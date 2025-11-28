Дочь экс-президента ЮАР сложила мандат после обвинений в вербовке наемников на войну в Украине, - СМИ
Дочь бывшего президента Южно-Африканской Республики Джейкоба Зумы и депутат парламента Дудузиле Зума-Самбудла подала в отставку после обвинений в вербовке граждан ЮАР для участия в войне против Украины на стороне России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Reuters.
Она представляла оппозиционную партию uMkhonto weSizwe, которую возглавляет ее отец, и подала в отставку по собственному желанию
В заявлении партии говорится, что решение о сложении мандата не является признанием вины. Политическая сила отрицает любую причастность депутата к вербовке и заявляет, что она будет способствовать возвращению завербованных граждан домой.
Что предшествовало
Одна из дочерей бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы подала уголовное заявление против своей сестры после того, как стало известно о ее участии в вербовке мужчин из ЮАР и Ботсваны для участия в войне против Украины на стороне россиян.
Напомним, ранее 17 граждан ЮАР обратились за помощью к своему правительству после того, как оказались в зоне боевых действий в Украине.
Работать наемником или участвовать в боевых действиях на стороне другого правительства является преступлением в стране с 1998 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але потім цей факт красиво стали замовчувати, а БЛМщики погрожують "білим" розправами і заставляють вибачатись.
.......це так до слова. Все так само