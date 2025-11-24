Кремль відкидає будь-які компроміси в мирному плані щодо України, - Bild

Москва не погоджується на жодні компроміси у межах обговорення можливого мирного плану для завершення війни проти України.

Про це пише німецьке видання Bild, із посиланням на Міністерство закордонних справ РФ, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними видання, російська сторона заявила, що не відступить від своїх попередніх вимог, які вона висувала раніше під час перемовин та публічних заяв.

У МЗС РФ наполягають, що будь-які домовленості можливі лише за умов повного прийняття цих позицій.

У матеріалі наголошується, що така жорстка позиція Москви фактично унеможливлює прогрес у переговорах, оскільки вимоги РФ суперечать як українським інтересам, так і базовим принципам міжнародного права. Експерти, на яких посилається BILD, зазначають, що це свідчить про відсутність у Кремля реальної готовності до пошуку компромісного врегулювання та продовження ставки на силовий тиск.

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