Кремль відкидає будь-які компроміси в мирному плані щодо України, - Bild
Москва не погоджується на жодні компроміси у межах обговорення можливого мирного плану для завершення війни проти України.
Про це пише німецьке видання Bild, із посиланням на Міністерство закордонних справ РФ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними видання, російська сторона заявила, що не відступить від своїх попередніх вимог, які вона висувала раніше під час перемовин та публічних заяв.
У МЗС РФ наполягають, що будь-які домовленості можливі лише за умов повного прийняття цих позицій.
У матеріалі наголошується, що така жорстка позиція Москви фактично унеможливлює прогрес у переговорах, оскільки вимоги РФ суперечать як українським інтересам, так і базовим принципам міжнародного права. Експерти, на яких посилається BILD, зазначають, що це свідчить про відсутність у Кремля реальної готовності до пошуку компромісного врегулювання та продовження ставки на силовий тиск.
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А Москва - найбільш насичений ППО регіон кацапляндії - тобто удари беспоседедньо по Москві абсолютно неефективні.
"А вот когда и москвич и бурят стоят в очереди на заправку по 2 часа чтобы залить 10 литров"
Вот сюда и надо бить. У нас не бесконечное количество ударных средств, чтобы бить везде.
От якщо їх бензину позбавити, гіперінфляцію запустити, податки підняти, зруйнувати їм економіку, щоб це стосувалося особисто кожного кацапа - от це їх заставить замислитися, а жертви серед цивільних - абсолютно ні, бо вони ненавидять не тільки нас, а й один одного.
Українськими інженерами він зроблений, а не політиками. Твоя рошенка (ти ж на неї натякаєш?) не зробила у Нептунові особисто абсолютно нічого так само як абсолютно нічого там не зробив і Зеля
Хоч бубочка, хоч цукерочка- у нього інша ціль- вся територія. Бажано без людей.
А саме, що зараз не можна ніяк закінчувати війну - бо всі і все проти цього, і взагалі гарна війна краще за поганий мир.
Клоуни, лохи.
Кремль мислить імперією, а всі ніші навколо торгаші. Тому інші і виглядають як дебіли
та навіть початковий варіант, з капітуляцією України вони не збирались приймати, бо там були гарантії ненападу.
коли вже всі зрозуміють? москальській звірині не потрібен дамбас, 4 області, 5 областей.
їм треба щоб України, а особливо - українців - не було, і їм за це нічого не було.
всі ці плани, миру, перемоги, потужності, коаліції - то все до сраки, поки ВСУ і тил не зроблять непоправну вавку в рашн військовій машині.
Донатимо, волонтеримо, не забуваємо за військових, мобілізуємось, хто може. і не ниємо
який в сраку прогрес?
- вітьков умовив трампа зробити 2 кроки назад.
- цивілізований світ намагається зробити крок уперед і привести трампа до тями.
Результат: втрачений рік часу. Вже б навіть довбойоб здогадався, що параша не збирається йти на поступки. Але не трамп.
Як і тоді, коли був поряд так званий "саміт миру", коли приїхало купа людей з Гвінеї Бісау і інших Того, і все результувало у велике потужне ні**я.
Ось скрін перехопленого повідомлення із Z-пабліки у цьому контексті: військові КНДР висуваються на Гуляйпільський напрямок: