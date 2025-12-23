Путин не заинтересован в компромиссах: уступки Украины не остановят Россию, - Блинкен

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что принуждение Украины к компромиссам не остановит войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Блинкен заявил в интервью CNN.

Он прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа и отметил, что подход, предусматривающий давление на Украину с целью заставить ее пойти на территориальные уступки, является ошибочным и не приведет к завершению войны.

"Короткий ответ - нет", - подчеркнул Блинкен, отвечая на вопрос об эффективности такого подхода.

По его словам, во-первых, чрезвычайно сложно заставить украинцев добровольно отказаться от части своей территории, поскольку это означало бы фактическое вознаграждение за агрессию, которой Украина подвергается с начала полномасштабного вторжения России.

Во-вторых, экс-госсекретарь выразил сомнение, что даже масштабные уступки со стороны Киева способны удовлетворить Москву.

"Я на самом деле не думаю, что даже если пойти на всеобъемлющие уступки в соответствии с тем, чего хочет Россия, это удовлетворит Путина", - отметил он.

Односторонние уступки не работают

Блинкен также обратил внимание на предыдущий опыт переговоров, который, по его словам, демонстрирует нежелание России идти на компромиссы.

"Каждый раз, когда украинцы говорили: "Хорошо, мы можем согласиться на часть этого, теперь очередь за Россией", - Россия не делала ни одного шага", - сказал он.

По мнению Блинкена, причина этого заключается в позиции Кремля. Он заявил, что президент РФ Путин не заинтересован в реальных переговорах и до сих пор считает, что может достичь своих целей силой, даже ценой огромных потерь.

