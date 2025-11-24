Дочка експрезидента ПАР Зуми подала кримінальну заяву на сестру через вербування африканців на війну проти України, - BBC

Одна з дочок колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми подала кримінальну заяву проти своєї сестри після того, як стало відомо про її участь у вербуванні чоловіків з ПАР та Ботсвани для участі у війні проти України на боці росіян.

Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Вербування на війну проти України

За словами Нкосазани Зума-Мнубубе, Дудузіле Зума-Самбудла, яка є депутаткою парламенту, разом із двома іншими особами обманом змусила 17 чоловіків воювати на боці Росії. Африканців переконували, що вони вирушають до Росії на навчання як майбутні охоронці для політичної партії їхнього батька.

"Я мала моральний обов’язок подати заяву до поліції на мою молодшу сестру", - зазначила Зума-Мнубубе. Раніше аналогічні звинувачення проти Зуми-Самбудли розкрив Bloomberg. Поліція вже розслідує справу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль відкидає будь-які компроміси в мирному плані щодо України, - Bild

Підтримка РФ

Молодшу доньку Зуми раніше пов’язували з російськими кампаніями у соцмережах: вона публікувала дописи на підтримку Володимира Путіна, демонструвала фотографії з Росії та свого батька з Путіним, а також очорнювала чинного президента ПАР Сиріла Рамафосу.

Зараз Зума-Самбудлу судять за державну зраду та підбурювання до насильства у соцмережах у 2021 році, коли близько 350 людей загинули під час заворушень після ув’язнення її батька за неповагу до суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог веде "повзучий наступ" піхотними групами на Краматорському напрямку, - 30 ОМБр