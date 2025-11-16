10 тисяч військових КНДР залишаються біля кордону з Україною, - The Telegraph

У прикордонних з Україною регіонах Росії досі перебувають близько 10 тисяч військових Північної Кореї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вони не залучені у боях проти ЗСУ, а виконують роботи з розмінування територій, де раніше точилися бойові дії, пише The Telegraph.

Розмінування та навчання в Курській і Бєлгородській областях

За даними видання, північнокорейські сапери працюють у Курській та Бєлгородській областях, куди у різний час заходили підрозділи ЗСУ. Російські пропагандисти раніше скаржилися, що українські війська залишили там "небачену щільність" мін — протитанкових і протипіхотних. Через це, за їхніми словами, повернення цивільного населення у регіон досі неможливе.

The Telegraph зазначає, що значна участь КНДР у цих операціях демонструє намір Москви та Пхеньяна поглиблювати військове співробітництво.

У нещодавньому відео Міноборони РФ показано, що корейські солдати не лише займаються розмінуванням, а й проходять навчання під керівництвом російських інструкторів.

"…військові зв’язки між Росією та КНДР просуватимуться без зупинки", – заявляв раніше президент Північної Кореї Кім Чен Ин.

Втрати КНДР та зростання військового потенціалу

Понад 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців виконують також охоронні функції на російській території біля кордону з Україною. Водночас британська розвідка оцінює, що понад половина з них могла загинути або отримати поранення під час бойових дій у Курській області РФ — це перший задокументований випадок прямої участі військ КНДР у наступальних операціях проти України.

Українська розвідка зазначає, що після шести місяців війни на боці РФ Північна Корея суттєво покращила можливості власної армії, зокрема:

підвищила точність балістичних ракет;

розвинула застосування дронів;

прискорила виробництво сучасної зброї;

отримала доступ до російських військових технологій;

залучила російських науковців до нових розробок.

Раніше ми писали, що КНДР цьогоріч вдвічі зменшила поставки снарядів Росії через виснаження запасів.