4 847 36

Кремль отвергает любые компромиссы в мирном плане в отношении Украины, - Bild

РФ отвергает любые компромиссы в мирном плане в отношении Украины

Москва не соглашается ни на какие компромиссы в рамках обсуждения возможного мирного плана для завершения войны против Украины.

Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, российская сторона заявила, что не отступит от своих прежних требований, которые она выдвигала ранее во время переговоров и публичных заявлений.

В МИД РФ настаивают, что любые договоренности возможны только при условии полного принятия этих позиций.

В материале отмечается, что такая жесткая позиция Москвы фактически делает невозможным прогресс в переговорах, поскольку требования РФ противоречат как украинским интересам, так и базовым принципам международного права. Эксперты, на которых ссылается BILD, отмечают, что это свидетельствует об отсутствии у Кремля реальной готовности к поиску компромиссного урегулирования и продолжении ставки на силовое давление.

+12
От і казочці кінець.... Очікуємо обурливу реакцію Трампа.
24.11.2025 14:30 Ответить
24.11.2025 14:30 Ответить
+10
Регулярні ракетні обстріли москви допоможуть кремлівським нацистам прийняти вірне рішення. Без обстрілів нічого не вийде. Де наші ракети ?
24.11.2025 14:32 Ответить
24.11.2025 14:32 Ответить
+9
але тупий та самозакоханний тампон та його команда не хочуть про це чути, йому все подавай подяку та ресурси від України
24.11.2025 14:32 Ответить
24.11.2025 14:32 Ответить
От і казочці кінець.... Очікуємо обурливу реакцію Трампа.
показать весь комментарий
24.11.2025 14:30 Ответить
Ніяких обурливих реакцій не буде, Трампу пофігу що там за план, йому важливо його підписали, бо він "миротворець" і побажав мати премію миру. Йому залишається тиснути на Україну. Тиснути будуть разом із терористои світу № 1 пуйлом. А Конгрес США і весь цивілізований світ буде тиснути на кацапів і вижившого з розуму Трампа. Думаю, що правда переможе, але скільки ще загине українців в процесі цієї боротьби?
показать весь комментарий
24.11.2025 14:51 Ответить
дасть два тижні
показать весь комментарий
24.11.2025 14:53 Ответить
але тупий та самозакоханний тампон та його команда не хочуть про це чути, йому все подавай подяку та ресурси від України
показать весь комментарий
24.11.2025 14:32 Ответить
Регулярні ракетні обстріли москви допоможуть кремлівським нацистам прийняти вірне рішення. Без обстрілів нічого не вийде. Де наші ракети ?
показать весь комментарий
24.11.2025 14:32 Ответить
Наші ракети в дупі у зелених пі....ів
показать весь комментарий
24.11.2025 14:37 Ответить
А регулярні обстріли Києва допомогають нам прийняти вимоги рашистів? Ні? То чому у них має бути якось інакше? Щодо ж ракет - то це тупо, зливати ракети на удари по найбільш захищеному ППО місту РФії - бо 99% тих ракет буде збито. Ефективніше бити по НПЗ і військовим складам та заводам по всій територі московії.
показать весь комментарий
24.11.2025 14:37 Ответить
Не знаєте ви ні россії ні її ППО. Тільки массовані жертви серед тилових россійських нацистів приведуть до миру.
показать весь комментарий
24.11.2025 14:39 Ответить
Це ви нікуя їх не знаєте і не розумієте. Вони абсолютно упороті і масові жертви серед мирного населеня нічого окрім озлоблення у них не викличуть.
А Москва - найбільш насичений ППО регіон кацапляндії - тобто удари беспоседедньо по Москві абсолютно неефективні.
показать весь комментарий
24.11.2025 14:42 Ответить
