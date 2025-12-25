Ворог заблокований у Куп’янську та не може накопичувати сили, - 125 ОВМБр
Російські загарбники присутні в Куп’янську, але їх мало і вони заблоковані. Українські військові успішно перешкоджають інфільтрації та знищують противника під час спроб просочитися у місто.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Київ24 повідомив начальник безпілотних систем (БПС) 125-ї окремої важкої механізованої бригади (125 ОВМБр) Сухопутних військ Збройних сил України Богдан Тищенко.
Він зазначив, що ситуація у місті контрольована. Ворог продовжує використовувати тактику інфільтрації і під прикриттям туману намагається заходити до міста з північної частини.
"Також ворог намагається зробити картинку, що він робить по всій лінії фронту, коли під туманом заводить одного-двох своїх військовослужбовців з прапором, намагається його вивісити і відзняти це так, нібито місто чи населений пункт під їхнім контролем. Вони декілька разів намагалися це робити у Куп’янську, доходити до стели, але їм це не вдавалося, ворога було завчасно виявлено і знищено", - повідомив Тищенко.
Загарбники у місті є, але накопичуватися їм не вдається. В тих, кому вдалося просочитися у місто можливостей для відходу немає - вони заблоковані.
"Але, крім того, ми чуємо з перехоплень, що будь-які спроби відходу будуть присікатися самим же ворогом. Ворог говорить про те, що буде розстрілювати і не давати назад повертатися", - розповів начальник БПС 125-ї ОВМБр.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.
- Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасимова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.
- Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.
- 12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.
- Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.
- Бригада НГУ "Хартія" заявила, що 200 російських військових оточено у місті.
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