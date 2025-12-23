РУС
Мерц переоценил возможности Европы в переговорах по Украине, - DW

Европейские переговоры по Украине: почему инициативы Мерца потерпели фиаско

Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с политическими и юридическими препятствиями в попытках продвинуть переговоры по войне в Украине. Оптимизм прошлой недели сменился разочарованием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Deutsche Welle.

"Конструктивные" переговоры без прогресса

Несмотря на то, что переговоры в Майами в течение выходных участники назвали "конструктивными", конкретных результатов достигнуто не было. Дипломатические круги подчеркивают, что такая формула часто означает отсутствие реального прогресса. Обсуждается возможность встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным, однако практических сдвигов пока нет.

Европа и США согласовали позиции без России

Предварительные оценки, в частности в The New York Times, которые называли канцлера Германии Мерца ключевой фигурой европейской политики в отношении Украины, оказались преждевременными. Позиции Европы, США и Украины были согласованы, но без привлечения России, без которой мирное урегулирование невозможно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не заинтересован в компромиссах: уступки Украины не остановят Россию, - Блинкен

Три проблемных момента переговоров:

  1. Гарантии безопасности Украины
    Предложения Мерца о гарантиях безопасности по образцу пятой статьи НАТО быстро потеряли поддержку. США рассматривали их как инструмент давления на Киев для территориальных уступок, а Берлин — для влияния на Москву.

  2. Европейские миротворческие силы
    Инициатива по созданию многонациональных европейских миротворческих сил пока не имеет четкой перспективы. Россия определила ее как "красную линию", а Мерц заявил, что участие бундесвера еще не определено. США с самого начала не поддерживали эту идею.

  3. Использование замороженных российских активов
    Попытка использовать замороженные активы РФ для помощи Украине не получила поддержки на саммите ЕС. Против выступили Бельгия, Италия и Франция из-за юридических рисков и возможных последствий для финансовых рынков.

Финансовая помощь Украине

В результате Украина получит около 90 млрд евро помощи из фондов ЕС, а не за счет российских активов. Как отмечает издание, это решение могло быть более эффективным при условии предварительного согласования, а не после попытки действовать без альтернативного плана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры по Украине идут нормально, - Трамп

Автор: 

Европа (2234) война в Украине (7313) Фридрих Мерц (336)
Европа має ВВП рівний Китаю і США. АЛЕ ЦЕ НІШО якщо нема яйок

- ЕС не може поставити на місце Орбана
- ЕС не може управитись з магрантами
- араби гвалтують жінок по Европі
- а за це ЕС ще їх і утримує

ну камон ХТО БІЛН БУДЕ ВАС Европу сприймати серйозно? Наведіть лад.

Це просто ганьба як Европа дожила - ні армій, ні ВПК нормального, а німців ганяють венгри і араби
Захід демонструє слабкість на радість Китаю і на горе Тайваню 😒
Куди не кинь -- всюди клин.

Або: вср@лися. Весь Захід. І путін це розуміє.
Європа ніщо, Європа вsралась
Последний раз Европа была мощА с симпатичным австрийским художником. С модной чёлочкой и усиками. К сожалению европейцы не поняли этого. Сейчас имеют миллионы черножопых, теракты, гей-парады. И ЛГБТ сообщество. И мрачная перспективу столкнуться с дикой русской ордой. Сейчас у меня полетят кучи каках, Да и х** с ним.
І то лише Німеччина. Практично вся Європа здалась тому художнику майже без бою.
І тільки в Україні ждуть перемоги
Дякуючи Зеленському та його шоблі.
Мерц и за конструктивные переговоры? Так он постоянно говорит что воевать воевать и еще раз воевать , при этом денег выделили ровно на то чтоб держать два года статус кво. То есть Украина медленно отступает и сдерживает путлера от посягательств на Европу
Грошей пока що наобіцяли. Але як тільки пройшов саміт-почалмся петляння , як оце зараз. Тому грошей по факуту не буде.
А якщо і будуть, то лише рівно стільки, щоб штани не спадали...
Бо Мерц це більше про теревені, а не про реальні дії. Кейс з таурусами тому приклад.
Друг Макарон вже готовий і з Путіним розмовляти, як тільки стало питання видавання власних грошей, а не міфічних репарацій.
Та там всі такі. Інші просто ще не озвучили відкрито.
Та отож, замість дружити зі США -вибрали союзниками недолугих брехливих сцикунів .
