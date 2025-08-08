Приблизно 95% міста Куп’янськ знищено або зруйновано, - начальник МВА Беседін

Внаслідок російських атак, постійних обстрілів у Куп'янську та на території громади не залишилося фактично жодної вцілілої будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ефірі Громадського радіо розповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

"Тією чи іншою мірою кожна будівля пошкоджена або зруйнована. Якщо ми кажемо безпосередньо про Куп’янськ, - він дуже зруйнований і розбитий. Щодня ворог скидає авіабомби саме по багатоквартирних будинках, по цивільних будинках, приватному сектору. Критична інфраструктура, на жаль, не функціонує. У Куп’янську немає ні електро-, ні газопостачання, ні централізованого водопостачання.

Жодна соціальна сфера не працює. Немає ні магазинів, ні аптек, ні лікарні. Сьогодні, Куп’янськ - це заборонена зона", — наголосив очільник МВА.

Він додав також, що попри все це у місті та в громаді залишається велика кількість цивільних. Нині на території громади досі проживають 1950 цивільних мешканців.

"Хоча щодня, це першочергове завдання — найголовніший пріоритет, ми працюємо над тим, щоб вивести людей, якомога більше вивезти людей, врятувати їхні життя. Інформуємо, спілкуємося, вмовляємо", — додав Беседін.

Ворог б'є щодня з усіх видів озброєння

"Ворог б’є кожного дня з усіх видів озброєння по території громади. Нищить місто, нищить населені пункти. Травмуються люди і велика кількість людей гине від цих обстрілів. Ця доба не відрізняється: авіабомби, РСЗВ, артилерія, міномет, танк, який працює по території громади, безпосередньо по місту Куп’янськ. А також FPV-дрони, які, на жаль, несуть найбільшу загрозу, в тому числі для цивільних мешканців.

Тому що вони полюють, чатують, і будь-яка автівка, яка з’являється в Куп’янську, на логістичних шляхах, одразу стає мішенню для ворога", - додав начальник МВА.