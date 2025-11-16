10 тисяч військових КНДР залишаються біля кордону з Україною, - The Telegraph
У прикордонних з Україною регіонах Росії досі перебувають близько 10 тисяч військових Північної Кореї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вони не залучені у боях проти ЗСУ, а виконують роботи з розмінування територій, де раніше точилися бойові дії, пише The Telegraph.
Розмінування та навчання в Курській і Бєлгородській областях
За даними видання, північнокорейські сапери працюють у Курській та Бєлгородській областях, куди у різний час заходили підрозділи ЗСУ. Російські пропагандисти раніше скаржилися, що українські війська залишили там "небачену щільність" мін — протитанкових і протипіхотних. Через це, за їхніми словами, повернення цивільного населення у регіон досі неможливе.
The Telegraph зазначає, що значна участь КНДР у цих операціях демонструє намір Москви та Пхеньяна поглиблювати військове співробітництво.
У нещодавньому відео Міноборони РФ показано, що корейські солдати не лише займаються розмінуванням, а й проходять навчання під керівництвом російських інструкторів.
"…військові зв’язки між Росією та КНДР просуватимуться без зупинки", – заявляв раніше президент Північної Кореї Кім Чен Ин.
Втрати КНДР та зростання військового потенціалу
Понад 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців виконують також охоронні функції на російській території біля кордону з Україною. Водночас британська розвідка оцінює, що понад половина з них могла загинути або отримати поранення під час бойових дій у Курській області РФ — це перший задокументований випадок прямої участі військ КНДР у наступальних операціях проти України.
Українська розвідка зазначає, що після шести місяців війни на боці РФ Північна Корея суттєво покращила можливості власної армії, зокрема:
-
підвищила точність балістичних ракет;
-
розвинула застосування дронів;
-
прискорила виробництво сучасної зброї;
-
отримала доступ до російських військових технологій;
-
залучила російських науковців до нових розробок.
Раніше ми писали, що КНДР цьогоріч вдвічі зменшила поставки снарядів Росії через виснаження запасів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щодня новини все кращі і кращі . Хоч не заходь і не читай
Скрізь *******