Новини Росія вербує на війну в Україні іноземців
"Били й змусили підписати контракт": полонений громадянин Іраку розповів про службу в армії РФ

Під Вовчанськом у Харківській області українські військові взяли в полон громадянина Іраку, який воював у складі російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, затриманого звуть Алімарі Камаль Набіль Халаф, він народився 9 липня 1999 року в місті Кіркук.

Чоловік розповів, що приїхав до Росії за туристичною візою та працював у ресторані. Його затримали російські поліцейські через відсутність робочої візи й пригрозили 20 роками в’язниці.

Щоб уникнути покарання, йому запропонували підписати контракт із Міноборони РФ - іракця фактично змусили стати "добровольцем".

Читайте: РФ утримує мелітопольську журналістку Глуховську в СІЗО, де були закатовані Рощина та мер Дніпрорудного Матвєєв, - ЗМІ

Полонений зізнався, що не хотів воювати, але не мав вибору. За його словами, під час короткого 19-денного "навчання" росіяни били його, знущалися та тримали у жорстких умовах. Через побої в нього погіршився зір і слух.

Алімарі Камаль Набіль Халаф повідомив, що разом із ним у таборі були також громадяни Кенії та Гани. Зрештою, він вирішив добровільно здатися українським військовим і подякував їм за те, що вони зберегли йому життя.

Раніше повідомлялося, що українські військові взяли у полон окупанта, який мав проводити російські ДРГ у Костянтинівку

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіянки вербували іноземців на війну проти України, а потім самі пішли воювати у "Шторм", - росЗМІ

