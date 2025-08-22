Россияне завербовали более 100 граждан Туркменистана на войну в Украине

По меньшей мере 122 гражданина Туркменистана были завербованы Россией для участия в войне в первые 6 месяцев 2025 года.

Об этом пишет проект "Хочу жить", передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что, несмотря на попытки властей Туркменистана ограничить вербовку своих граждан, россияне продолжают набирать туркменов в штурмовые подразделения.

"Стоит отметить, что хотя из Туркменистана выявлено наименьшее количество идентифицированных наемников среди стран Центральной Азии, начиная с 2023 года ежегодные темпы их вербовки только растут. Для этого Россия активно торгует своим гражданством, выдавая его каждому, кто соглашается подписать контракт и отправиться умирать в попытке захватить безымянную лесопосадку где-то в Украине. Деньги и гражданство России остаются главными мотивами для наемников", - отмечают в проекте.

Также там отмечают, что иностранцев чаще всего отправляют непосредственно на передовую. Все они попадают в штурмовую пехоту и первыми участвуют в так называемых "мясных штурмах".