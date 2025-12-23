РУС
2 085 14

Китай заявил о взаимодействии с Украиной в переговорах по завершению войны

Пекин подтвердил контакты с Украиной по прекращению войны

Спикер МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин взаимодействует с Украиной и Россией в рамках переговорного процесса для скорейшего завершения войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"С самого начала "украинского кризиса" (так в КНР официально называют российскую войну против Украины) Китай тесно взаимодействует и с Украиной, и с Россией, и со всеми другими сторонами", - сказал Линь.

Так спикер ответил на вопрос об участии и роли его страны в интенсивных переговорах по мирному плану завершения российско-украинской войны.

"Мы поддерживаем все усилия, способствующие миру", - подчеркнул дипломат.

И отметил, что Китай выступал и продолжает выступать за диалог и переговоры. Это, по мнению Пекина, является единственным жизнеспособным путем для урегулирования конфликта.

"Китай надеется, что все стороны смогут в ходе диалога и переговоров достичь приемлемого для всех сторон и обязательного к выполнению долгосрочного мирного соглашения", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Декларированный нейтралитет Пекина

Китай официально заявляет о нейтральной позиции в отношении российско-украинской войны и избегает определения сторон конфликта как агрессора и жертвы. Пекин последовательно призывает к деэскалации и переговорам, не давая политических оценок действиям Москвы.

На втором году полномасштабного вторжения РФ в Украину китайские власти пытались играть роль посредника между Киевом и Москвой. Для этого Пекин направил специального представителя по вопросам Евразии Ли Хуэя, который совершил несколько дипломатических миссий в Украину, Россию, европейские столицы и другие страны.

Автор: 

+6
Прочитавши «українська криза», далі можна не читати. Коли речі не називають своїми іменами, знай - йдеться про співучасника злочину.
23.12.2025 12:25 Ответить
+5
Немає ніякої взаємодії, не поширюйте брехливі китайстанські наративи!
23.12.2025 12:01 Ответить
+1
Якщо допоможуть швидше закінчити, нехай взаємодіють
23.12.2025 12:07 Ответить
Немає ніякої взаємодії, не поширюйте брехливі китайстанські наративи!
23.12.2025 12:01 Ответить
Потрібно викинути китайських дипломатів з України, щоб вони не заявляли про взаємодію! Розірвати дипломатичні відносини зі спонсорами міжнародних терористів!
23.12.2025 12:33 Ответить
А кто же тогда комплектующие к дронам поставлять будет?
23.12.2025 13:02 Ответить
Якщо допоможуть швидше закінчити, нехай взаємодіють
23.12.2025 12:07 Ответить
Насколько в курсе, там сейчас дипломат без знания местного языка, так что шибко взаимодиять не получится.
23.12.2025 13:06 Ответить
Всі бояться Зе. Навіть китаєзи.
23.12.2025 12:11 Ответить
Кацап - нашваберний дегенерат, раб х7йла.
путин - ***** - нелюдь, военньій преступник, терорист и убийца.
х7йло&нашваберньіе кацапи - ПНХ.
23.12.2025 12:33 Ответить
Прочитавши «українська криза», далі можна не читати. Коли речі не називають своїми іменами, знай - йдеться про співучасника злочину.
23.12.2025 12:25 Ответить
Це Китай з арахамією домовленності мають.
23.12.2025 12:26 Ответить
Брешуть, комуняки завжди Брешуть.
23.12.2025 12:34 Ответить
Мій дід, був дуже чесним комуністом. Але його "свої" ж і ухайдокали. Коли не вдалось арештувати, отруїли
23.12.2025 13:06 Ответить
Тому й ухвйдохали бо бути чесним серед комуняк то злочин.
23.12.2025 13:12 Ответить
Саме так
23.12.2025 13:20 Ответить
Китай постачає комплектуючи для ракет та дронів рф, які
вбивають українців-- оце і є " взаимодействіє" !!
23.12.2025 13:20 Ответить
 
 