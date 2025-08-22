У ПАР розслідують вербування жінок для виробництва дронів на території Росії

Російські компанії розширюють кампанію з пошуку молодих жінок з Африки для заповнення дефіциту робочої сили. Це викликає побоювання, що частину з них можуть використовувати у військових цілях проти України.

Активність було зафіксовано в Південній Африці, яка входить до блоку БРІКС. Одним з основних рекрутерів виступає особлива економічна зона Алабуга в Татарстані, де виробляють військові дрони. Уряд ПАР почав розслідування, щоб з'ясувати цілі російських компаній.

За даними дослідницьких організацій, зокрема Інституту науки і міжнародної безпеки, жінок обманюють, відправляючи працювати на складання дронів-камікадзе Shahed-136. Жінки вважаються більш надійними для такого виду праці.

Влада ПАР заявила, що розслідує можливі схеми шахрайського набору.

"Уряд Південної Африки активно перевіряє повідомлення про програми, які можуть вводити громадян в оману", - йдеться в заяві МЗС країни.

Алабуга будує нові житлові корпуси для розміщення 41 тис. працівників, що вказує на плани розширення виробництва дронів.

