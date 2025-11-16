10 тысяч военных КНДР остаются у границы с Украиной, - The Telegraph

В приграничных с Украиной регионах России до сих пор находятся около 10 тысяч военных Северной Кореи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, они не участвуют в боях против ВСУ, а выполняют работы по разминированию территорий, где ранее велись боевые действия, пишет The Telegraph.

Разминирование и обучение в Курской и Белгородской областях

По данным издания, северокорейские саперы работают в Курской и Белгородской областях, куда в разное время заходили подразделения ВСУ. Российские пропагандисты ранее жаловались, что украинские войска оставили там "невиданную плотность" мин — противотанковых и противопехотных. Из-за этого, по их словам, возвращение гражданского населения в регион до сих пор невозможно.

The Telegraph отмечает, что значительное участие КНДР в этих операциях демонстрирует намерение Москвы и Пхеньяна углублять военное сотрудничество.

В недавнем видео Минобороны РФ показано, что корейские солдаты не только занимаются разминированием, но и проходят обучение под руководством российских инструкторов.

"...военные связи между Россией и КНДР будут продвигаться без остановки", — заявлял ранее президент Северной Кореи Ким Чен Ын.

Потери КНДР и рост военного потенциала

Более 10 тысяч северокорейских военнослужащих выполняют также охранные функции на российской территории у границы с Украиной. В то же время британская разведка оценивает, что более половины из них могли погибнуть или получить ранения во время боевых действий в Курской области РФ — это первый задокументированный случай прямого участия войск КНДР в наступательных операциях против Украины.

Украинская разведка отмечает, что после шести месяцев войны на стороне РФ Северная Корея существенно улучшила возможности собственной армии, в частности:

повысила точность баллистических ракет;

развила применение дронов;

ускорила производство современного оружия;

получила доступ к российским военным технологиям;

привлекла российских ученых к новым разработкам.

Ранее мы писали, что КНДР в этом году вдвое сократила поставки снарядов России из-за истощения запасов.