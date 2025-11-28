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Новини Росія вербує на війну в Україні іноземців
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Дочка експрезидента ПАР склала мандат після звинувачень у вербуванні найманців на війну в Україні, - ЗМІ

Дудузіле Зума

Дочка колишнього президента Південної Африканської Республіки Джейкоба Зуми  й депутатка парламенту Дудузіле Зума-Самбудла, подала у відставку після звинувачень у вербуванні громадян ПАР для участі у війні проти України на боці Росії. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила агенція Reuters.

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Вона представляла опозиційну партію uMkhonto weSizwe, яку очолює її батько, і подала у відставку за власним бажанням

У заяві партії йдеться, що рішення про складання мандата не є визнанням провини. Політична сила заперечує будь-яку причетність депутатки до вербування та заявляє, що вона сприятиме поверненню завербованих громадян додому.

Також читайте: ПАР розслідує втягнення своїх громадян у війну в Україні

Що передувало

Одна з дочок колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми подала кримінальну заяву проти своєї сестри після того, як стало відомо про її участь у вербуванні чоловіків з ПАР та Ботсвани для участі у війні проти України на боці росіян.

Нагадаємо, раніше 17 громадян ПАР звернулися по допомогу до свого уряду після того, як опинилися в зоні бойових дій в Україні.

Працювати найманцем або брати участь у бойових діях на боці іншого уряду є злочином у країні з 1998 року.

Читайте: У ПАР розслідують вербування жінок для виробництва дронів на території Росії

Автор: 

ПАР (172) вербування (309)
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Топ коментарі
+10
Цікавий факт про работоргівля. Самих майбутніх рабів робили рабами САМІ Ж АФРИКАНЦІ і потім продавали уже на узбережжі їх на кораблі що йшли в Америку.

Але потім цей факт красиво стали замовчувати, а БЛМщики погрожують "білим" розправами і заставляють вибачатись.

.......це так до слова. Все так само
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28.11.2025 20:09 Відповісти
+7
таких самбудл у світі дохєра, і якщо кожна самбудла завербує десяток найманців, то ми ********* роками воювати, а Європа допомагати. Єдиний вихід - розхєрачити економіку рф і її енергетику якнайшвидше.
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28.11.2025 20:06 Відповісти
+6
Кончена мартишка. До речи, 110 свинюк з палестиіни приїхали до ПАР, побачили як там живуть і жодний там не залишився.
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28.11.2025 20:29 Відповісти
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28.11.2025 20:06 Відповісти
таких самбудл у світі дохєра, і якщо кожна самбудла завербує десяток найманців, то ми ********* роками воювати, а Європа допомагати. Єдиний вихід - розхєрачити економіку рф і її енергетику якнайшвидше.
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28.11.2025 20:06 Відповісти
Цікавий факт про работоргівля. Самих майбутніх рабів робили рабами САМІ Ж АФРИКАНЦІ і потім продавали уже на узбережжі їх на кораблі що йшли в Америку.

Але потім цей факт красиво стали замовчувати, а БЛМщики погрожують "білим" розправами і заставляють вибачатись.

.......це так до слова. Все так само
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28.11.2025 20:09 Відповісти
Які БЛМщики в 2025? Це пʼять років тому було.
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28.11.2025 20:45 Відповісти
Нах нам так далеко брати((Краще запитати в ЄС з яких таких повноважень Орбан до ***** їздив(((
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28.11.2025 20:21 Відповісти
Кончена мартишка. До речи, 110 свинюк з палестиіни приїхали до ПАР, побачили як там живуть і жодний там не залишився.
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28.11.2025 20:29 Відповісти
Шекспір куре в кутку
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28.11.2025 21:59 Відповісти
 
 