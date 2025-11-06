ПАР розслідує втягнення своїх громадян у війну в Україні

Уряд Південної Африки повідомив про розслідування випадків вербування 17 громадян країни для участі у бойових діях у російсько-українській війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Уряд ПАР повідомив, що отримав сигнали про допомогу від цих осіб і працює над їхнім поверненням додому. Дипломати та правоохоронні органи з’ясовують, хто стоїть за вербуванням та як саме громадян вивезли до зони конфлікту.

За офіційною інформацією, чоловіки віком від 20 до 39 років отримали пропозиції нібито вигідного працевлаштування, проте в результаті були втягнуті в найманські формування та опинилися на окупованій території Донбасу.

"Президент Сиріл Рамафоса наказав провести розслідування обставин, що призвели до вербування цих молодих чоловіків до цієї, здавалося б, найманської діяльності", - йдеться у заяві.

У заяві уряду не уточнюється, на чиєму боці воювали громадяни Південної Африки. За місцевим законодавством, громадянам заборонено надавати військову допомогу іноземним державам або вступати до їхніх збройних сил без спеціального дозволу уряду.

У серпні влада ПАР вже попереджала молодь про шахрайські пропозиції роботи в Росії, що поширювалися в соцмережах. Це сталося після повідомлень про те, що деяких південноафриканських жінок обманом змусили працювати на виробництві дронів.

Росія вербує іноземців. Що відомо?

У січні 2024 року президент Путін підписав указ № 10, який надає іноземцям, що уклали контракт на військову службу в російській армії або у військових формуваннях під час "спеціальної військової операції", право подавати заяву на російське громадянство.

У липні 2025 року Росія ухвалила указ, який дозволяє іноземцям служити в армії РФ не лише під час надзвичайного стану чи військового стану, а й під час мобілізації.

Аналізи показують, що рекрутинг відбувається не лише серед громадян країн‑пострадянського простору, а й серед азійських, африканських країн.

Згідно з розслідуваннями, понад 1 500 іноземних "найманців" з 48 країн були залучені до служби в російській армії чи контрактах між квітнем 2023 р. і травнем 2024 р. Наприклад:

громадяни Непалу - щонайменше 603 осіб;

інші країни: Шрі‑Ланка (≈ 64), Китай (≈ 51), Індія (≈ 43);

вербування з країни Африки: Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) повідомляє, що Росія "значно прискорила набір найманців з Африки — зокрема з Руанди, Бурунді, Конго, Уганди" - обіцяють підписати контракт зі стартовою виплатою, місячною зарплатою, страховкою і паспортом РФ;

вербування серед сирійців: за даними ГУР, російська сторона вербує сирійців, пропонуючи "роботу охоронця" у РФ, але потім призначає їх до військової служби і направляє в Україну;

вербування з країн Близького Сходу / Центральної Азії: наприклад, громадянин Іраку (Amir Wisam Jwad) був затриманий — йому пропонували контракт з РФ в обмін на 3 000–8 000 USD та громадянство РФ через 6 місяців служби.

