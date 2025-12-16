Южная Африка ведет переговоры с РФ о возвращении завербованных граждан, воевавших против Украины, - NYT
17 граждан ЮАР были завербованы дочерью бывшего президента страны для участия в боевых действиях против Украины.
Об этом пишет New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас правительство страны ведет переговоры с российской стороной, чтобы обеспечить их безопасное возвращение.
Спикер президента ЮАР Винсент Магвенья назвал ситуацию "очень чувствительной" и отметил, что граждане находятся в "опасной среде" и сталкиваются с серьезной угрозой для жизни.
"Они сталкиваются с серьезной угрозой для своей жизни, и мы до сих пор ведем переговоры с различными органами власти как в России, так и в Украине, чтобы выяснить, как освободить их из этой ситуации", - подчеркнул пресс-секретарь.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что одна из дочерей бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы подала уголовное заявление против своей сестры после того, как стало известно о ее участии в вербовке мужчин из ЮАР и Ботсваны для участия в войне против Украины на стороне россиян.
- Дочь бывшего президента Южно-Африканской Республики Джейкоба Зумы и депутат парламента Дудузиле Зума-Самбудла подала в отставку после обвинений в вербовке граждан ЮАР для участия в войне против Украины на стороне России.
- Напомним, ранее 17 граждан ЮАР обратились за помощью к своему правительству после того, как оказались в зоне боевых действий в Украине.
