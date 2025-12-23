РУС
Путин не заинтересован в компромиссах: уступки Украины не остановят Россию, - Блинкен

Блинкен объяснил, почему стратегия уступок Украине не сработает

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что принуждение Украины к компромиссам не остановит войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Блинкен заявил в интервью CNN.

Он прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа и отметил, что подход, предусматривающий давление на Украину с целью заставить ее пойти на территориальные уступки, является ошибочным и не приведет к завершению войны.

"Короткий ответ - нет", - подчеркнул Блинкен, отвечая на вопрос об эффективности такого подхода.

По его словам, во-первых, чрезвычайно сложно заставить украинцев добровольно отказаться от части своей территории, поскольку это означало бы фактическое вознаграждение за агрессию, которой Украина подвергается с начала полномасштабного вторжения России.

Во-вторых, экс-госсекретарь выразил сомнение, что даже масштабные уступки со стороны Киева способны удовлетворить Москву.

"Я на самом деле не думаю, что даже если пойти на всеобъемлющие уступки в соответствии с тем, чего хочет Россия, это удовлетворит Путина", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры по Украине идут нормально, - Трамп

Односторонние уступки не работают

Блинкен также обратил внимание на предыдущий опыт переговоров, который, по его словам, демонстрирует нежелание России идти на компромиссы.

"Каждый раз, когда украинцы говорили: "Хорошо, мы можем согласиться на часть этого, теперь очередь за Россией", - Россия не делала ни одного шага", - сказал он.

По мнению Блинкена, причина этого заключается в позиции Кремля. Он заявил, что президент РФ Путин не заинтересован в реальных переговорах и до сих пор считает, что может достичь своих целей силой, даже ценой огромных потерь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нет никаких признаков того, что Путин заинтересован в прекращении войны, - Писториус

путин владимир (32584) россия (98473) Блинкен Энтони (937)
Топ комментарии
+7
Це розуміють всі І навіть Трамп і ЗЕ і Венс. Просто оці думають що можна брехати нам в очі і що ми навіть якщо знатимемо що вони брешуть то нічого не зробимо.
23.12.2025 07:11 Ответить
+7
Щось поки він був держсекретарем особо нічого не робив
23.12.2025 07:13 Ответить
+7
Він робив свою роботу ГОЛОВНОГО дипломата країни в команді президента, котрий не легтимізував вбивцю хйла, а назвав його вбивцею одразу ж на початку вторгнення, й не віддавав дипломатію Зятьку з Вітьком ...
23.12.2025 07:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Борітеся й поборете,

Нам Бог помагає.

Бо шляху іншого

В нас просто немає.
23.12.2025 07:01 Ответить
він ще казав, щоб ти допоміг з автоматом в руках.
23.12.2025 10:08 Ответить
Нарешті з"являються порядні та розумні демократи на горизонті. та ще й з корінням з України .
23.12.2025 07:06 Ответить
Щось поки він був держсекретарем особо нічого не робив
23.12.2025 07:13 Ответить
Він робив свою роботу ГОЛОВНОГО дипломата країни в команді президента, котрий не легтимізував вбивцю хйла, а назвав його вбивцею одразу ж на початку вторгнення, й не віддавав дипломатію Зятьку з Вітьком ...
23.12.2025 07:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zJ-kFe1d_NM

слухаймо дипломата патріота України Валерія Чалого .
23.12.2025 07:24 Ответить
І лабав на гітарі в Києві. Потужна підтримка, блдь.
23.12.2025 07:31 Ответить
Та ні. Він на гітарі грав..
23.12.2025 08:10 Ответить
Ці порядні та розумні ваші дермократи профукали Крим, а потім послали Україну нах із НАТО і допустили повномасштабну, боячись у Вашингтоні ескалації. А потім цілили допомогу краплями, щоб, не дай Боже, пуйло не програв війну. Дозвіл на літак дали аж через 2 роки, а літаків не дали. Дерьмократи, а не демократи.
23.12.2025 08:19 Ответить
Це розуміють всі І навіть Трамп і ЗЕ і Венс. Просто оці думають що можна брехати нам в очі і що ми навіть якщо знатимемо що вони брешуть то нічого не зробимо.
23.12.2025 07:11 Ответить
То потрібно було нормально допомогти Україні і знищити руських з путіним, коли таким хорошим президентом був байден, а не дрочити пісю. А то всі такі розумні і рішучі, але тільки на словах і всі розповідають, що зробити Україні і щоб вони зробили, а на ділі ніхто і нічим не допомагає.
23.12.2025 07:42 Ответить
ЗаспоГойся, якщо б не допамагали вже фронт був би по Дніпру ,а можливо і далі
23.12.2025 07:50 Ответить
а якщо б по справжньому допомагали і не забороняли бити по кацапії то війна закінчилась в 2023 році
23.12.2025 10:18 Ответить
Мовчав би вже, гітарист хрінов. Чи не ти заборонив Залужному наступати на рашу слідом за Пригожиним?
23.12.2025 07:46 Ответить
шо ти кипішуешь ,рудий говорить все "нормально" ,пуйло розносить Україну
23.12.2025 07:59 Ответить
Прикро це усвідомлювати але США не зацікавлені в колапсі рф! Залякування українців будуть йти з усіх сторін.
Цікавий маркер це те що на росії почали продавати фізичне золото з сховищ. По математичним прогнозам такі витрати на війну їм вистачить фінансувати до літа 26 року і все.
23.12.2025 08:28 Ответить
Якась карма.Такі політики як Блінкен нам потрібні в цей час, а на даний момент за океаном дикий бізнес,а в Україні корупціонери "Квартал -95"".
23.12.2025 08:28 Ответить
О, гитарист деэскалатор вылез. Какие вы все умные когда бывшими становитесь)!Что сам три года делал?
23.12.2025 09:56 Ответить
Україна також не зацікавлена, війна буде доведена до кінця звільненням усіх окупованих територій та знищенням кількох мільйонів кацапів!
23.12.2025 10:20 Ответить
 
 