другие.
Кроме того, лицензия распространяется на любые организации, в которых упомянутые банки владеют долей более 50%.
Уточняется, что разрешение касается только операций для поддержки гражданской ядерной энергетики. В то же время другие финансовые операции остаются под санкциями.
