Китай заявил о взаимодействии с Украиной в переговорах по завершению войны

Спикер МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин взаимодействует с Украиной и Россией в рамках переговорного процесса для скорейшего завершения войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"С самого начала "украинского кризиса" (так в КНР официально называют российскую войну против Украины) Китай тесно взаимодействует и с Украиной, и с Россией, и со всеми другими сторонами", - сказал Линь.

Так спикер ответил на вопрос об участии и роли его страны в интенсивных переговорах по мирному плану завершения российско-украинской войны.

"Мы поддерживаем все усилия, способствующие миру", - подчеркнул дипломат.

И отметил, что Китай выступал и продолжает выступать за диалог и переговоры. Это, по мнению Пекина, является единственным жизнеспособным путем для урегулирования конфликта.

"Китай надеется, что все стороны смогут в ходе диалога и переговоров достичь приемлемого для всех сторон и обязательного к выполнению долгосрочного мирного соглашения", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Декларированный нейтралитет Пекина

Китай официально заявляет о нейтральной позиции в отношении российско-украинской войны и избегает определения сторон конфликта как агрессора и жертвы. Пекин последовательно призывает к деэскалации и переговорам, не давая политических оценок действиям Москвы.

На втором году полномасштабного вторжения РФ в Украину китайские власти пытались играть роль посредника между Киевом и Москвой. Для этого Пекин направил специального представителя по вопросам Евразии Ли Хуэя, который совершил несколько дипломатических миссий в Украину, Россию, европейские столицы и другие страны.

