Враг ведет "ползучее наступление" пехотными группами на Краматорском направлении, - 30 ОМБр

На Краматорском направлении российские войска продолжают так называемое "ползучее наступление". Основу атак составляют небольшие пехотные группы, которые во время тумана пытаются продвигаться к передовому краю и заходить в "серые зоны".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне новини" рассказал командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Михаил Трач.

По его словам, противник в основном передвигается пешком, редко используя технику или мотоциклы. Военные маскируются в тепловизионных плащах и накидках, что затрудняет их обнаружение.

"По одному в поле очень легко спрятаться. Любая яма, куст или дерево - все подходит для маскировки. Они движутся вперед группа за группой. Одних убили - идут следующие", - рассказал Трач.

По его словам, погода пока благоприятствует врагу, помогая хорошо маскироваться во время атак.

Что предшествовало?

В начале октября бойцы 157-й отдельной механизированной бригады уничтожили четырех оккупантов, которые прятались в лесу и противотанковых рвах в районе населенного пункта Плещиевка в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают накапливать личный состав в Покровске Донецкой области и налаживают логистику для дальнейшего просачивания вглубь города.

