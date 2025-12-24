Антидроновий захист Харківщини: сітки встановлюють на кількох напрямках

Антидронові сітки в Харківській області облаштовують не лише на Куп’янському напрямку, а також на Ізюмському та Лозівському рубежах.

Про це на пресконференції повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Де встановлюють?

Які у нас пріоритетні напрямки - Куп’янський, Ізюмський, напрямок на Донеччину. Вже Лозівський напрямок, тому що це у нас евакуаційний коридор", - розповів він.

Плани й завдання щодо встановлення сіток чітко визначені, насамперед військовими, зауважив начальник ОВА, згідно з пріоритетністю логістичних маршрутів і потреб Сил оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 20 підземних шкіл планують здати до кінця року на Харківщині

"Звичайно, захист населення у нас є так само, тому ми ухвалюємо рішення спільно та реалізуємо їх", - додав посадовець.

Хто залучений?

Зокрема, антидронові сітки встановлюються на кільцевій дорозі Харкова. За словами, Синєгубова, це робить Служба відновлення та розвитку інфраструктури.

Також читайте: РФ не вдалося розширити лінію фронту в Сотницькому Козачку на Харківщині: знищено понад 50 окупантів , - ОВА

Загалом такі сітки потрібно встановити на сотнях кілометрів доріг. Цим займаються Державна спеціальна служба транспорту та підрозділи Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.

"Масштаби колосальні, і ми над цим працюємо цілодобово, завдяки нашим військовим, передаємо, у тому числі сітки, і все інше. Ми 100 кілометрів зробили, 100 кілометрів ще плюсом додалось. У середньому будується 10 кілометрів на добу. Такі темпи", - підсумував Синєгубов.