Никакого озлобления не будет. Там нет единой нации которая умела бы сострадать коллективно. Даже мы, украинцы, которые куда как более едины чем толпа на территории рф - за 4 года войны огрубели. Каждые день жертвы среди мирных жителей, иногда единицы, иногда десятки. Мы продолжаем жить дальше, потому что пропускать постоянно это через себя - можно просто сойти с ума. А там тем более - ну какое дело какому то буряту что в Москве дрон влетел в жилой дом. Да он еще и порадуется - мол так им и надо. И тем более москвичу на того бурята насрать совершенно, он его и за человека не считает. А вот когда и москвич и бурят стоят в очереди на заправку по 2 часа чтобы залить 10 литров - тут уже у них растет недовольство тем кто в этом всем виноват. Ведь они в основной массе подонки и негодяи - но идиоты же там не все. Даже по их официальной статистике которую они же выкладывают в своих СМИ - больше 60% стада уже не против переговоров и прекращения огня. Реально упоротых там 15-20%, причем это те которые никогда на войну не попадут - пенсионеры там всякие. Примерно столько же противников войны, просто они естественно об этом не орут. Остальное - просто серая масса которая хочет чтобы ее не трогали и все вернулось взад. Потому естественно что выбить НПЗ будет эффетивнее чем выбить стекла в нескольких подъездах и устроить пожар в паре квартир.
показать весь комментарий
24.11.2025 15:07 Ответить
Де, у міндічєй, ахмєтавих, пінчуков, зєлєнскіх, арахімій, гєтманцев, єрмаков... в чемоданах...
показать весь комментарий
24.11.2025 15:01 Ответить
План тільки один -#бать кацапів-русосвинів.
показать весь комментарий
24.11.2025 14:33 Ответить
Трамп документ читати не буде, але буде тиснути на Україну.
показать весь комментарий
24.11.2025 14:33 Ответить
Дело сейчас не в том,что думает Кремль
Дело в том, что можно написать самый превосходный план
Но если его с одной стороны подписывают люди
Чья репутация замазана по самое НЕХОЧУ
То и сам план теряет смысл
Ращве американцы не понимают,что замазываются сейчас тем
Что сидят за одним столом с мародерами
С теми ,кто воровал не только у народа Украины и ее армии !!8
Американцы сидят за столом
Ручкаются и говорят с теми
Кто украл деньги из ФРС США
ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ США
А потому можно планом - подтереться
И Кремль именно это и предлагает
показать весь комментарий
24.11.2025 14:34 Ответить
Скажу больше
Я полагаю ,что этот план
ВЫСКОЧИВШИЙ КАК ЧЕРТ ИЗ ТАБАКЕРКИ
Нужен путину и зеленскому
Путину нужен в кресле президента именно Зеленский
И план ,появившийся внезапно
Был придуман в ФСБ буквально дня за два с одной целью
ПЕРЕВЕСТИ СТРЕЛКИ С МИНДИЧГЕЙТА
А значить- с Зеленского
Путин очень хорошо понимает
Если в кресле президента Украины - не дай бог
Окажется Залужный
Все путинские планы можно похерить
Путину нужен Зеленский в кресле президента
Ну кто еще будет так работать на интересы России?
Ну кто еще будет,кроме Зеленского, отправлять
ДВУШКИ НАПРЯМУЮ В ФСБ?
Даже Медведчук этого не делал
Наоборот,Медведчук и Янукович - доили путина
показать весь комментарий
24.11.2025 14:57 Ответить
Может мы не будем обсуждать газетные статьи? Я не говорю о том что ***** пример предложение, или не примет. Я не знаю. Но ровно настолько же не знает и Билд. Тащить и обсуждать каждую газетную статью просто глупо. Щас разведем тут срач, половина побежит праздновать перемогу, вторая половина - в помиральную яму. А на самом деле обсуждать нечего
показать весь комментарий
24.11.2025 14:38 Ответить
Такі статті з посиланням на "анонімні джерела" або власні висновки журналістів пишуться для формування "правильної" суспільної думки.
А саме, що зараз не можна ніяк закінчувати війну - бо всі і все проти цього, і взагалі гарна війна краще за поганий мир.
показать весь комментарий
24.11.2025 14:42 Ответить
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

Клоуни, лохи.

