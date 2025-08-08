Примерно 95% города Купянск уничтожено или разрушено, - начальник ГВА Беседин

В результате российских атак, постоянных обстрелов в Купянске и на территории громады не осталось фактически ни одного уцелевшего здания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Общественного радио рассказал начальник Купянской МВА Андрей Беседин.

"В той или иной степени каждое здание повреждено или разрушено. Если мы говорим непосредственно о Купянске, - он очень разрушен и разбит. Ежедневно враг сбрасывает авиабомбы именно по многоквартирным домам, по гражданским домам, частному сектору. Критическая инфраструктура, к сожалению, не функционирует. В Купянске нет ни электро-, ни газоснабжения, ни централизованного водоснабжения.

Ни одна социальная сфера не работает. Нет ни магазинов, ни аптек, ни больницы. Сегодня, Купянск - это запретная зона", - отметил глава ГВА.

Он добавил также, что несмотря на все это в городе и в громаде остается большое количество гражданских. Сейчас на территории громады до сих пор проживают 1950 гражданских жителей.

"Хотя каждый день, это первоочередная задача - самый главный приоритет, мы работаем над тем, чтобы вывести людей, как можно больше вывезти людей, спасти их жизни. Информируем, общаемся, уговариваем", - добавил Беседин.

Враг бьет ежедневно из всех видов вооружения

"Враг бьет каждый день из всех видов вооружения по территории громады. Уничтожает город, уничтожает населенные пункты. Травмируются люди и большое количество людей погибает от этих обстрелов. Эти сутки не отличаются: авиабомбы, РСЗО, артиллерия, миномет, танк, который работает по территории громады, непосредственно по городу Купянск. А также FPV-дроны, которые, к сожалению, несут наибольшую угрозу, в том числе для гражданских жителей.

Потому что они охотятся, караулят, и любая машина, которая появляется в Купянске, на логистических путях, сразу становится мишенью для врага", - добавил начальник МВА.