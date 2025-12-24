Антидроновий захист Харківщини: сітки встановлюють на кількох напрямках
Антидронові сітки в Харківській області облаштовують не лише на Куп’янському напрямку, а також на Ізюмському та Лозівському рубежах.
Про це на пресконференції повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Де встановлюють?
Які у нас пріоритетні напрямки - Куп’янський, Ізюмський, напрямок на Донеччину. Вже Лозівський напрямок, тому що це у нас евакуаційний коридор", - розповів він.
Плани й завдання щодо встановлення сіток чітко визначені, насамперед військовими, зауважив начальник ОВА, згідно з пріоритетністю логістичних маршрутів і потреб Сил оборони.
"Звичайно, захист населення у нас є так само, тому ми ухвалюємо рішення спільно та реалізуємо їх", - додав посадовець.
Хто залучений?
Зокрема, антидронові сітки встановлюються на кільцевій дорозі Харкова. За словами, Синєгубова, це робить Служба відновлення та розвитку інфраструктури.
Загалом такі сітки потрібно встановити на сотнях кілометрів доріг. Цим займаються Державна спеціальна служба транспорту та підрозділи Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.
"Масштаби колосальні, і ми над цим працюємо цілодобово, завдяки нашим військовим, передаємо, у тому числі сітки, і все інше. Ми 100 кілометрів зробили, 100 кілометрів ще плюсом додалось. У середньому будується 10 кілометрів на добу. Такі темпи", - підсумував Синєгубов.
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