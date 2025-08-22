Росіяни завербували понад 100 громадян Туркменістану на війну в Україні

Щонайменше 122 громадянина Туркменістану були завербовані Росією для участі у війні в перші 6 місяців 2025 року.

Про це пише проєкт "Хочу жить", передає Цензор.НЕТ.

В повідомленні йдеться, що, попри намагання влади Туркменістану обмежити вербування своїх громадян, росіяни продовжують набирати туркменів до штурмових підрозділів.

"Варто зазначити, що хоча з Туркменістану виявлено найменшу кількість ідентифікованих найманців серед країн Центральної Азії, починаючи з 2023 року щорічні темпи їх вербування тільки зростають. Для цього Росія активно торгує своїм громадянством, видаючи його кожному, хто погоджується підписати контракт і відправитися помирати в спробі захопити безіменну лісопосадку десь в Україні. Гроші і громадянство Росії залишаються головними мотивами для найманців", - зазначають в проєкті.

Також там зазначають, що іноземців найчастіше відправляють безпосередньо на передову. Всі вони потрапляють у штурмову піхоту і першими беруть участь у так званих "м’ясних штурмах".