Південна Африка веде переговори з РФ про повернення завербованих громадян, які воювали проти України, - NYT
17 громадян ПАР були завербовані донькою колишнього президента країни для участі у бойових діях проти України.
Про це пише New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Наразі уряд країни веде переговори з російською стороною, щоб забезпечити їх безпечне повернення.
Речник президента ПАР Вінсент Магвенья назвав ситуацію "дуже чутливою" та зазначив, що громадяни перебувають у "небезпечному середовищі" і стикаються із серйозною загрозою для життя.
"Вони стикаються із серйозною загрозою для свого життя, і ми досі ведемо переговори з різними органами влади як у Росії, так і в Україні, щоб з'ясувати, як звільнити їх із цієї ситуації", - підкреслив речник.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що одна з дочок колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми подала кримінальну заяву проти своєї сестри після того, як стало відомо про її участь у вербуванні чоловіків з ПАР та Ботсвани для участі у війні проти України на боці росіян.
- Дочка колишнього президента Південної Африканської Республіки Джейкоба Зуми й депутатка парламенту Дудузіле Зума-Самбудла, подала у відставку після звинувачень у вербуванні громадян ПАР для участі у війні проти України на боці Росії.
- Нагадаємо, раніше 17 громадян ПАР звернулися по допомогу до свого уряду після того, як опинилися в зоні бойових дій в Україні.
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