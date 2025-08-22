Россияне завербовали более 100 граждан Туркменистана на войну в Украине
По меньшей мере 122 гражданина Туркменистана были завербованы Россией для участия в войне в первые 6 месяцев 2025 года.
Об этом пишет проект "Хочу жить", передает Цензор.НЕТ.
В сообщении говорится, что, несмотря на попытки властей Туркменистана ограничить вербовку своих граждан, россияне продолжают набирать туркменов в штурмовые подразделения.
"Стоит отметить, что хотя из Туркменистана выявлено наименьшее количество идентифицированных наемников среди стран Центральной Азии, начиная с 2023 года ежегодные темпы их вербовки только растут. Для этого Россия активно торгует своим гражданством, выдавая его каждому, кто соглашается подписать контракт и отправиться умирать в попытке захватить безымянную лесопосадку где-то в Украине. Деньги и гражданство России остаются главными мотивами для наемников", - отмечают в проекте.
Также там отмечают, что иностранцев чаще всего отправляют непосредственно на передовую. Все они попадают в штурмовую пехоту и первыми участвуют в так называемых "мясных штурмах".
Низькі зарплати та високий рівень безробіття традиційно змушують місцеве населення виїжджати на заробітки до Росії.
До того ж Туркменістан залишається однією з найбільш закритих країн Центральної Азії з жорсткою цензурою, де заборонені всі популярні месенджери, а користуватися інтернетом без VPN практично неможливо."
Український проєкт «Хочу жить» заявив, що отримав списки з іменами понад 2000 громадян Узбекистану та понад 930 таджиків, які на початку 2025 року воювали на боці російських військ.
У липні в межах проєкту було заявлено, що лише за перші шість місяців цього року 529 громадян Казахстану та 327 громадян Киргизстану підписали контракти з Міністерством оборони Росії для участі у бойових діях в Україні.
За даними проєкту, кількість вербувань громадян Киргизстану різко зросла. Згідно з його списками, у 2023 та 2024 роках у російській армії служили загалом близько 360 киргизьких контрактників.
