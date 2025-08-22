РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12070 посетителей онлайн
Новости Россия вербует на войну в Украине иностранцев
808 15

Россияне завербовали более 100 граждан Туркменистана на войну в Украине

РФ вербует на войну в Украине граждан Туркменистана

По меньшей мере 122 гражданина Туркменистана были завербованы Россией для участия в войне в первые 6 месяцев 2025 года.

Об этом пишет проект "Хочу жить", передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что, несмотря на попытки властей Туркменистана ограничить вербовку своих граждан, россияне продолжают набирать туркменов в штурмовые подразделения.

"Стоит отметить, что хотя из Туркменистана выявлено наименьшее количество идентифицированных наемников среди стран Центральной Азии, начиная с 2023 года ежегодные темпы их вербовки только растут. Для этого Россия активно торгует своим гражданством, выдавая его каждому, кто соглашается подписать контракт и отправиться умирать в попытке захватить безымянную лесопосадку где-то в Украине. Деньги и гражданство России остаются главными мотивами для наемников", - отмечают в проекте.

Читайте: Туркменистан отказал России в прокачке газа в Китай

Также там отмечают, что иностранцев чаще всего отправляют непосредственно на передовую. Все они попадают в штурмовую пехоту и первыми участвуют в так называемых "мясных штурмах".

Автор: 

Туркменистан (120) война в Украине (5775)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Мій колишній командир роти перші п"ять років служив у Монголії. Розказував дещо. Тоді якраз почався вивід звідти наших військ. Вивели мотострілецький полк, що стояв по сусідству. Сім"ї теж виїхали. Військове містечко передали монгольській в/ч. Офіцери заселилися. Взимку жили в квартирах, а на літо ставили юрти в дворах будинків. Срали, де бачили... А потім угробили каналізаційну систему - бо привозили баранів з дому, різали, а нутрощі в унітази пробували викинуть... І містечко з п"ятиповерхівками, "загнулося"...
показать весь комментарий
22.08.2025 02:46 Ответить
+4
Тварі, просто всіх і все на фарш.

А що далі? - ну завоювали вони Лісабон і Сідней. Далі? Туалети надворі на манхетені? В римі чемпіонат з кидання лайна?
показать весь комментарий
22.08.2025 02:03 Ответить
+2
Чурбаньйо
показать весь комментарий
22.08.2025 02:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тварі, просто всіх і все на фарш.

А що далі? - ну завоювали вони Лісабон і Сідней. Далі? Туалети надворі на манхетені? В римі чемпіонат з кидання лайна?
показать весь комментарий
22.08.2025 02:03 Ответить
Мабуть створять піцназ і поженуть "штурмувати Варшаву"
показать весь комментарий
22.08.2025 02:18 Ответить
Мій колишній командир роти перші п"ять років служив у Монголії. Розказував дещо. Тоді якраз почався вивід звідти наших військ. Вивели мотострілецький полк, що стояв по сусідству. Сім"ї теж виїхали. Військове містечко передали монгольській в/ч. Офіцери заселилися. Взимку жили в квартирах, а на літо ставили юрти в дворах будинків. Срали, де бачили... А потім угробили каналізаційну систему - бо привозили баранів з дому, різали, а нутрощі в унітази пробували викинуть... І містечко з п"ятиповерхівками, "загнулося"...
показать весь комментарий
22.08.2025 02:46 Ответить
Мы в 89-ом оттуда уехали,но полк отца стоял немного отдельно в от остальных частей и окружен был юртами.Хотя вроде бы монголы сейчас живут неплохо.
показать весь комментарий
22.08.2025 08:38 Ответить
"За що купив - за те продав...". Хоча не здивуюсь - я сам з монголами в Союзі стикався... Одиниці милися та за собою, в сенсі гігієни, слідкували...
показать весь комментарий
22.08.2025 08:42 Ответить
Чурбаньйо
показать весь комментарий
22.08.2025 02:46 Ответить
Бабуся казали - турки...
показать весь комментарий
22.08.2025 04:33 Ответить
"Попри серйозні запаси нафти та газу, Туркменістан є далеко не найбагатшою країною.
Низькі зарплати та високий рівень безробіття традиційно змушують місцеве населення виїжджати на заробітки до Росії.
До того ж Туркменістан залишається однією з найбільш закритих країн Центральної Азії з жорсткою цензурою, де заборонені всі популярні месенджери, а користуватися інтернетом без VPN практично неможливо."
показать весь комментарий
22.08.2025 04:40 Ответить
radiosvoboda.org

Український проєкт «Хочу жить» заявив, що отримав списки з іменами понад 2000 громадян Узбекистану та понад 930 таджиків, які на початку 2025 року воювали на боці російських військ.

У липні в межах проєкту було заявлено, що лише за перші шість місяців цього року 529 громадян Казахстану та 327 громадян Киргизстану підписали контракти з Міністерством оборони Росії для участі у бойових діях в Україні.

За даними проєкту, кількість вербувань громадян Киргизстану різко зросла. Згідно з його списками, у 2023 та 2024 роках у російській армії служили загалом близько 360 киргизьких контрактників.
показать весь комментарий
22.08.2025 04:49 Ответить
задача срасіє вигрести весь біомусор зі світу, шоб мадяр його дронами розірвав
показать весь комментарий
22.08.2025 05:00 Ответить
Гарно соняшники вродять, тільки трохи чорняві )
показать весь комментарий
22.08.2025 06:41 Ответить
Завербували туркманів тому що вони неперевершені погоничі віслюків, нового виду транспорту в какацапській орді.
показать весь комментарий
22.08.2025 07:31 Ответить
Деньги и гражданство России остаются главными мотивами для наемников", - отмечают в проекте.

И шо? Не будем делить мир на своих разведчиков и чужих шпионов (с)
показать весь комментарий
22.08.2025 08:23 Ответить
Наемники.., звучит некрасиво, вроде как проститутки.., а иностранцы, которые воюют на стороне Украины, они кто, просто любопытно? Вот например вагнеровцы, те вроде да, были наемниками, поскольку у них не было контракта с МО РФ, а с этими как, у них же есть контракт с МО РФ и ВСУ?
показать весь комментарий
22.08.2025 09:09 Ответить
 
 