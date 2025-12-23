Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с политическими и юридическими препятствиями в попытках продвинуть переговоры по войне в Украине. Оптимизм прошлой недели сменился разочарованием.

"Конструктивные" переговоры без прогресса

Несмотря на то, что переговоры в Майами в течение выходных участники назвали "конструктивными", конкретных результатов достигнуто не было. Дипломатические круги подчеркивают, что такая формула часто означает отсутствие реального прогресса. Обсуждается возможность встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным, однако практических сдвигов пока нет.

Европа и США согласовали позиции без России

Предварительные оценки, в частности в The New York Times, которые называли канцлера Германии Мерца ключевой фигурой европейской политики в отношении Украины, оказались преждевременными. Позиции Европы, США и Украины были согласованы, но без привлечения России, без которой мирное урегулирование невозможно.

Три проблемных момента переговоров:

Гарантии безопасности Украины

Предложения Мерца о гарантиях безопасности по образцу пятой статьи НАТО быстро потеряли поддержку. США рассматривали их как инструмент давления на Киев для территориальных уступок, а Берлин — для влияния на Москву. Европейские миротворческие силы

Инициатива по созданию многонациональных европейских миротворческих сил пока не имеет четкой перспективы. Россия определила ее как "красную линию", а Мерц заявил, что участие бундесвера еще не определено. США с самого начала не поддерживали эту идею. Использование замороженных российских активов

Попытка использовать замороженные активы РФ для помощи Украине не получила поддержки на саммите ЕС. Против выступили Бельгия, Италия и Франция из-за юридических рисков и возможных последствий для финансовых рынков.

Финансовая помощь Украине

В результате Украина получит около 90 млрд евро помощи из фондов ЕС, а не за счет российских активов. Как отмечает издание, это решение могло быть более эффективным при условии предварительного согласования, а не после попытки действовать без альтернативного плана.

