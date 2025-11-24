Ворог веде "повзучий наступ" піхотними групами на Краматорському напрямку, - 30 ОМБр

На Краматорському напрямку російські війська продовжують так званий "повзучий наступ". Основу атак складають малі піхотні групи, які під час туману намагаються просуватися до передового краю та заходити в "сірі зони".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне новини" розповів командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Михайло Трач.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, противник переважно пересувається пішки, рідко використовуючи техніку чи мотоцикли. Військові маскуються у тепловізійних плащах та накидках, роблячи їхнє виявлення складним.

"По одному в полі дуже легко заховатися. Будь-яка яма, кущ чи дерево - усе підходить для маскування. Вони рухаються вперед група за групою. Одних вбили - йдуть наступні", - розповів Трач.

За його словами, погода поки що сприяє ворогу, допомагаючи добре маскуватися під час атак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог тисне на схід від Куп’янська-Вузлового та хоче вибити Сили оборони з лівого берега Осколу, - Трегубов

Що передувало?

На початку жовтня бійці 157-ї окремої механізованої бригади знищили чотирьох окупантів, які ховалися в лісі та протитанкових ровах в районі населеного пункту Плещіївка на Донеччині.

раніше повідомлялося, що російські війська продовжують накопичувати особовий склад у Покровську Донецької області та налагоджують логістику для подальшого просочування вглиб міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував позиції ЗСУ на 12 напрямках. Найбільше штурмів відбито на Покровському, - Генштаб. МАПИ