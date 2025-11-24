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Новини Африканські найманці армії РФ
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Дочка експрезидента ПАР Зуми подала кримінальну заяву на сестру через вербування африканців на війну проти України, - BBC

Дочка експрезидента ПАР

Одна з дочок колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми подала кримінальну заяву проти своєї сестри після того, як стало відомо про її участь у вербуванні чоловіків з ПАР та Ботсвани для участі у війні проти України на боці росіян.

Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

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Вербування на війну проти України

За словами Нкосазани Зума-Мнубубе, Дудузіле Зума-Самбудла, яка є депутаткою парламенту, разом із двома іншими особами обманом змусила 17 чоловіків воювати на боці Росії. Африканців переконували, що вони вирушають до Росії на навчання як майбутні охоронці для політичної партії їхнього батька.

"Я мала моральний обов’язок подати заяву до поліції на мою молодшу сестру", - зазначила Зума-Мнубубе. Раніше аналогічні звинувачення проти Зуми-Самбудли розкрив Bloomberg. Поліція вже розслідує справу.

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Підтримка РФ

Молодшу доньку Зуми раніше пов’язували з російськими кампаніями у соцмережах: вона публікувала дописи на підтримку Володимира Путіна, демонструвала фотографії з Росії та свого батька з Путіним, а також очорнювала чинного президента ПАР Сиріла Рамафосу.

Зараз Зума-Самбудлу судять за державну зраду та підбурювання до насильства у соцмережах у 2021 році, коли близько 350 людей загинули під час заворушень після ув’язнення її батька за неповагу до суду.

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ПАР (172) вербування (309) війна в Україні (8475)
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Топ коментарі
+13
Кацапи втягнули у війну всіх. Посварили, роз'їднали родини не тівльки в Україні, а і по всьому світу.
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24.11.2025 14:47 Відповісти
+3
Нкосазана, Дудузіле, Мнубубе, Самбудла, какие простые и ласковые у них имена
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24.11.2025 16:08 Відповісти
+3
У нас такі бігатимуть під ногами. Тільки трохи світліші
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24.11.2025 17:27 Відповісти
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Кацапи втягнули у війну всіх. Посварили, роз'їднали родини не тівльки в Україні, а і по всьому світу.
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24.11.2025 14:47 Відповісти
син за отца не отвечает
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24.11.2025 14:55 Відповісти
Нкосазана Зума
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24.11.2025 15:23 Відповісти
Нкосазана, Дудузіле, Мнубубе, Самбудла, какие простые и ласковые у них имена
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24.11.2025 16:08 Відповісти
У нас такі бігатимуть під ногами. Тільки трохи світліші
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24.11.2025 17:27 Відповісти
Ви що Расист ? ображаєте чорнилниць та низько-соціальновідповідальних нефєрок ?
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24.11.2025 18:40 Відповісти
Ні, толерую всім, в основному)

Та, здається, скоро народжувать буде тільки від Мнубубе
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24.11.2025 18:48 Відповісти
А шо ця сестра заспіває, як 10 млн Дудузіл заберуть Україну відбудовувати?
Увесь спермофонд
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24.11.2025 17:25 Відповісти
Тумба юмба
Мєста лучшє нєт
Тумба юмба
Ми нє знаєм бєд
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24.11.2025 18:39 Відповісти
 
 