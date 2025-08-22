УКР
Новини Росія вербує на війну в Україні іноземців
107 4

Росіяни завербували понад 100 громадян Туркменістану на війну в Україні

РФ вербує на війну в Україні громадян Туркменістану

Щонайменше 122 громадянина Туркменістану були завербовані Росією для участі у війні в перші 6 місяців 2025 року.

Про це пише проєкт "Хочу жить", передає Цензор.НЕТ.

В повідомленні йдеться, що, попри намагання влади Туркменістану обмежити вербування своїх громадян, росіяни продовжують набирати туркменів до штурмових підрозділів.

"Варто зазначити, що хоча з Туркменістану виявлено найменшу кількість ідентифікованих найманців серед країн Центральної Азії, починаючи з 2023 року щорічні темпи їх вербування тільки зростають. Для цього Росія активно торгує своїм громадянством, видаючи його кожному, хто погоджується підписати контракт і відправитися помирати в спробі захопити безіменну лісопосадку десь в Україні. Гроші і громадянство Росії залишаються головними мотивами для найманців", - зазначають в проєкті.

Читайте: Туркменістан відмовив Росії у прокачуванні газу до Китаю

Також там зазначають, що іноземців найчастіше відправляють безпосередньо на передову. Всі вони потрапляють у штурмову піхоту і першими беруть участь у так званих "м’ясних штурмах".

Автор: 

Туркменістан (73) війна в Україні (5796)
Тварі, просто всіх і все на фарш.

А що далі? - ну завоювали вони Лісабон і Сідней. Далі? Туалети надворі на манхетені? В римі чемпіонат з кидання лайна?
22.08.2025 02:03 Відповісти
Мабуть створять піцназ і поженуть "штурмувати Варшаву"
22.08.2025 02:18 Відповісти
Мій колишній командир роти перші п"ять років служив у Монголії. Розказував дещо. Тоді якраз почався вивід звідти наших військ. Вивели мотострілецький полк, що стояв по сусідству. Сім"ї теж виїхали. Військове містечко передали монгольській в/ч. Офіцери заселилися. Взимку жили в квартирах, а на літо ставили юрти в дворах будинків. Срали, де бачили... А потім угробили каналізаційну систему - бо привозили баранів з дому, різали, а нутрощі в унітази пробували викинуть... І містечко з п"ятиповерхівками, "загнулося"...
22.08.2025 02:46 Відповісти
Чурбаньйо
22.08.2025 02:46 Відповісти
 
 