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Новини переговори з РФ
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Кремль відкидає будь-які компроміси в мирному плані щодо України, - Bild

РФ відкидає будь-які компроміси в мирному плані щодо України

Москва не погоджується на жодні компроміси у межах обговорення можливого мирного плану для завершення війни проти України.

Про це пише німецьке видання Bild, із посиланням на Міністерство закордонних справ РФ, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними видання, російська сторона заявила, що не відступить від своїх попередніх вимог, які вона висувала раніше під час перемовин та публічних заяв.

У МЗС РФ наполягають, що будь-які домовленості можливі лише за умов повного прийняття цих позицій.

У матеріалі наголошується, що така жорстка позиція Москви фактично унеможливлює прогрес у переговорах, оскільки вимоги РФ суперечать як українським інтересам, так і базовим принципам міжнародного права. Експерти, на яких посилається BILD, зазначають, що це свідчить про відсутність у Кремля реальної готовності до пошуку компромісного врегулювання та продовження ставки на силовий тиск.

Читайте: Домовленості у Женеві рятують відносини зі США, проте навряд будуть довговічними, - The Economist

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МЗС рф (974) росія (70338) війна в Україні (8475)
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Топ коментарі
+24
От і казочці кінець.... Очікуємо обурливу реакцію Трампа.
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24.11.2025 14:30 Відповісти
+21
Регулярні ракетні обстріли москви допоможуть кремлівським нацистам прийняти вірне рішення. Без обстрілів нічого не вийде. Де наші ракети ?
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24.11.2025 14:32 Відповісти
+17
але тупий та самозакоханний тампон та його команда не хочуть про це чути, йому все подавай подяку та ресурси від України
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24.11.2025 14:32 Відповісти
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От і казочці кінець.... Очікуємо обурливу реакцію Трампа.
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24.11.2025 14:30 Відповісти
Ніяких обурливих реакцій не буде, Трампу пофігу що там за план, йому важливо його підписали, бо він "миротворець" і побажав мати премію миру. Йому залишається тиснути на Україну. Тиснути будуть разом із терористои світу № 1 пуйлом. А Конгрес США і весь цивілізований світ буде тиснути на кацапів і вижившого з розуму Трампа. Думаю, що правда переможе, але скільки ще загине українців в процесі цієї боротьби?
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24.11.2025 14:51 Відповісти
Як раз буде. Трампу підписаної бумажки мало, йому треба саме зупинка війни, як актив.
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24.11.2025 15:57 Відповісти
Буде, йому буде дуже прикро. Але другу вольдемару він перечити не посміє і дасть йому на роздуми два- три тижні. Ну, на крайняк днів 60 ! Ну, може 90. Ну а потім- все по колу)))
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25.11.2025 08:59 Відповісти
дасть два тижні
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24.11.2025 14:53 Відповісти
але тупий та самозакоханний тампон та його команда не хочуть про це чути, йому все подавай подяку та ресурси від України
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24.11.2025 14:32 Відповісти
Регулярні ракетні обстріли москви допоможуть кремлівським нацистам прийняти вірне рішення. Без обстрілів нічого не вийде. Де наші ракети ?
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24.11.2025 14:32 Відповісти
Наші ракети в дупі у зелених пі....ів
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24.11.2025 14:37 Відповісти
Вилізь із шоколадної дупи, і не кизди..
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25.11.2025 11:19 Відповісти
А регулярні обстріли Києва допомогають нам прийняти вимоги рашистів? Ні? То чому у них має бути якось інакше? Щодо ж ракет - то це тупо, зливати ракети на удари по найбільш захищеному ППО місту РФії - бо 99% тих ракет буде збито. Ефективніше бити по НПЗ і військовим складам та заводам по всій територі московії.
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24.11.2025 14:37 Відповісти
Не знаєте ви ні россії ні її ППО. Тільки массовані жертви серед тилових россійських нацистів приведуть до миру.
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24.11.2025 14:39 Відповісти
Це ви нікуя їх не знаєте і не розумієте. Вони абсолютно упороті і масові жертви серед мирного населеня нічого окрім озлоблення у них не викличуть.
А Москва - найбільш насичений ППО регіон кацапляндії - тобто удари беспоседедньо по Москві абсолютно неефективні.
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24.11.2025 14:42 Відповісти
Никакого озлобления не будет. Там нет единой нации которая умела бы сострадать коллективно. Даже мы, украинцы, которые куда как более едины чем толпа на территории рф - за 4 года войны огрубели. Каждые день жертвы среди мирных жителей, иногда единицы, иногда десятки. Мы продолжаем жить дальше, потому что пропускать постоянно это через себя - можно просто сойти с ума. А там тем более - ну какое дело какому то буряту что в Москве дрон влетел в жилой дом. Да он еще и порадуется - мол так им и надо. И тем более москвичу на того бурята насрать совершенно, он его и за человека не считает. А вот когда и москвич и бурят стоят в очереди на заправку по 2 часа чтобы залить 10 литров - тут уже у них растет недовольство тем кто в этом всем виноват. Ведь они в основной массе подонки и негодяи - но идиоты же там не все. Даже по их официальной статистике которую они же выкладывают в своих СМИ - больше 60% стада уже не против переговоров и прекращения огня. Реально упоротых там 15-20%, причем это те которые никогда на войну не попадут - пенсионеры там всякие. Примерно столько же противников войны, просто они естественно об этом не орут. Остальное - просто серая масса которая хочет чтобы ее не трогали и все вернулось взад. Потому естественно что выбить НПЗ будет эффетивнее чем выбить стекла в нескольких подъездах и устроить пожар в паре квартир.
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24.11.2025 15:07 Відповісти
А причем тут сострадание? Сострадание - чуждая для московитов черта. А вот озлобленность - совсем иное. Это не озлобленность из-за состадания, а озлобленность из-за имперского шовинизма, которым им всем прививают с молоком матери.