Кремль мислить імперією, а всі ніші навколо торгаші. Тому інші і виглядають як дебіли
показать весь комментарий
24.11.2025 14:38 Ответить
Типу як ти
показать весь комментарий
24.11.2025 14:51 Ответить
На тобі трампон по всій морді ще раз. Ну лизни ще мошонку у *****.... Я вже не знаю,як можна ще принизити США.
показать весь комментарий
24.11.2025 14:40 Ответить
у когось були сумніви щодо цього?
та навіть початковий варіант, з капітуляцією України вони не збирались приймати, бо там були гарантії ненападу.
коли вже всі зрозуміють? москальській звірині не потрібен дамбас, 4 області, 5 областей.
їм треба щоб України, а особливо - українців - не було, і їм за це нічого не було.
всі ці плани, миру, перемоги, потужності, коаліції - то все до сраки, поки ВСУ і тил не зроблять непоправну вавку в рашн військовій машині.
Донатимо, волонтеримо, не забуваємо за військових, мобілізуємось, хто може. і не ниємо
показать весь комментарий
24.11.2025 14:40 Ответить
За ідіотськи непереборним бажанням Зєлєньського укласти "мирну" угоду з країною-агресором росією - він абсолютно забув про те, що російська армія наступає, а наша - відступає! І потрібно вживати екстраординарних заходів по припиненню такої ситуації на лінії бойового зіткнення з ворогом! Без цього, без міцної й довготривалої зупинки ворожого наступу, усі розмови-обговорення різних варіантів "планів-угод" від США, ЄС, України - не мають жодного сенсу, і є марною втратою і часу і ресурсів! Що й підвердив російський МЗС, заявивши, що "москва не погоджується на жодні компроміси у межах обговорення можливого мирного плану для завершення війни проти України", окрім власних, капітулянтських вимог!
показать весь комментарий
24.11.2025 14:43 Ответить
Україна також повинна відкинути і вийти з переговорів та сконцентруватись на війні та звільненні територій!
показать весь комментарий
24.11.2025 14:44 Ответить
З'ї........батися за кордон і писати такі потужні промови..... Це треба зовсім очі у Сірка позичити....
показать весь комментарий
24.11.2025 14:52 Ответить
Ти довбойоб *****, я за кордоном проживаю вже багато років ще задовго виїхав до війни!
показать весь комментарий
24.11.2025 15:00 Ответить
Я радий за вас! Це дає вам право писати поради, які ви особисто не збираєтесь виконувати? А не сходити, б вам, шановний пане, до кози у щілину?
показать весь комментарий
24.11.2025 15:12 Ответить
Ну, так і сиди там, в якщо хочеш воювати, долучайся до ЗСУ.
показать весь комментарий
24.11.2025 15:12 Ответить
Ну так полякам и рассказывай что они должны делать а что нет. Но наверное это будет до первого пендаля по заднице.
показать весь комментарий
24.11.2025 15:14 Ответить
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти *****!
показать весь комментарий
24.11.2025 15:15 Ответить
Тому трампонутий і не писав сам цей план, ху...до його попередило
показать весь комментарий
24.11.2025 14:49 Ответить
ніхто не чекав ніяких подарунків від Х-уйла, він не для того починав війну, щоб погодитись на існування на України, інший 3, 14-дар, Тампон, примушує Україну до капітуляції, це тактика крокодила, заковтнути обом людожерам здобич не можна, то треба крутитися і віддривати плоть від тіла жертви, як виходить
показать весь комментарий
24.11.2025 14:49 Ответить
Цікаво, який дедлайн цього разу встановить Трамп *****? тиждень, місяць...?
показать весь комментарий
24.11.2025 14:53 Ответить
Хоча ні. Винною знову буде Україна...
показать весь комментарий
24.11.2025 14:54 Ответить
чекаєм обурення трампа що ми ще й досі не здались-адже путін не хоче компромісів
показать весь комментарий
24.11.2025 14:53 Ответить
Вкурвлюють заголовки типу "сша і Україна досягли прогресу у мирному плані".

який в сраку прогрес?

- вітьков умовив трампа зробити 2 кроки назад.
- цивілізований світ намагається зробити крок уперед і привести трампа до тями.

Результат: втрачений рік часу. Вже б навіть довбойоб здогадався, що параша не збирається йти на поступки. Але не трамп.
показать весь комментарий
24.11.2025 14:56 Ответить
От і все. Знов пороздували щоки, наробили купу заяв, витратили дофіга паперу, а в результаті пшик на виході. Бо ***** знов свою шарманку про 2Д ввімкнув.
показать весь комментарий
24.11.2025 15:06 Ответить
 
 