УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11770 відвідувачів онлайн
Новини Росія вербує на війну в Україні іноземців
976 10

У ПАР розслідують вербування жінок для виробництва дронів на території Росії

Росіяни вербують жінок з Південної Африки

Російські компанії розширюють кампанію з пошуку молодих жінок з Африки для заповнення дефіциту робочої сили. Це викликає побоювання, що частину з них можуть використовувати у військових цілях проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

Активність було зафіксовано в Південній Африці, яка входить до блоку БРІКС. Одним з основних рекрутерів виступає особлива економічна зона Алабуга в Татарстані, де виробляють військові дрони. Уряд ПАР почав розслідування, щоб з'ясувати цілі російських компаній.

Також читайте: Росіяни завербували понад 100 громадян Туркменістану на війну в Україні

За даними дослідницьких організацій, зокрема Інституту науки і міжнародної безпеки, жінок обманюють, відправляючи працювати на складання дронів-камікадзе Shahed-136. Жінки вважаються більш надійними для такого виду праці.

Влада ПАР заявила, що розслідує можливі схеми шахрайського набору.

"Уряд Південної Африки активно перевіряє повідомлення про програми, які можуть вводити громадян в оману", - йдеться в заяві МЗС країни.

Алабуга будує нові житлові корпуси для розміщення 41 тис. працівників, що вказує на плани розширення виробництва дронів.

Також читайте: ПАР хотіла б відіграти свою роль у підтримці мирного процесу в Україні та РФ, - Рамафоса

Автор: 

армія рф (18514) росія (67301) ПАР (166) вербування (254) Шахед (1408)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Невдовзі на росії "чорних как смоль" афрорускіх побільшає.
показати весь коментар
22.08.2025 10:17 Відповісти
+3
Виходить що кацап в рази тупіший за жінку, яка щойно злізла з пальми... і довірити йому зборку шахеда неможна. Або прикрутить щось не туди, або вкраде і проп'є.
показати весь коментар
22.08.2025 10:26 Відповісти
+2
У диких кацапських племен мозгів як на камені, вони тупі як тухес, тому фюрер свинорейху ***** шукає заробітчан по всьому світі і бажано тих хто не зниє, що таке лапотна кацапія
показати весь коментар
22.08.2025 10:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У диких кацапських племен мозгів як на камені, вони тупі як тухес, тому фюрер свинорейху ***** шукає заробітчан по всьому світі і бажано тих хто не зниє, що таке лапотна кацапія
показати весь коментар
22.08.2025 10:13 Відповісти
Русосвиномать здібна тільки бухати та ноги розставляти.
показати весь коментар
22.08.2025 10:49 Відповісти
Тепер зрозуміло, чому деякі шахеди були чорними !
показати весь коментар
22.08.2025 10:15 Відповісти
Невдовзі на росії "чорних как смоль" афрорускіх побільшає.
показати весь коментар
22.08.2025 10:17 Відповісти
"Жінки вважаються більш надійними для такого виду праці" - тому що не бухають? Це тимчасово
показати весь коментар
22.08.2025 10:23 Відповісти
Виходить що кацап в рази тупіший за жінку, яка щойно злізла з пальми... і довірити йому зборку шахеда неможна. Або прикрутить щось не туди, або вкраде і проп'є.
показати весь коментар
22.08.2025 10:26 Відповісти
Це давно відома ситуація, коли на виробництві надають перевагу жінкам, котрі не зникають регулярно у довготривалих запоях. Така вона, сувора реальність на болотах... 😂
показати весь коментар
22.08.2025 10:33 Відповісти
А уряд пар типу починає про щось здогадуватись як той чоловік в анекдоті
показати весь коментар
22.08.2025 10:37 Відповісти
Нехай вербують , на рашці збільшиться кількість спідоносців .
показати весь коментар
22.08.2025 10:45 Відповісти
Сабірать дрони і ражать настаящіх русскіх, такіх как алєксандр пушкін
показати весь коментар
22.08.2025 11:09 Відповісти
 
 