"А вот когда и москвич и бурят стоят в очереди на заправку по 2 часа чтобы залить 10 литров"
Вот сюда и надо бить. У нас не бесконечное количество ударных средств, чтобы бить везде.
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24.11.2025 15:32 Відповісти
Tierre -жертви черед мирного населення, це єдине, що заставляє цих азійських нацистських мразей замислюватись. Тил- саме слабке місце на россії Що би забезпечити безпеку тилу, місцевим лохам перед виборами показували серіальчик про педального клоуна. Перше, що клован зробив на посаді резидента - позакривав всі без винятку ракетні програми. Тим самим забезпечивши безкарність россійським вбивцям.
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24.11.2025 18:00 Відповісти
Твої твердження кажуть лише про те, що ти взагалі не розумієш кацапів. Їм побоку на жертви серед свого мирного населення. Абсолютно поохееруу!
От якщо їх бензину позбавити, гіперінфляцію запустити, податки підняти, зруйнувати їм економіку, щоб це стосувалося особисто кожного кацапа - от це їх заставить замислитися, а жертви серед цивільних - абсолютно ні, бо вони ненавидять не тільки нас, а й один одного.
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24.11.2025 18:17 Відповісти
взагалі дурна ідея, їм глибоко пох на втрати, особливо цивільних. треба бити і знищувати економіку рашкі
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24.11.2025 16:04 Відповісти
В по іншим місцям можна? Які нафуй, ракети???! Ти про ті 3000 які зелена шмаркля обіцяв до кінця цього року, чи про фламіндічі, які у вирій полетіли? Перехрестися, овощ зеленоголовий, ракети ікі дійсно літають, то " Нептун", хоч зелені підари назвали його довгим, але зроблений він ким????!
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25.11.2025 09:04 Відповісти
Можна по всім місцям, по яким бити ефективно. І так, у нас є ракети - значно менше, ніж обіцяв популість і балабол Зеля, але є. А ще є дрони. А якщо ти не слідкуєш за українськими ударами по кацапляндії і лише зраду намагаєтся розкидувати - то просто сходи нахєр.
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25.11.2025 15:14 Відповісти
"але зроблений він ким"

Українськими інженерами він зроблений, а не політиками. Твоя рошенка (ти ж на неї натякаєш?) не зробила у Нептунові особисто абсолютно нічого так само як абсолютно нічого там не зробив і Зеля
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25.11.2025 15:17 Відповісти
Де, у міндічєй, ахмєтавих, пінчуков, зєлєнскіх, арахімій, гєтманцев, єрмаков... в чемоданах...
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24.11.2025 15:01 Відповісти
План тільки один -#бать кацапів-русосвинів.
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24.11.2025 14:33 Відповісти
Трамп документ читати не буде, але буде тиснути на Україну.
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24.11.2025 14:33 Відповісти
Хоч би і янголи сиділи замість чортів - кремлю це не потрібно.
Хоч бубочка, хоч цукерочка- у нього інша ціль- вся територія. Бажано без людей.
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24.11.2025 15:38 Відповісти
Может мы не будем обсуждать газетные статьи? Я не говорю о том что ***** пример предложение, или не примет. Я не знаю. Но ровно настолько же не знает и Билд. Тащить и обсуждать каждую газетную статью просто глупо. Щас разведем тут срач, половина побежит праздновать перемогу, вторая половина - в помиральную яму. А на самом деле обсуждать нечего
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24.11.2025 14:38 Відповісти
Такі статті з посиланням на "анонімні джерела" або власні висновки журналістів пишуться для формування "правильної" суспільної думки.
А саме, що зараз не можна ніяк закінчувати війну - бо всі і все проти цього, і взагалі гарна війна краще за поганий мир.
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24.11.2025 14:42 Відповісти
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

Клоуни, лохи.

