Мерц переоценил возможности Европы в переговорах по Украине, - DW
Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с политическими и юридическими препятствиями в попытках продвинуть переговоры по войне в Украине. Оптимизм прошлой недели сменился разочарованием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Deutsche Welle.
"Конструктивные" переговоры без прогресса
Несмотря на то, что переговоры в Майами в течение выходных участники назвали "конструктивными", конкретных результатов достигнуто не было. Дипломатические круги подчеркивают, что такая формула часто означает отсутствие реального прогресса. Обсуждается возможность встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным, однако практических сдвигов пока нет.
Европа и США согласовали позиции без России
Предварительные оценки, в частности в The New York Times, которые называли канцлера Германии Мерца ключевой фигурой европейской политики в отношении Украины, оказались преждевременными. Позиции Европы, США и Украины были согласованы, но без привлечения России, без которой мирное урегулирование невозможно.
Три проблемных момента переговоров:
-
Гарантии безопасности Украины
Предложения Мерца о гарантиях безопасности по образцу пятой статьи НАТО быстро потеряли поддержку. США рассматривали их как инструмент давления на Киев для территориальных уступок, а Берлин — для влияния на Москву.
-
Европейские миротворческие силы
Инициатива по созданию многонациональных европейских миротворческих сил пока не имеет четкой перспективы. Россия определила ее как "красную линию", а Мерц заявил, что участие бундесвера еще не определено. США с самого начала не поддерживали эту идею.
-
Использование замороженных российских активов
Попытка использовать замороженные активы РФ для помощи Украине не получила поддержки на саммите ЕС. Против выступили Бельгия, Италия и Франция из-за юридических рисков и возможных последствий для финансовых рынков.
Финансовая помощь Украине
В результате Украина получит около 90 млрд евро помощи из фондов ЕС, а не за счет российских активов. Как отмечает издание, это решение могло быть более эффективным при условии предварительного согласования, а не после попытки действовать без альтернативного плана.
- ЕС не може поставити на місце Орбана
- ЕС не може управитись з магрантами
- араби гвалтують жінок по Европі
- а за це ЕС ще їх і утримує
ну камон ХТО БІЛН БУДЕ ВАС Европу сприймати серйозно? Наведіть лад.
Це просто ганьба як Европа дожила - ні армій, ні ВПК нормального, а німців ганяють венгри і араби
Або: вср@лися. Весь Захід. І путін це розуміє.