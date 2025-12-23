Путін не зацікавлений у компромісах: поступки України не зупинять Росію, - Блінкен

Колишній держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що примус України до компромісів не зупинить війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Блінкен заявив в інтерв'ю CNN.

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Він прокоментував позицію президента США Дональда Трампа та зазначив, що підхід, який передбачає тиск на Україну з метою змусити її піти на територіальні поступки, є хибним і не приведе до завершення війни.

"Коротка відповідь - ні", - наголосив Блінкен, відповідаючи на запитання про ефективність такого підходу.

За його словами, по-перше, надзвичайно складно змусити українців добровільно відмовитися від частини своєї території, оскільки це означало б фактичну винагороду за агресію, яку Україна зазнає з початку повномасштабного вторгнення Росії.

По-друге, ексдержсекретар висловив сумнів, що навіть масштабні поступки з боку Києва здатні задовольнити Москву.

"Я насправді не думаю, що навіть якщо піти на всеосяжні поступки відповідно до того, чого хоче Росія, це задовольнить Путіна", - зазначив він.

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Односторонні поступки не працюють

Блінкен також звернув увагу на попередній досвід переговорів, який, за його словами, демонструє небажання Росії йти на компроміси.

"Щоразу, коли українці казали: "Гаразд, ми можемо погодитися на частину цього, тепер черга за Росією", - Росія не робила жодного кроку", - сказав він.

На переконання Блінкена, причина цього полягає в позиції Кремля. Він заявив, що президент РФ Путін не зацікавлений у реальних переговорах і досі вважає, що може досягти своїх цілей силою, навіть ціною величезних втрат.

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