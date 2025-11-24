Кремль отвергает любые компромиссы в мирном плане в отношении Украины, - Bild

Москва не соглашается ни на какие компромиссы в рамках обсуждения возможного мирного плана для завершения войны против Украины.

Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, российская сторона заявила, что не отступит от своих прежних требований, которые она выдвигала ранее во время переговоров и публичных заявлений.

В МИД РФ настаивают, что любые договоренности возможны только при условии полного принятия этих позиций.

В материале отмечается, что такая жесткая позиция Москвы фактически делает невозможным прогресс в переговорах, поскольку требования РФ противоречат как украинским интересам, так и базовым принципам международного права. Эксперты, на которых ссылается BILD, отмечают, что это свидетельствует об отсутствии у Кремля реальной готовности к поиску компромиссного урегулирования и продолжении ставки на силовое давление.

