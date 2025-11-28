РУС
Новости Россия вербует на войну в Украине иностранцев
1 598 9

Дочь экс-президента ЮАР сложила мандат после обвинений в вербовке наемников на войну в Украине, - СМИ

Дудузиле Зума

Дочь бывшего президента Южно-Африканской Республики Джейкоба Зумы и депутат парламента Дудузиле Зума-Самбудла подала в отставку после обвинений в вербовке граждан ЮАР для участия в войне против Украины на стороне России. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Reuters.

Она представляла оппозиционную партию uMkhonto weSizwe, которую возглавляет ее отец, и подала в отставку по собственному желанию

В заявлении партии говорится, что решение о сложении мандата не является признанием вины. Политическая сила отрицает любую причастность депутата к вербовке и заявляет, что она будет способствовать возвращению завербованных граждан домой.

Читайте также: ЮАР расследует вовлечение своих граждан в войну в Украине

Что предшествовало

Одна из дочерей бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы подала уголовное заявление против своей сестры после того, как стало известно о ее участии в вербовке мужчин из ЮАР и Ботсваны для участия в войне против Украины на стороне россиян.

Напомним, ранее 17 граждан ЮАР обратились за помощью к своему правительству после того, как оказались в зоне боевых действий в Украине.

Работать наемником или участвовать в боевых действиях на стороне другого правительства является преступлением в стране с 1998 года.

Читайте: В ЮАР расследуют вербовку женщин для производства дронов на территории России

ЮАР (223) вербовка (286)
Окак
показать весь комментарий
28.11.2025 20:06 Ответить
таких самбудл у світі дохєра, і якщо кожна самбудла завербує десяток найманців, то ми ********* роками воювати, а Європа допомагати. Єдиний вихід - розхєрачити економіку рф і її енергетику якнайшвидше.
показать весь комментарий
28.11.2025 20:06 Ответить
Цікавий факт про работоргівля. Самих майбутніх рабів робили рабами САМІ Ж АФРИКАНЦІ і потім продавали уже на узбережжі їх на кораблі що йшли в Америку.

Але потім цей факт красиво стали замовчувати, а БЛМщики погрожують "білим" розправами і заставляють вибачатись.

.......це так до слова. Все так само
показать весь комментарий
28.11.2025 20:09 Ответить
Які БЛМщики в 2025? Це пʼять років тому було.
показать весь комментарий
28.11.2025 20:45 Ответить
Нах нам так далеко брати((Краще запитати в ЄС з яких таких повноважень Орбан до ***** їздив(((
показать весь комментарий
28.11.2025 20:21 Ответить
Кончена мартишка. До речи, 110 свинюк з палестиіни приїхали до ПАР, побачили як там живуть і жодний там не залишився.
показать весь комментарий
28.11.2025 20:29 Ответить
Справи Нельсона Мандели живуть і перемогають ! Fuca niggers !
показать весь комментарий
28.11.2025 20:46 Ответить
 
 