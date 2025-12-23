Путин не заинтересован в компромиссах: уступки Украины не остановят Россию, - Блинкен
Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что принуждение Украины к компромиссам не остановит войну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Блинкен заявил в интервью CNN.
Он прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа и отметил, что подход, предусматривающий давление на Украину с целью заставить ее пойти на территориальные уступки, является ошибочным и не приведет к завершению войны.
"Короткий ответ - нет", - подчеркнул Блинкен, отвечая на вопрос об эффективности такого подхода.
По его словам, во-первых, чрезвычайно сложно заставить украинцев добровольно отказаться от части своей территории, поскольку это означало бы фактическое вознаграждение за агрессию, которой Украина подвергается с начала полномасштабного вторжения России.
Во-вторых, экс-госсекретарь выразил сомнение, что даже масштабные уступки со стороны Киева способны удовлетворить Москву.
"Я на самом деле не думаю, что даже если пойти на всеобъемлющие уступки в соответствии с тем, чего хочет Россия, это удовлетворит Путина", - отметил он.
Односторонние уступки не работают
Блинкен также обратил внимание на предыдущий опыт переговоров, который, по его словам, демонстрирует нежелание России идти на компромиссы.
"Каждый раз, когда украинцы говорили: "Хорошо, мы можем согласиться на часть этого, теперь очередь за Россией", - Россия не делала ни одного шага", - сказал он.
По мнению Блинкена, причина этого заключается в позиции Кремля. Он заявил, что президент РФ Путин не заинтересован в реальных переговорах и до сих пор считает, что может достичь своих целей силой, даже ценой огромных потерь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нам Бог помагає.
Бо шляху іншого
В нас просто немає.
слухаймо дипломата патріота України Валерія Чалого .
Цікавий маркер це те що на росії почали продавати фізичне золото з сховищ. По математичним прогнозам такі витрати на війну їм вистачить фінансувати до літа 26 року і все.