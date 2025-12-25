Ранение 6-летней девочки, которую мать вернула после обязательной эвакуации в Купянск: женщине объявили о подозрении

Матери ребенка, получившего тяжелые травмы во время российского обстрела в Купянске Харьковской области, объявили о подозрении в нарушении обязательной эвакуации.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Установлено, что в сентябре 2024 года женщина вместе с двумя малолетними детьми была эвакуирована из села Московка Купянского района в город Харьков в связи с отнесением этой территории к зоне активных боевых действий.

В соответствии с действующими перечнями территорий, город Купянск и село Московка Купянского района с начала 2024 года официально относятся к территориям активных боевых действий, из которых введена обязательная эвакуация населения, в частности детей вместе с родителями или законными представителями, в том числе в принудительном порядке.

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Женщина вернулась уже через месяц

Несмотря на указанные решения, через месяц после эвакуации женщина вернулась вместе с детьми в село Московка. В мае 2025 года она уехала в Харьков только с младшим сыном, а старшую дочь оставила жить в городе Купянск вместе с бабушкой - матерью бывшего мужа.

Обстрел Купянска

Вечером 7 сентября 2025 года в городе Купянск в результате очередного вражеского обстрела 6-летняя девочка получила тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни. На момент атаки ребенок находился во дворе жилого домовладения.

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Пострадавший ребенок немедленно эвакуирован в одно из медицинских учреждений города Харькова, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

Матери сообщено о подозрении

"Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области 25 декабря этого года матери ребенка сообщено о подозрении в злостном неисполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (статья 166 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

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