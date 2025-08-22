РУС
Новости Россия вербует на войну в Украине иностранцев
В ЮАР расследуют вербовку женщин для производства дронов на территории России

Россияне вербуют женщин из Южной Африки

Российские компании расширяют кампанию по поиску молодых женщин из Африки для восполнения дефицита рабочей силы. Это вызывает опасения, что часть из них могут использовать в военных целях против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Активность была зафиксирована в Южной Африке, которая входит в блок БРИКС. Одним из основных рекрутеров выступает особая экономическая зона Алабуга в Татарстане, где производят военные дроны. Правительство ЮАР начало расследование, чтобы выяснить цели российских компаний.

Также читайте: Россияне завербовали более 100 граждан Туркменистана на войну в Украине

По данным исследовательских организаций, в частности Института науки и международной безопасности, женщин обманывают, отправляя работать на сборку дронов-камикадзе Shahed-136. Женщины считаются более надежными для такого вида труда.

Власти ЮАР заявили, что расследуют возможные схемы мошеннического набора.

"Правительство Южной Африки активно проверяет сообщения о программах, которые могут вводить граждан в заблуждение", - говорится в заявлении МИД страны.

Алабуга строит новые жилые корпуса для размещения 41 тыс. работников, что указывает на планы расширения производства дронов.

Также читайте: ЮАР хотела бы сыграть свою роль в поддержке мирного процесса в Украине и РФ, - Рамафоса

Автор: 

армия РФ (20363) россия (96939) ЮАР (217) вербовка (272) Шахед (1400)
Топ комментарии
+3
Невдовзі на росії "чорних как смоль" афрорускіх побільшає.
показать весь комментарий
22.08.2025 10:17 Ответить
+3
Виходить що кацап в рази тупіший за жінку, яка щойно злізла з пальми... і довірити йому зборку шахеда неможна. Або прикрутить щось не туди, або вкраде і проп'є.
показать весь комментарий
22.08.2025 10:26 Ответить
+2
У диких кацапських племен мозгів як на камені, вони тупі як тухес, тому фюрер свинорейху ***** шукає заробітчан по всьому світі і бажано тих хто не зниє, що таке лапотна кацапія
показать весь комментарий
22.08.2025 10:13 Ответить
Русосвиномать здібна тільки бухати та ноги розставляти.
показать весь комментарий
22.08.2025 10:49 Ответить
Тепер зрозуміло, чому деякі шахеди були чорними !
показать весь комментарий
22.08.2025 10:15 Ответить
"Жінки вважаються більш надійними для такого виду праці" - тому що не бухають? Це тимчасово
показать весь комментарий
22.08.2025 10:23 Ответить
Це давно відома ситуація, коли на виробництві надають перевагу жінкам, котрі не зникають регулярно у довготривалих запоях. Така вона, сувора реальність на болотах... 😂
показать весь комментарий
22.08.2025 10:33 Ответить
А уряд пар типу починає про щось здогадуватись як той чоловік в анекдоті
показать весь комментарий
22.08.2025 10:37 Ответить
Нехай вербують , на рашці збільшиться кількість спідоносців .
показать весь комментарий
22.08.2025 10:45 Ответить
Сабірать дрони і ражать настаящіх русскіх, такіх как алєксандр пушкін
показать весь комментарий
22.08.2025 11:09 Ответить
 
 