Кремль отвергает любые компромиссы в мирном плане в отношении Украины, - Bild
Москва не соглашается ни на какие компромиссы в рамках обсуждения возможного мирного плана для завершения войны против Украины.
Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, российская сторона заявила, что не отступит от своих прежних требований, которые она выдвигала ранее во время переговоров и публичных заявлений.
В МИД РФ настаивают, что любые договоренности возможны только при условии полного принятия этих позиций.
В материале отмечается, что такая жесткая позиция Москвы фактически делает невозможным прогресс в переговорах, поскольку требования РФ противоречат как украинским интересам, так и базовым принципам международного права. Эксперты, на которых ссылается BILD, отмечают, что это свидетельствует об отсутствии у Кремля реальной готовности к поиску компромиссного урегулирования и продолжении ставки на силовое давление.
А Москва - найбільш насичений ППО регіон кацапляндії - тобто удари беспоседедньо по Москві абсолютно неефективні.
Дело в том, что можно написать самый превосходный план
Но если его с одной стороны подписывают люди
Чья репутация замазана по самое НЕХОЧУ
То и сам план теряет смысл
Ращве американцы не понимают,что замазываются сейчас тем
Что сидят за одним столом с мародерами
С теми ,кто воровал не только у народа Украины и ее армии !!8
Американцы сидят за столом
Ручкаются и говорят с теми
Кто украл деньги из ФРС США
ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ США
А потому можно планом - подтереться
И Кремль именно это и предлагает
Я полагаю ,что этот план
ВЫСКОЧИВШИЙ КАК ЧЕРТ ИЗ ТАБАКЕРКИ
Нужен путину и зеленскому
Путину нужен в кресле президента именно Зеленский
И план ,появившийся внезапно
Был придуман в ФСБ буквально дня за два с одной целью
ПЕРЕВЕСТИ СТРЕЛКИ С МИНДИЧГЕЙТА
А значить- с Зеленского
Путин очень хорошо понимает
Если в кресле президента Украины - не дай бог
Окажется Залужный
Все путинские планы можно похерить
Путину нужен Зеленский в кресле президента
Ну кто еще будет так работать на интересы России?
Ну кто еще будет,кроме Зеленского, отправлять
ДВУШКИ НАПРЯМУЮ В ФСБ?
Даже Медведчук этого не делал
Наоборот,Медведчук и Янукович - доили путина
А саме, що зараз не можна ніяк закінчувати війну - бо всі і все проти цього, і взагалі гарна війна краще за поганий мир.
Клоуни, лохи.
Кремль мислить імперією, а всі ніші навколо торгаші. Тому інші і виглядають як дебіли
та навіть початковий варіант, з капітуляцією України вони не збирались приймати, бо там були гарантії ненападу.
коли вже всі зрозуміють? москальській звірині не потрібен дамбас, 4 області, 5 областей.
їм треба щоб України, а особливо - українців - не було, і їм за це нічого не було.
всі ці плани, миру, перемоги, потужності, коаліції - то все до сраки, поки ВСУ і тил не зроблять непоправну вавку в рашн військовій машині.
Донатимо, волонтеримо, не забуваємо за військових, мобілізуємось, хто може. і не ниємо
який в сраку прогрес?
- вітьков умовив трампа зробити 2 кроки назад.
- цивілізований світ намагається зробити крок уперед і привести трампа до тями.
Результат: втрачений рік часу. Вже б навіть довбойоб здогадався, що параша не збирається йти на поступки. Але не трамп.