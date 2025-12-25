Поранення 6-річної дівчинки, яку мати повернула після обов’язкової евакуації в Куп’янськ: жінці оголосили про підозру

Матері дитини, яка зазнала важких травм під час російського обстрілу в Куп’янську в Харківській області, оголосили про підозру через порушення обов’язкової евакуації.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Встановлено, що у вересні 2024 року жінку разом із двома малолітніми дітьми було евакуйовано із села Московка Куп’янського району до міста Харкова у зв’язку з віднесенням цієї території до зони активних бойових дій.

Відповідно до чинних переліків територій, місто Куп’янськ і село Московка Куп’янського району з початку 2024 року офіційно належать до територій активних бойових дій, з яких запроваджено обов’язкову евакуацію населення, зокрема дітей разом із батьками або законними представниками, у тому числі в примусовий спосіб.

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Жінка повернулася вже через місяць

Попри зазначені рішення, через місяць після евакуації жінка повернулася разом із дітьми до села Московка. У травні 2025 року вона виїхала до Харкова лише з молодшим сином, тоді як старшу доньку залишила проживати в місті Куп’янськ разом із бабусею - матір’ю колишнього чоловіка.

Обстріл Куп’янська

Увечері 7 вересня 2025 року в місті Куп’янськ унаслідок чергового ворожого обстрілу 6-річна дівчинка дістала тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя. На момент атаки дитина перебувала на подвір’ї житлового домоволодіння.

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Постраждалу дитину негайно евакуйовано до одного з медичних закладів міста Харкова, де їй надано необхідну медичну допомогу.

Матері повідомлено про підозру

"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області 25 грудня цього року матері дитини повідомлено про підозру у злісному невиконанні встановлених законом обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (стаття 166 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

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