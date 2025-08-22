В ЮАР расследуют вербовку женщин для производства дронов на территории России
Российские компании расширяют кампанию по поиску молодых женщин из Африки для восполнения дефицита рабочей силы. Это вызывает опасения, что часть из них могут использовать в военных целях против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Активность была зафиксирована в Южной Африке, которая входит в блок БРИКС. Одним из основных рекрутеров выступает особая экономическая зона Алабуга в Татарстане, где производят военные дроны. Правительство ЮАР начало расследование, чтобы выяснить цели российских компаний.
По данным исследовательских организаций, в частности Института науки и международной безопасности, женщин обманывают, отправляя работать на сборку дронов-камикадзе Shahed-136. Женщины считаются более надежными для такого вида труда.
Власти ЮАР заявили, что расследуют возможные схемы мошеннического набора.
"Правительство Южной Африки активно проверяет сообщения о программах, которые могут вводить граждан в заблуждение", - говорится в заявлении МИД страны.
Алабуга строит новые жилые корпуса для размещения 41 тыс. работников, что указывает на планы расширения производства дронов.
