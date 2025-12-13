РУС
Ким Чен Ын впервые публично подтвердил участие военных КНДР в разминировании Курской области

Ким Чен Ын признал участие войск КНДР в разминировании Курщины

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые публично заявил об участии военных КНДР в разминировании Курской области вместе с солдатами РФ. Девять северокорейцев погибли во время миссии.

Об этом пишет Yonhap, информирует Цензор.НЕТ.

Участие КНДР

Так, 12 декабря в Пхеньяне состоялась торжественная церемония встречи северокорейских военных 528 инженерного полка, которые отправились в Курскую область РФ в начале августа.

  • КНДР в целом отправила туда 1000 военных для разминирования территории, которую якобы заминировали украинские войска. Они действовали совместно с российскими войсками.

Заявление диктатора

Во время церемонии Ким Чен Ын поблагодарил военных за возвращение и заявил, что гибель девяти солдат "является чрезвычайно болезненной".

"Вы смогли совершить чудо, превратив огромную зону опасности в безопасную и надежно защищенную менее чем за три месяца — это считалось невозможным для выполнения даже за несколько лет", - сказал Ким и добавил, что "вооруженные злодеи Запада, каким бы современным военным вооружением они ни обладали, не способны сравниться с этой революционной армией, с ее непостижимой духовной глубиной".

Отмечается, что ранее Пхеньян официально не комментировал сообщения о развертывании инженерных войск в Курской области. Нынешние заявления со стороны КНДР стали первым подтверждением участия северокорейцев в этой операции, в частности детали о продолжительности миссии и количестве жертв.

КНДР (1302) Ким Чен Ын (197) разминирование (746) наемники рф (2119) Курск (1201)
по одному корейцю на міну ?
показать весь комментарий
13.12.2025 10:09 Ответить
Было бы неплохо
показать весь комментарий
13.12.2025 10:43 Ответить
Тихо на Курщині. Горобці не цвірінькають, коти не завивають ночами, собаки забилися в нори. Навіть щури десь сховалися. Бояться. Бо солдати Кім Чен Ина хочуть їсти.
показать весь комментарий
13.12.2025 10:13 Ответить
Їх там нет?? В "втрата 9 золдат..." це,як?? З'їли???
показать весь комментарий
13.12.2025 10:22 Ответить
скільки втекло від Кіма він мовчить. Може тому і вивів обратно, бо як щури розбігаються.
показать весь комментарий
13.12.2025 10:44 Ответить
"Бойовий хом"як", після "кровопускання", зробленого нами, його "спецназу", на Курщині, зрозумів, що авторитет, його "геройські Хонгільдони" , на полі бою, втратили. Тепер хай сопуть на розмінуванні... Хоч там , може, себе виправдають...
Та й інше діє - " розмови під ковдрою... У кацапів прислів"я є: "На чужой роток не накинешь платок...". Тобто, послух про "обісрання" "Хонгільдонів" на Курщині, вже пішов по військах. А це - не тільки падіння бойового духу, але й підозри в "негеніальності вождя"! А для нього це "смерті подібно"...
показать весь комментарий
13.12.2025 10:23 Ответить
 
 