Кремль мислить імперією, а всі ніші навколо торгаші. Тому інші і виглядають як дебіли
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24.11.2025 14:38 Відповісти
Типу як ти
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24.11.2025 14:51 Відповісти
На тобі трампон по всій морді ще раз. Ну лизни ще мошонку у *****.... Я вже не знаю,як можна ще принизити США.
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24.11.2025 14:40 Відповісти
у когось були сумніви щодо цього?
та навіть початковий варіант, з капітуляцією України вони не збирались приймати, бо там були гарантії ненападу.
коли вже всі зрозуміють? москальській звірині не потрібен дамбас, 4 області, 5 областей.
їм треба щоб України, а особливо - українців - не було, і їм за це нічого не було.
всі ці плани, миру, перемоги, потужності, коаліції - то все до сраки, поки ВСУ і тил не зроблять непоправну вавку в рашн військовій машині.
Донатимо, волонтеримо, не забуваємо за військових, мобілізуємось, хто може. і не ниємо
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24.11.2025 14:40 Відповісти
За ідіотськи непереборним бажанням Зєлєньського укласти "мирну" угоду з країною-агресором росією - він абсолютно забув про те, що російська армія наступає, а наша - відступає! І потрібно вживати екстраординарних заходів по припиненню такої ситуації на лінії бойового зіткнення з ворогом! Без цього, без міцної й довготривалої зупинки ворожого наступу, усі розмови-обговорення різних варіантів "планів-угод" від США, ЄС, України - не мають жодного сенсу, і є марною втратою і часу і ресурсів! Що й підвердив російський МЗС, заявивши, що "москва не погоджується на жодні компроміси у межах обговорення можливого мирного плану для завершення війни проти України", окрім власних, капітулянтських вимог!
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24.11.2025 14:43 Відповісти
Україна також повинна відкинути і вийти з переговорів та сконцентруватись на війні та звільненні територій!
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24.11.2025 14:44 Відповісти
З'ї........батися за кордон і писати такі потужні промови..... Це треба зовсім очі у Сірка позичити....
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24.11.2025 14:52 Відповісти
Я радий за вас! Це дає вам право писати поради, які ви особисто не збираєтесь виконувати? А не сходити, б вам, шановний пане, до кози у щілину?
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24.11.2025 15:12 Відповісти
З щілини пишете?
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24.11.2025 15:23 Відповісти
Ну, так і сиди там, в якщо хочеш воювати, долучайся до ЗСУ.
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24.11.2025 15:12 Відповісти
Ну так полякам и рассказывай что они должны делать а что нет. Но наверное это будет до первого пендаля по заднице.
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24.11.2025 15:14 Відповісти
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24.11.2025 15:21 Відповісти
Тому трампонутий і не писав сам цей план, ху...до його попередило
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24.11.2025 14:49 Відповісти
ніхто не чекав ніяких подарунків від Х-уйла, він не для того починав війну, щоб погодитись на існування на України, інший 3, 14-дар, Тампон, примушує Україну до капітуляції, це тактика крокодила, заковтнути обом людожерам здобич не можна, то треба крутитися і віддривати плоть від тіла жертви, як виходить
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24.11.2025 14:49 Відповісти
Цікаво, який дедлайн цього разу встановить Трамп *****? тиждень, місяць...?
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24.11.2025 14:53 Відповісти
Хоча ні. Винною знову буде Україна...
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24.11.2025 14:54 Відповісти
чекаєм обурення трампа що ми ще й досі не здались-адже путін не хоче компромісів
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24.11.2025 14:53 Відповісти
Вкурвлюють заголовки типу "сша і Україна досягли прогресу у мирному плані".

який в сраку прогрес?

- вітьков умовив трампа зробити 2 кроки назад.
- цивілізований світ намагається зробити крок уперед і привести трампа до тями.

Результат: втрачений рік часу. Вже б навіть довбойоб здогадався, що параша не збирається йти на поступки. Але не трамп.
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24.11.2025 14:56 Відповісти
От і все. Знов пороздували щоки, наробили купу заяв, витратили дофіга паперу, а в результаті пшик на виході. Бо ***** знов свою шарманку про 2Д ввімкнув.
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24.11.2025 15:06 Відповісти
Дерунів у Женеві пожерли...

Як і тоді, коли був поряд так званий "саміт миру", коли приїхало купа людей з Гвінеї Бісау і інших Того, і все результувало у велике потужне ні**я.
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24.11.2025 16:00 Відповісти
Отсюда вывод. Рычагов давления на ***** нет и не предвидится. Или никто не хочет их по настоящему применять. Например перестать закупать ресурсы или конфисковать зарубежные активы. Так почему он должен останавливаться или идти на компромисс.
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24.11.2025 15:19 Відповісти
добре, бо зелені падли б все здали
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24.11.2025 15:22 Відповісти
сам этот план-план сдачи Украины ****** и рашкой!хер вам всем а не Украина иуды!
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24.11.2025 15:22 Відповісти
Якщо ця інформація (нижче) не фейкове ІПсО, тоді, можливо, ***** розраховує на значне підсилення свого війська за рахунок північнокорейських солдат, тому й впирається щодо переговорів про припинення вогню.

Ось скрін перехопленого повідомлення із Z-пабліки у цьому контексті: військові КНДР висуваються на Гуляйпільський напрямок:

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24.11.2025 15:25 Відповісти
Шось вони далі курщини не лазили.
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24.11.2025 15:42 Відповісти
ну по-переше: більд - бульварна газєтка. По-друге, ну це канєшно сказанули, як Кеп, тобто очевидні речі
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24.11.2025 15:28 Відповісти
Уйобок кацапський...
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24.11.2025 19:04 Відповісти
 
 