Дочка експрезидента ПАР склала мандат після звинувачень у вербуванні найманців на війну в Україні, - ЗМІ

Дочка колишнього президента Південної Африканської Республіки Джейкоба Зуми й депутатка парламенту Дудузіле Зума-Самбудла, подала у відставку після звинувачень у вербуванні громадян ПАР для участі у війні проти України на боці Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила агенція Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вона представляла опозиційну партію uMkhonto weSizwe, яку очолює її батько, і подала у відставку за власним бажанням

У заяві партії йдеться, що рішення про складання мандата не є визнанням провини. Політична сила заперечує будь-яку причетність депутатки до вербування та заявляє, що вона сприятиме поверненню завербованих громадян додому.

Також читайте: ПАР розслідує втягнення своїх громадян у війну в Україні

Що передувало

Одна з дочок колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми подала кримінальну заяву проти своєї сестри після того, як стало відомо про її участь у вербуванні чоловіків з ПАР та Ботсвани для участі у війні проти України на боці росіян.

Нагадаємо, раніше 17 громадян ПАР звернулися по допомогу до свого уряду після того, як опинилися в зоні бойових дій в Україні.

Працювати найманцем або брати участь у бойових діях на боці іншого уряду є злочином у країні з 1998 року.

Читайте: У ПАР розслідують вербування жінок для виробництва дронів на території Росії