Дочь экс-президента ЮАР Зумы подала уголовное заявление на сестру из-за вербовки африканцев на войну против Украины, - BBC
Одна из дочерей бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы подала уголовное заявление против своей сестры после того, как стало известно о ее участии в вербовке мужчин из ЮАР и Ботсваны для участия в войне против Украины на стороне россиян.
Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.
Вербовка на войну против Украины
По словам Нкосазаны Зума-Мнубубе, Дудузиле Зума-Самбудла, которая является депутатом парламента, вместе с двумя другими лицами обманом заставила 17 мужчин воевать на стороне России. Африканцев убеждали, что они отправляются в Россию на обучение в качестве будущих охранников для политической партии их отца.
"Я имела моральный долг подать заявление в полицию на мою младшую сестру", - отметила Зума-Мнубубе. Ранее аналогичные обвинения против Зумы-Самбудлы раскрыл Bloomberg. Полиция уже расследует дело.
Поддержка РФ
Младшую дочь Зумы ранее связывали с российскими кампаниями в соцсетях: она публиковала посты в поддержку Владимира Путина, демонстрировала фотографии из России и своего отца с Путиным, а также очерняла действующего президента ЮАР Сирила Рамафосу.
Сейчас Зума-Самбудлу судят за государственную измену и подстрекательство к насилию в соцсетях в 2021 году, когда около 350 человек погибли во время беспорядков после заключения ее отца за неуважение к суду.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль