Кім Чен Ин уперше публічно підтвердив участь військових КНДР у розмінуванні Курської області

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин уперше публічно заявив про участь військових КНДР у розмінуванні Курської області разом з солдатами РФ. Дев'ять північнокорейців загинули під час місії.

Про це пише Yonhap, інформує Цензор.НЕТ.

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Участь КНДР

Так, 12 грудня в Пхеньяні відбулася урочиста церемонія зустрічі північнокорейських військових 528 інженерного полку, які вирушили до Курської області РФ на початку серпня.

КНДР загалом відправила туди 1000 військових для розмінування території, яку буцімто замінували українські війська. Вони діяли спільно з російськими військами.

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Заява диктатора

Під час церемонії Кім Чен Ин подякував військовим за повернення та заявив, що загибель дев’яти солдатів "є надзвичайно болючою".

"Ви змогли здійснити диво, перетворивши величезну зону небезпеки на безпечну й надійно захищену менш ніж за три місяці — це вважалося неможливим для виконання навіть за кілька років", - сказав Кім і додав, що "озброєні лиходії Заходу, яким би найсучаснішим військовим озброєнням вони не володіли, не здатні зрівнятися з цією революційною армією, з її незбагненною духовною глибиною".

Зазначається, що раніше Пхеньян офіційно не коментував повідомлення про розгортання інженерних військ у Курській області. Теперішні заяви з боку КНДР стали першим підтвердженням участі північнокорейців у цій операції, зокрема деталі про тривалість місії та кількість жертв.

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