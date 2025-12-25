Ворог заблокований у Куп’янську та не може накопичувати сили, - 125 ОВМБр

Російські загарбники присутні в Куп’янську, але їх мало і вони заблоковані. Українські військові успішно перешкоджають інфільтрації та знищують противника під час спроб просочитися у місто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Київ24 повідомив начальник безпілотних систем (БПС) 125-ї окремої важкої механізованої бригади (125 ОВМБр) Сухопутних військ Збройних сил України Богдан Тищенко.

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Він зазначив, що ситуація у місті контрольована. Ворог продовжує використовувати тактику інфільтрації і під прикриттям туману намагається заходити до міста з північної частини.

"Також ворог намагається зробити картинку, що він робить по всій лінії фронту, коли під туманом заводить одного-двох своїх військовослужбовців з прапором, намагається його вивісити і відзняти це так, нібито місто чи населений пункт під їхнім контролем. Вони декілька разів намагалися це робити у Куп’янську, доходити до стели, але їм це не вдавалося, ворога було завчасно виявлено і знищено", - повідомив Тищенко.

Загарбники у місті є, але накопичуватися їм не вдається. В тих, кому вдалося просочитися у місто можливостей для відходу немає - вони заблоковані.

"Але, крім того, ми чуємо з перехоплень, що будь-які спроби відходу будуть присікатися самим же ворогом. Ворог говорить про те, що буде розстрілювати і не давати назад повертатися", - розповів начальник БПС 125-ї ОВМБр.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.

Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасимова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.

Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.

12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.

Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.

Бригада НГУ "Хартія" заявила, що 200 російських військових оточено у місті.

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