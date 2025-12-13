Ким Чен Ын впервые публично подтвердил участие военных КНДР в разминировании Курской области

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые публично заявил об участии военных КНДР в разминировании Курской области вместе с солдатами РФ. Девять северокорейцев погибли во время миссии.

Участие КНДР

Так, 12 декабря в Пхеньяне состоялась торжественная церемония встречи северокорейских военных 528 инженерного полка, которые отправились в Курскую область РФ в начале августа.

КНДР в целом отправила туда 1000 военных для разминирования территории, которую якобы заминировали украинские войска. Они действовали совместно с российскими войсками.

Заявление диктатора

Во время церемонии Ким Чен Ын поблагодарил военных за возвращение и заявил, что гибель девяти солдат "является чрезвычайно болезненной".

"Вы смогли совершить чудо, превратив огромную зону опасности в безопасную и надежно защищенную менее чем за три месяца — это считалось невозможным для выполнения даже за несколько лет", - сказал Ким и добавил, что "вооруженные злодеи Запада, каким бы современным военным вооружением они ни обладали, не способны сравниться с этой революционной армией, с ее непостижимой духовной глубиной".

Отмечается, что ранее Пхеньян официально не комментировал сообщения о развертывании инженерных войск в Курской области. Нынешние заявления со стороны КНДР стали первым подтверждением участия северокорейцев в этой операции, в частности детали о продолжительности миссии и количестве жертв.

