Новости Африканские наемники в РФ
474 7

Южная Африка ведет переговоры с РФ о возвращении завербованных граждан, воевавших против Украины, - NYT

африканские наемники РФ

17 граждан ЮАР были завербованы дочерью бывшего президента страны для участия в боевых действиях против Украины.

Об этом пишет New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас правительство страны ведет переговоры с российской стороной, чтобы обеспечить их безопасное возвращение.

Спикер президента ЮАР Винсент Магвенья назвал ситуацию "очень чувствительной" и отметил, что граждане находятся в "опасной среде" и сталкиваются с серьезной угрозой для жизни.

"Они сталкиваются с серьезной угрозой для своей жизни, и мы до сих пор ведем переговоры с различными органами власти как в России, так и в Украине, чтобы выяснить, как освободить их из этой ситуации", - подчеркнул пресс-секретарь.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что одна из дочерей бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы подала уголовное заявление против своей сестры после того, как стало известно о ее участии в вербовке мужчин из ЮАР и Ботсваны для участия в войне против Украины на стороне россиян.
  • Дочь бывшего президента Южно-Африканской Республики Джейкоба Зумы и депутат парламента Дудузиле Зума-Самбудла подала в отставку после обвинений в вербовке граждан ЮАР для участия в войне против Украины на стороне России.
  • Напомним, ранее 17 граждан ЮАР обратились за помощью к своему правительству после того, как оказались в зоне боевых действий в Украине.

Чорних в білі пакети
16.12.2025 14:42 Ответить
16.12.2025 15:02 Ответить
Населення ПАР 64 мільйони.
Достеменно відомо про 17 найманців з ПАР.
16.12.2025 14:51 Ответить
Я припускаю, що результатом цих перемовин громадян ПАР в кацапському фронті побільшає. Мабуть саме про це й ведуть мову...
16.12.2025 15:01 Ответить
я припускаю що ПАР, тут просто тупий піздьож, що просто всунути якусь тупу пропаганду.
16.12.2025 15:13 Ответить
17 піздюків-нігерів, нічого не визначають щодо 1000+ дохлів кацапів.
16.12.2025 15:15 Ответить
"я не растіст", я всіх "люблю". (с) Митець
16.12.2025 15:17 Ответить
 
 