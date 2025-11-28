Дочка експрезидента ПАР склала мандат після звинувачень у вербуванні найманців на війну в Україні, - ЗМІ
Дочка колишнього президента Південної Африканської Республіки Джейкоба Зуми й депутатка парламенту Дудузіле Зума-Самбудла, подала у відставку після звинувачень у вербуванні громадян ПАР для участі у війні проти України на боці Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила агенція Reuters.
Вона представляла опозиційну партію uMkhonto weSizwe, яку очолює її батько, і подала у відставку за власним бажанням
У заяві партії йдеться, що рішення про складання мандата не є визнанням провини. Політична сила заперечує будь-яку причетність депутатки до вербування та заявляє, що вона сприятиме поверненню завербованих громадян додому.
Що передувало
Одна з дочок колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми подала кримінальну заяву проти своєї сестри після того, як стало відомо про її участь у вербуванні чоловіків з ПАР та Ботсвани для участі у війні проти України на боці росіян.
Нагадаємо, раніше 17 громадян ПАР звернулися по допомогу до свого уряду після того, як опинилися в зоні бойових дій в Україні.
Працювати найманцем або брати участь у бойових діях на боці іншого уряду є злочином у країні з 1998 року.
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Але потім цей факт красиво стали замовчувати, а БЛМщики погрожують "білим" розправами і заставляють вибачатись.
.......це так до слова. Все так само